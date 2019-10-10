Интервью

«В угол приходится ставить»: Меладзе высказался о воспитании детей

Певец стал героем шоу Марии Мельниковой «Маша спросит». Певец рассказал о своих самых счастливых днях в жизни и браке с Альбиной Джанабаевой.

«В угол приходится ставить»: Меладзе высказался о воспитании детей
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Валерий Меладзе и певица Альбина Джанабаева состоят в браке уже пять лет. За это время у пары родились двое сыновей — Константин и Лука. Именно семейная жизнь стала главной темой интервью, которое артист дал Марии Мельниковой в ее шоу. 

Так, певец отметил, что в его жизни было как минимум пять самых счастливых дней — это даты рождения его детей. В частности, он вспомнил о рождении сына Луки, который появился на свет в Испании. По словам Меладзе, врачи сразу дали новорожденного ему в руки. Певец считает это отличной традицией. 

Что касается воспитания детей, Валерий отметил, что большую часть времени с ними проводит мама. Сам же он приезжает «на готовое». Тем не менее, артист признается, что вносит свой вклад в воспитание сыновей. Иногда ему приходится их наказывать, в основном, младшего Луку. «В угол маленьких приходится иногда ставить», — признает артист, объясняя, что сын растет очень энергичным. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Альбина ДжанабаеваВалерий Меладзедети звездИнтервьюМария Мельникова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«В угол приходится ставить»: Меладзе высказался о воспитании детей
Интересно?
Поделись с друзьями: