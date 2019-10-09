Популярный телеведущий рассказал «Телепрограмме» о шоу «Щас спою!», о своей семье и о том, почему он не матерится на своих концертах.

Ветеран КВН и еще одного известного юмористического шоу Гарик Мартиросян переживает ренессанс: после неудачного перезапуска шоу «Прожекторперисхилтон» он стал стендапером, колесит по стране с сольными концертами, а еще вернулся на Первый канал. Там комик ведет шоу «Щас спою!», где люди без слуха постараются научиться попадать в ноты и избавятся от страхов и тревог. Об этом и многом другом Гарик рассказал «Телепрограмме».

«Не все хорошее показывают только по телевизору»

— Гарик, как дипломированный специалист в области психиатрии, скажите, пожалуйста, в чем смысл шоу «Щас спою!»? Неужели нельзя плохо петь у себя на кухне, обязательно в телевизоре?

— Проект обладает терапевтическим эффектом. Причем не только для участников, но и для зрителей в зале и многочисленной аудитории. Ведь люди привыкли ассоциировать себя с теми, кого видят на экране или на сцене. В данном случае все видят, что такие же обычные граждане, как и они, поющие мимо нот, испытывающие гигантский страх перед выходом на сцену и камерами Первого канала, подают пример. Они выходят и поют как могут. Чтобы перебороть себя, необходим первый шаг, к этому надо стремиться, и участники нашего шоу показывают наглядно — каждый может преодолеть тревоги и робость и двигаться вперед. Это живой импульс.

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— Учите петь тех, кому медведь наступил на ухо? Говорят, участников ждет преображение.

— Не стоит ждать, что людей без слуха мы чудесным образом превращаем в профессиональных артистов. Так не бывает, музыка — тонкая и сложная материя. Проект не об этом. Шоу про то, как зажатые, сомневающиеся в себе люди становятся более свободными и раскованными. Это крайне важно! Вне зависимости от возраста, профессии или статуса. В этом смысле эффект огромен. Рекомендую всем брать пример с наших

героев и действовать так же смело в других областях жизни.

— Разве это не преступление перед Федором Шаляпиным и Николаем Басковым?

— Я считаю, что запрещать петь нельзя никому. Музыка не принадлежит кому-то конкретно, нельзя ее приватизировать. Конечно, на профессиональных концертах должны петь крутые вокалисты. Хотя мы знаем много случаев, когда так называемые певцы и звезды эстрады ничего из себя не представляют. Вот это очень обидно. От обычных людей я часто слышу: «Этот-то чего выперся на сцену? Кто его так толкает вперед?», «А она зачем поет?» Так что никто не может запретить петь человеку, даже если он поет мимо нот. Конечно, лучше всего делать это в отдельных закрытых помещениях, чтобы не нарушать психоэмоциональное состояние других граждан: караоке-клубах, частных вечеринках, в квартире, пока родных и близких нету дома. И вот впервые, легально — в нашем проекте.

— Сами пробуете петь? В душе, в караоке?

— Пробую. Выходит иногда, прямо скажем, неплохо. Иногда хорошо. Иногда хуже. На постоянной основе этим не занимаюсь. И уж точно не стал бы считать себя музыкантом или певцом. Повторюсь, музыка — чересчур серьезная материя, чтобы я без специальной подготовки и навыков занимался ею или считал себя вокалистом. Если относиться к музыке так же, то половину нашего шоу-бизнеса можно сразу убирать со сцены.

— Ваш родной канал не был против участия в шоу Первого? Не возникало недопонимания?

— Честно говоря, не очень понимаю, о чем речь.

— Помнится, ТНТ не сильно хотел отпускать вас с Сергеем Светлаковым в «Прожекторперисхилтон»?

— Дело в другом. Мы работаем на ТНТ, поэтому наше участие в других проектах согласовывается с руководством всегда. Так же было и в этом случае, никаких проблем. Разрешение было дано — и все получилось.

