Интервью

Певица МакSим отказалась раскрывать имя возлюбленного

Она призналась, что предпочитает хранить личную жизнь втайне.

Певица МакSим отказалась раскрывать имя возлюбленного
Певица МакSим. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Певица МакSим уже дважды побывала замужем. Однако оба брака — со звукорежиссером Андреем Луговцовым и предпринимателем Антоном Петровым — закончились разводом. Артистка воспитывает двух дочерей. Как выяснилось недавно, она все же предприняла новую попытку построить отношения. 

В интервью журналу Hello! Макsим рассказала, что сейчас в ее жизни есть новый мужчина. Правда, артистка оговорилась, что не любит выставлять свою личную жизнь напоказ. Она подчеркнула, что ее новый избранник — непубличный человек. К примеру, певица уточнила, что он не пользуется Instagram. По словам артистки, по этой причине и она не хочет лишний раз привлекать внимание к отношениям пары. 

МакSим призналась, что помимо отношений ее делает счастливой работа и воспитание дочерей. Саша, по ее словам, уже проявляет артистические способности. Маша также показывает определенные таланты. По словам артистки, 10-летняя Александра и пятилетняя Мария — лучшие подруги. 

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Певица МакSим отказалась раскрывать имя возлюбленного
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