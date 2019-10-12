Участница «Битвы экстрасенсов» Алиса Суровова: «Леонардо Ди Каприо много лет был моим другом»

Одна из самых ярких, необычных и сильных участниц 20-го сезона «Битвы экстрасенсов» на ТНТ рассказала порталу Teleprogramma.pro о своем детстве, друзьях и планах на будущее.

Модель, среди знакомых которой вся голливудская богема, живет в Милане. Мы расспросили ее о том, зачем она пришла на проект, зачем красит пальцы и правда ли, что она приворожила самого Лео Ди Каприо.

— Как вы обнаружили в себе дар? Когда он открылся? Как проявлялся?

— Я думаю, что магия со мной с рождения. Когда я была маленькая, я любила играть в добрую фею, рисуя пентограммы на каждом пне, что мне встречался. Естественно, не осознанно. В 6 лет я прошла кастинг и оказалась на сцене ТЮЗа. У меня была роль Пажа, который помогал доброй фее с хрустальными туфельками и моя первая фраза: «Я не волшебник! Я только учусь…» Я поняла, что я что-то вижу в 16 лет, когда вернулась на каникулы из Парижа. Тогда настал тот роковой день, который я видела назойливо в течении месяца, и ругала себя за такие мысли. Я ответила на телефонный звонок и услышала в трубке: «Марианны больше нет. Её сбил автобус». Марианна – это моя сестра. И все произошло так, как в моем видении.

— Вы живете в Милане, но родом из Тверской области. Как так вышло? Когда переехали?

— В 13 лет я выиграла кастинг у Славы Зайцева. Наврав, что мне 14. Проверить это было нельзя, паспортов тогда не было. В 15 лет я выиграла конкурс Elite Model Look, но мой директор предпочёл, чтобы я осталась в Москве, ведь я была самая маленькая. Конкурс проходил в Корее и был достаточно жестокий. В 15 лет я подделала разрешение от моего отца на выезд и улетела в Париж. Потом Токио, где я стати познакомилась с Леонардо Ди Каприо, Джейсоном Камероном и «Человеком Пауком» Тоби Магуайром. Меня забрали в Нью-Йорк, где я даже познакомилась с Вуди Аленом и остальной голливудской богемой. Хотя и в России я была на съемках у Бондарчука, однажды встречала Новый год у Михалковых. Знала Аллу Пугачеву и тусовалась с Кристиной Орбакайте. Учиться в школе я не хотела, не видела смысла, зная уже, что школьная программа мне будет не нужна.

— Вы занимаетесь частной практикой? То есть это ваше основное занятие на данный момент?

— Мое направление — это чистки от негатива, и погостная магия. Но никакими приворотами я не занимаюсь. Человек, на которого делается такой тип программы, не живёт более 7 лет, это убийство … на медленном огне. Я помогаю людям, потому что считаю, что такой дар должен идти на благо. Я — материальный человек, но это не мешает быть мне доброй и щедрой. Я люблю эту работу, потому что в ней я ставлю условия — это могут быть дары Высшим Силам или те нули, в которых заинтересована я. Это мой дар, и я решаю, как им распоряжаться. Я занимаюсь высокой магией, к каждому, кто ко мне обращается, у меня индивидуальный подход. Я считаю, что за работу экстрасенса человек должен что-то отдать. Сейчас я полностью занята «Битвой» и сосредоточена только на ней.

— Почему пришли только на 20-й сезон «Битвы Экстрасенсов»?

— Я была физически и ментально не готова к такому, очень много горя в эфире, а я очень чувствительный человек.

— Какая ваша цель участия в проекте и кого считаете своим главным конкурентом?

-Уже не знаю. Я думала, что цель — что проверка силы, через испытания. Но в данный момент я не могу ничего сказать. Я никого не считаю своим главным конкурентом. Испытания разные и набирает бонусы сильнейший. Что будет дальше, я не знаю.

— У вас есть сын. Как он относится к способностям мамы?

-Мой сын абсолютно спокойно относится к моим странностям. Я думаю, мы с ним жили в прошлой жизни. Он специальный для мира эзотерики, и это уже видно.

— На кастинге вам устроили настоящую проверку. И вы стали первым экстрасенсом в истории «Битвы», который проходил испытание «Багажник» в таких условиях. Легко ли вам далось это испытание?

— Я очень перенервничала перед началом «Багажника», меня тошнило и кружилась голова. Там на сцене была очень сильная подключение к духу-помощнику, но за помощь в видении у тебя выжирают твою жизненную энергию. Энергию — это плата. Хочешь приобрести — должен отдать.

— Вы сказали, что общались со многими знаменитостями, например, с Леонардо Ди Каприо. И даже был слух, что вы его приворожили. Расскажите?

— Да, Лео был моим другом несколько лет. И я очень рада за его успешную карьеру. У меня есть сильная сексуальная энергия и ворожить во флирте — это не то же, что делать приворот! Я бы уже полк уложила!

— Вы красите пальцы, зачем? Черные, красные…? Вы так ходите всегда или только для «Битвы» защищаетесь?

— Это мой конёк, мой стиль и моя защита. Они помогают мне не собирать ту информацию, что фонит и мешаем мне видеть. Но я вам не расскажу подробностей, это мой секрет. Скажу лишь, что у меня благородные корни. Мой прадед был в конской гвардии при царе, а моя бабушка – аристократка. И пальцы – это от нее. Она так защищалась от недоброжелателей.

— Вы достаточно резко и прямолинейно говорите людям то, что видите. Вы во всех ситуациях такая или это связано только с темой экстрасенсорики, вашей манерой?

— Я очень прямолинейный человек. Могу спокойно встать и уйти с ужина или выпрыгнуть из машины на светофоре, потому что кто за рулем меня бесит. Но при этом же думать о судьбе незнакомого мальчика, как ему помочь и быть рядом.

Смотрите «Битву экстрасенсов» по субботам в 19.30 на ТНТ.