«С опытом все придет»: Саша Артемова рассказала о рождении ребенка

Саша Артемова подробно рассказывала подписчикам о том, как протекает ее беременность. Однако некоторые моменты все же не раскрывала. Однако она дала подробное интервью порталу «СтарХит», в котором раскрыла все секреты своего материнства.

Артемова рассказала, что быть матерью — необычное ощущение. При этом она сразу почувствовала огромную любовь к маленькой дочери и признается, что готова отдать за нее жизнь.

Саша признается, что пока она очень боится что-то сделать не так. И, несмотря на то, что прочитала множество специализированной литературы, все еще многое делает медленно и очень аккуратно. Однако Артемова уверена, что в дальнейшем будет проще. «С опытом все придет», — говорит она.

Саша добавляет, что ее очень поддерживает муж. Евгений даже взял отпуск, чтобы ей помогать. То же делают и подруги, у которых уже есть дети. Артемова признается, что теперь у них больше тем для разговоров. А вот некоторые подписчицы ее разочаровали. По словам Саши, многие оставляют негативные комментарии. Например, по поводу черного цвета коляски, которую девушка выбрала для своей малышки. По этой причине пока она не хочет ни показывать дочь аудитории, ни называть ее имя.