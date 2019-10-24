Томас Андерс: «На первом концерте в Москве в партере сидели только военные с женами» 

31 октября в Москве выступит один из самых любимых российским зрителем иностранных артистов – бывший солист группы Modern Talking Томас Андерс. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro артист поделился своими воспоминаниями о России и не только.

На большом сольном концерте в Крокус Сити Холл артист исполнит песни из своих сольных альбомов и знаковые хиты дуэта Modern Talking. Накануне визита в Москву Томас Андерс рассказал, как живет сейчас и воспитывает 17-летнего сына Александра.

— Вспомните самые безумные проявления народной любви к вам в нашей стране?

— Безумных не помню, но полезные и трогательные подарки приносят постоянно. Мои поклонники знают, что я люблю готовить, и часто дарят разделочные доски, картины, поделки, вышивки.

Более удивительно, что пишет иногда российская пресса – те истории, которые они публикуют обо мне, в них же нет ни одного процента правды! Это и забавляет и пугает одновременно.

— Расскажите о своем ближайшем приезде в Москву и концерте, который вы дадите в Крокус Сити Холл 31 октября. Чем будете радовать русских поклонников?

— Я меняю свою программу каждые два года. Меня давно не было в Москве с большим шоу, поэтому они услышат и новую программу, и, конечно, классику Modern Talking: Brother Loi, You’re my heart, Sherry Lady. Это будет микс из песен за последние 30 лет.

— Какие планы на время поездки, хотите куда-то сходить, что-то увидеть?

— Я был 70 или 80 раз в Москве за последние 30 лет и почти все видел. Знаю, что буду гостем на органном концерте за день до этого, а потом буду готовиться к выступлению. В этот раз я буду в Москве всего полтора дня.

— Какие подарки близким обычно везете из России?

— Специально я не везу подарков из России. Я так много раз был здесь, что мне дарили уже практически все. Две недели назад, например, я был в Якутске. С другой стороны, мне всегда дарят подарки поклонники, и поэтому я каждый раз все равно что-то привожу домой из России.

— Когда вы побывали в Москве впервые, какими были впечатления? И что вы скажете о России сегодняшней, насколько она изменилась?

— Я думаю, первый мой приезд был в 1987 году, и поверьте мне — это была совсем другая Россия. Очень отличается от того, что я вижу сейчас. В 1987 году была совсем другая политическая система! Когда я вспоминаю о концерте в Кремлевском дворце в то время, то в первых десяти рядах сидели только военные с женами, полиция стояла в проходах, никто не мог вставать и танцевать. Сейчас здесь как в любом городе мира – люди танцуют и получают удовольствие.

— В чем, по-вашему, главное отличие русских зрителей от всех прочих?

— Нет большой заметной разницы сейчас, когда ты сравниваешь публику в разных странах. Может двадцать лет назад и было отличие, но сейчас мы живем в цифровом мире, в мире интернета, все могут смотреть YouTube и брать идеи оттуда. Я много путешествую и если 25 лет назад ты замечал разницу культур, стран, то этого не существует больше. Нет разницы, где петь в Москве или в Буэнос-Айресе, Париже или Якутске, публика реагирует одинаково.

— Что в нашей стране вам близко и вызывает симпатию, а что непонятно и далеко от вас?

— За последние 30 лет, посещая СССР и сегодняшнюю Россию, то, что я для себя отметил в русских людях – это невероятная доброта и желание помочь.

Мне даже кажется, что они любят немцев, я не знаю почему, если заглянуть в историю войн, то им не нужно их любить, но здесь люди с открытым сердцем и очень дружелюбные.

Я помню как-то в конце восьмидесятых, я оказался в Шереметьево и мой рейс был задержан на пять часов. Мой охранник сказал, что совсем не весело сидеть все это время в аэропорту, а он живет в пяти километрах отсюда. Мой менеджер и я отправились на машине к нему в гости. Жена моего охранника накрыла стол, принесла напитки, и это было так здорово, тепло и гостеприимно.

— В следующем году будет 40 лет, как вышел ваш первый сингл Judy, а в этом году 30 лет с выхода вашего первого сольного альбома Different. Что изменилось в вас с тех пор? Каким вы помните себя на пике вашей популярности?

