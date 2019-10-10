Участницы группы «ВИА Гра» откровенно рассказали о Меладзе, личной жизни и предчувствиях

Эрика Герцег в группе 6 лет, не так давно к ней присоединились Ульяна Синецкая и Ольга Меганская. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro девушки поведали о новом стиле коллектива и о мужчинах, которые могли бы их заинтересовать.

Солистки группы «ВИА Гра» больше не стремятся раздеваться до белья или соперничать друг с другом. Мы поговорили с Эрикой, Ульяной и Ольгой о музыке, дружбе и любви.

— Ваша новая песня называется «ЛюбоЛь»… Что означает название?

Эрика: Вы знаете, что все наши песни пишет Константин Меладзе. И эту тоже… Он может писать так, что это западет в сердце всех женщин. Я послушала и тоже прониклась. ЛюбоЛь — это производное от «любовь» и «боль». Ведь одно не может существовать без другого. Я считаю, что без правильного баланса жизнь вообще бы не была такой многогранной и интересной. Идеально — это скучно… И вот-вот выйдет клип.

Ульяна: Клип мы снимали на супертехнологичном и современном заводе известного автомобильного бренда.. Необычные локации. Но самое ценное в клипе — наши эмоции. Они настолько зашкаливали на съемках, что все 24 часа рабочей смены пролетели незаметно.

— Ульяна, вы уже выступали с прежним составом группы, а Оля пришла на кастинг. Какие были первые впечатления от Меладзе как руководителя?

Ульяна: Мне кажется, слово «руководитель» — вообще не подходящее. Он больше творческий наставник. Константин — крайне интеллигентный человек и не всегда можно понять, о чем он думает, так как сдержан в эмоциях. И когда я увидела его в первый раз, еще будучи участницей «Фабрики звезд», то он мне показался немного загадочным…

Ольга: По телевизору он казался каким-то недосягаемым. И тогда еще мне хотелось угадать, о чем он думает в этот момент. А когда же я с ним увиделась, то он оказался серьезным, сосредоточенным, но располагающим к себе. И шутить вместе с нами любит.

Эрика: Для меня Константин Меладзе — третий отец, после родного отца и Бога. С первого дня испытываю к нему уважение и благодарность за любимую работу.

— Существует стереотип, что «ВИА ГРА» — это беленькая, черненькая и рыжая… Став частью трио, как-то пришлось меняться внешне?

Ульяна: Давно уже пора отойти от стереотипа, что «ВИА Гра» — это раздетые девушки с определенным типажом. Это классные, стильные девчонки, которые поют о том, что им близко. Харизматичные, современные, со своим особенным чувством стиля. Но для этого вовсе не обязательно вести себя вызывающе, наоборот, этого делать не нужно. Сексуальность — это энергия, которая идет изнутри, а не волосы и одежда. Мы остались самими собой, но разве что Оля стала чуть темнее, но только потому, что ей так намного лучше.

— А «притирка» была? И пытались ли вы, Эрика, на правах «старшей» установить свои правила или что-то донести до девочек?

Эрика: Скорее, какие-то вопросы решаются уже по ходу работы. Много моментов, когда, наоборот, я учусь у Ульяны и Оли. И когда меня спрашивают, не скучаю ли я по Мише Романовой или Насте Кожевниковой, то сейчас уже нет. Мы иногда общаемся, все-таки мы пять лет пели вместе, но моей «творческой семьей» стали уже Оля и Ульяна. У нас есть разница в возрасте и это тоже хорошо: мы дополняем друг друга.

— Сейчас вы можете сказать, что вы — подруги, а не только коллеги?

Оля: Да, я уже могу. Девчонки реально близкие для меня люди. У нас с самого начала случился «коннект» и потом он уже только усиливался. Во время гастролей мы всегда завтракаем вместе, а после концерта обсуждаем выступление, собравшись в номере у одной из нас.

Ульяна: И правильно заметила Эрика, что едва ли не впервые в коллективе нет соперничества. Мы похожи, но в то же время разные. Каждая заняла свою «нишу». И время другое, девушки стали более мудрые. Мы болеем за общее дело. Заботимся друг о друге и переживаем.

Эрика: И даже если раньше и были какие-то недопонимания, то мы могли сесть втроем и обсудить. В самом начале я помню, как сказала: если мы будем съедать друг друга и обижаться, то успеха не добьемся. Тогда же договорились, что будем каждую мелочь, которая не нравится, говорить сразу, но только наедине. Где-то год был процесс притирки… Зато сейчас я могу сказать, что за 31 год у меня не было более комфортного рабочего коллектива.

— А личную жизнь успеваете строить?

Эрика: Я считаю так: «Счастье любит тишину», поэтому я не стремлюсь показывать любимого человека, с которым мы вместе уже два года. К тому же, он человек не творческий, занимается бизнесом. За шесть лет я не комментировала ни одной ситуации, касающейся своей личной жизни, потому что на то она и «частная жизнь». Но сейчас мне хочется говорить об этом, потому что у меня есть предчувствие, что именно этот мужчина станет моим будущим мужем.

Оля: У меня нет молодого человека, но если он и появится, то, думаю, об этом вообще никто не узнает.

— Но все равно у каждой есть качества в мужчине, которые привлекают. Какие это для каждой из вас?

Ульяна: Мужчина должен брать на себя ответственность, быть заботливым. И еще для меня важно, чтобы рядом с ним я чувствовала себя самой лучшей, самой любимой, самой хорошей. Ну и я должна любить, конечно…

Эрика: Любить друг друга. Важно уметь договориться. Мой мужчина опытен в деле, которым занимается, он сильнее меня по характеру. И для меня это тоже важно, так как только сильный человек может удержать меня рядом с собой…

— Какие цели перед собой ставите на этот год и в чем бы еще было интересно себя попробовать?

Оля: Возможно, в сфере связанной с экологией, защитой животных… Я вегетарианка и стараюсь быть осознанным человеком, особенно в вопросах, касающихся потребления и переработки мусора. Надеюсь, что параллельно с музыкальной карьерой смогу продвигать проекты, связанные с этими вопросами.

Ульяна: Нравится участвовать фотопроектах и придумывать необычные образы в одежде. Надеюсь, что в скором времени порадую поклонников несколькими коллаборациями с известными брендами.

Эрика: Записываю песню сольно. Скоро будет премьера. Возможно, буду вести видеоблог. Мне его предложили в Венгрии. Смотреть его будут там, а рассказывать я буду о своей жизни в Москве и Киеве. Также мы втроем готовим выпуск еще одной песни «ВИА Гры» к декабрю.

А вам нравится новый состав группы «ВИА Гра»?