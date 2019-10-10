Анфиса Черных нашла своё место силы

Последние полгода стали для Анфисы Черных настоящим испытанием на выносливость.

Полтора месяца актриса находилась на затерянном филиппинском острове, борясь за

победу в проекте «Последний герой».

За этим последовали съемки эпохальной саги «Большие надежды», а позже и бессонные

репетиции перед дебютом на сцене театра Ермоловой.

В долгожданный отпуск Анфиса отправилась на Бали — остров, ставший местом силы для

многих российских артистов. А компанию актрисе составила подруга и коллега по фильму

«Елки новые» — Юлия Александрова.

Своими многочисленными перемещениями по острову актриса поделилась на странице в

Instagram

«Бали невероятно разнообразен. За 9 дней я успела пожить в 3 разных частях острова:

хипстерском районе Чангу, наполненном особой энергетикой Убуде и на самом юге

острова, где расположены невероятной красоты и сервиса отели, вроде «Mulia Resort», где

я провела несколько дней. Бали — то место, которое невозможно взять нахрапом и изучить

за несколько дней. Мне хочется вернуться сюда снова, чтобы углубиться в жизнь острова,

гулять по секретным закоулкам и отыскивать свои места силы, которых здесь не сосчитать»,

— поделилась впечатлениями об отдыхе Анфиса.