«В угол приходится ставить»: Меладзе высказался о воспитании детей

Певец стал героем шоу Марии Мельниковой «Маша спросит». Певец рассказал о своих самых счастливых днях в жизни и браке с Альбиной Джанабаевой.

Валерий Меладзе и певица Альбина Джанабаева состоят в браке уже пять лет. За это время у пары родились двое сыновей — Константин и Лука. Именно семейная жизнь стала главной темой интервью, которое артист дал Марии Мельниковой в ее шоу.

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Так, певец отметил, что в его жизни было как минимум пять самых счастливых дней — это даты рождения его детей. В частности, он вспомнил о рождении сына Луки, который появился на свет в Испании. По словам Меладзе, врачи сразу дали новорожденного ему в руки. Певец считает это отличной традицией.

Что касается воспитания детей, Валерий отметил, что большую часть времени с ними проводит мама. Сам же он приезжает «на готовое». Тем не менее, артист признается, что вносит свой вклад в воспитание сыновей. Иногда ему приходится их наказывать, в основном, младшего Луку. «В угол маленьких приходится иногда ставить», — признает артист, объясняя, что сын растет очень энергичным.