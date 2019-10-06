Певица МакSим отказалась раскрывать имя возлюбленного

Певица МакSим уже дважды побывала замужем. Однако оба брака — со звукорежиссером Андреем Луговцовым и предпринимателем Антоном Петровым — закончились разводом. Артистка воспитывает двух дочерей. Как выяснилось недавно, она все же предприняла новую попытку построить отношения.

В интервью журналу Hello! Макsим рассказала, что сейчас в ее жизни есть новый мужчина. Правда, артистка оговорилась, что не любит выставлять свою личную жизнь напоказ. Она подчеркнула, что ее новый избранник — непубличный человек. К примеру, певица уточнила, что он не пользуется Instagram. По словам артистки, по этой причине и она не хочет лишний раз привлекать внимание к отношениям пары.

больше по теме Певица МакSим снова открывает свою школу искусств Первое учебное заведение обанкротилось два года назад.

МакSим призналась, что помимо отношений ее делает счастливой работа и воспитание дочерей. Саша, по ее словам, уже проявляет артистические способности. Маша также показывает определенные таланты. По словам артистки, 10-летняя Александра и пятилетняя Мария — лучшие подруги.