— Я изменился, постарел, помудрел, даю концерты во всех странах мира. У меня продолжается карьера, я по-прежнему записываю новые альбомы, пою песни и на немецком языке. Записал целый альбом на немецком языке, очень успешный.

Это мой личный путь, но и вся индустрия изменилась с тех пор. Я был успешен в то время когда

выпускали альбомы (пластинки), потом пришли CD диски, потом нужно было загружать mp3 и сейчас просто стриминг. Это огромные перемены в индустрии и я застал их все.

— Если была бы возможность вернуться в прошлое на машине времени и что-то изменить, что бы вы сделали?

— Ничего не хотел бы изменить. Потому что если вам хочется что-то поменять, значит, вы не совсем счастливы в своей сегодняшней жизни. Это дает вам чувство, что если вы измените судьбу жизнь пойдет по-другому. Но если мне комфортно и хорошо в настоящем, то зачем мне менять что-то в прошлом?

— Расскажите о себе, как вы сейчас живете, где ваш дом и кто ваша семья?

— Я живу в Германии, между Кельном и Франкфуртом, в очень маленьком городе, в нем всего 120 тысяч жителей. У меня есть дом на острове Ибица, где я провожу несколько недель в году. Я много путешествую.

У жены свой бизнес, сын – школьник. У меня есть своя программа на немецком телевидении и мне предлагают вести еще одну. Много гастрольных планов. Я счастливый человек.

— Вашему сыну Александру уже 17 лет, кем он планирует быть, пошел ли по вашим стопам?

— Нет, музыка его не интересует особенно, он пока не знает, чем хочет заниматься, ведь когда тебе 17 еще трудно определиться чего ты хочешь. Но прежде всего, он очень сконцентрирован на учебе. Ему осталось полтора года до окончания.

— У вас с Александром близкие, доверительные отношения? Сын знакомит вас со своими подружками, спрашивает мнение?

— О да, он спрашивает. И я даю советы, но только когда сын просит о них. Он очень умный и практичный парень, не такой бунтарь, знаете. Очень сосредоточен на том, что он делает, даже в отношениях. Но конечно есть взлеты и падения – это нормально. И если он хочет поговорить я всегда рад ему что-то посоветовать, а если нет – то нет.

— Как сами считаете, вы были хорошим отцом, успевали достаточно проводить время с сыном?

— Это сложный вопрос. Всегда когда ты оглядываешься назад, то кажется, что не уделял достаточного времени, потому что в шоу-бизнесе все время гастроли, работа. Но может другие отцы провели еще меньше времени со своими детьми. На следующей неделе,

например, у Алекса каникулы и мы проведем несколько дней вместе. Но сын уже такой молодой человек, которому нужно свое пространство, не как ребенок в 5-6 лет, которому постоянно нужен отец. Он стал уже почти взрослый.

— В чем сегодня ваш источник вдохновения, или, если сказать по-русски – в чем сегодня ваш рок-н-ролл?

— Жизнь — мой источник вдохновения. Проживать каждый день, разговаривать с людьми, путешествовать по миру с открытыми ушами и глазами и тогда у тебя есть шанс обнаружить что-то новое даже когда ты уже не молод. Это так естественно, но многие люди, просто забывают об этом. Жизнь – самая вдохновляющая вещь. Когда я просто смотрю сейчас в окно и вижу листья, меняющие цвета – желтые, красные, коричневые, чувствую медленно наступающую зиму. Если вы ощущаете эти изменения природы, они не могут не вдохновлять.

— А что вы сегодня думаете о любви? Вам для творческой подпитки важно быть в состоянии влюбленности?

— Конечно, любовь дает прекрасные ощущения, а они нужны, чтобы быть креативным. Если у вас проблемы и вы не чувствуете себя влюбленным — это убивает творческую энергию.

— В чем секрет долголетия вашего почти 20-летнего брака?

— Я не знаю. Нет рецепта. Нужно работать каждый день, проходить через разные периоды. Если вы чувствуете, что вы рядом именно со своим человеком, то нужно просто работать над отношениями, даже если бывают трудные времена. Это жизнь и это нормально.

— Ваша формула счастья?

— Когда я в плохом настроении я стараюсь думать о тех, у кого еще больше проблем. Нужно просто смотреть по сторонам и чувствовать себя счастливым в той ситуации, в которой вы находитесь. Никогда не нужно терять этого ощущения.

А вы любите группу Modern Talking?