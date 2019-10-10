Интервью

Анфиса Черных нашла своё место силы

Актриса отдохнула на Бали

Анфиса Черных нашла своё место силы
Источник: instagram

Последние полгода стали для Анфисы Черных настоящим испытанием на выносливость.
Полтора месяца актриса находилась на затерянном филиппинском острове, борясь за
победу в проекте «Последний герой».
За этим последовали съемки эпохальной саги «Большие надежды», а позже и бессонные
репетиции перед дебютом на сцене театра Ермоловой.
В долгожданный отпуск Анфиса отправилась на Бали — остров, ставший местом силы для
многих российских артистов. А компанию актрисе составила подруга и коллега по фильму
«Елки новые» — Юлия Александрова.

Источник: instagram

Своими многочисленными перемещениями по острову актриса поделилась на странице в
Instagram

Источник: instagram

«Бали невероятно разнообразен. За 9 дней я успела пожить в 3 разных частях острова:
хипстерском районе Чангу, наполненном особой энергетикой Убуде и на самом юге
острова, где расположены невероятной красоты и сервиса отели, вроде «Mulia Resort», где
я провела несколько дней. Бали — то место, которое невозможно взять нахрапом и изучить
за несколько дней. Мне хочется вернуться сюда снова, чтобы углубиться в жизнь острова,
гулять по секретным закоулкам и отыскивать свои места силы, которых здесь не сосчитать»,
— поделилась впечатлениями об отдыхе Анфиса.

Источник: instagram
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Бали
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Анфиса Черных нашла своё место силы
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