— «Прожекторперисхилтон» жив? Или уже никогда не появится в эфире?

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— Не все хорошее показывают только по телевизору. Сейчас проект жив — мы ушли в концертную деятельность. Тем, кто скучает по нашему юмору и общению, посиделкам, скажу: мы даем сольные концерты (10 декабря в Москве, 22 декабря в Петербурге). Приходите, посмеемся.

«Приводить детей на мои концерты запрещаю!»

— А еще вы вернулись в стендап. Вдруг составили программу, поехали по городам. Зачем вам это?

— Для меня творчество — это путешествие. А путешественник сидеть на месте не может. Если бы я постоянно не стремился делать новые вещи, не было бы и команды КВН «Новые армяне». Нет, не я создал ее, но активно участвовал в процессе. Потом мы придумали проект «Наша Russia», потом Comedy Club, потом «Прожекторперисхилтон». Я подчеркну, ни в коем случае не говорю, что я их придумал. Но в каждом из них я работал в разных качествах — продюсером, сценаристом, артистом, певцом, юмористом. И вот осталась одна ниша, которую я не охватил, — сольные стендап-выступления. Вообще стендап — это лишь форма выступления. Это не вид юмора.

— Что в нем особенного?

— Мой стендап будет очень сильно отличаться от того, что я делал в других проектах. Там все очень жестко, в некоторых местах даже треш.

— Никогда не повышающий голос Мартиросян и треш?

— Да. Это так. При этом по-прежнему эстрадное выступление, но с новой тематикой. Потому и программа называется «Новый». Я откровенно рассказываю о себе и отвечаю на вопросы, которые мне задавали всю жизнь: почему я не летаю на самолетах, как я реально отношусь к российскому шоу-бизнесу и рэпу, какие у нас отношения внутри Comedy Club, почему я там не выступаю, почему первый раз распался «Прожекторперисхилтон», а еще — вся правда о Басте, Иване Урганте, Сергее Светлакове, Гарике Харламове и Мише Галустяне. Дал уже восемь концертов и скажу вам, что все отшлифовано и готово.

— При этом вы не ругаетесь матом, на что вам пеняют подписчики в инстаграме. Стендап тоже будет без мата?

— Увы, это уродливая реальность. Мы дожили до тех времен, когда не ругающаяся матом публичная персона вызывает раздражение или удивление. Никогда не шел на поводу у аудитории, не выполнял ни чьих заказов и не буду этого делать. Не хочу ругаться матом, потому что у меня хватает словарного запаса, чтобы выражать эмоции: прилагательных, глаголов, наречий и так далее.

— Вам падает на ногу кирпич — первая реакция: «Ой, блин»?

— Стараюсь избегать таких мест. А если серьезно, дело не в том, что я корчу из себя интеллигента или руководителя подразделения полиции нравов. Просто я считаю, что у каждого свое ощущение юмора и сцены. Если мат звучит со сцены — это должно быть настолько оправданно, что без этого слова ну совсем никак! Если юморист выходит и начинает поливать матом, чтобы эпатировать, или потому что не хватает лексикона, или потому что все так делают: мол, я с вами на одной волне — для меня это неприемлемо. Не буду так делать никогда. Никого не осуждаю. Есть у меня в выступлении пара грубых словечек, но они нужны для шутки. Иначе никак. Поскольку я затрагиваю очень жесткие темы. Но мата нет.

— То есть я могу привести детей?

— Нет! Ни в коем случае. Скоро я буду выступать в трех городах подряд: 22 октября — Минск, 23 октября — Рига, 25 октября — Санкт-Петербург. Мне уже звонят друзья из этих городов и говорят: «Гарик, мы всей семьей идем! Уже взяли билеты». Я отвечаю: «Стоп-стоп-стоп! Уберите из этого списка детей». То, что я семейный человек, на два часа моего концерта стоит забыть.

— Про семью не шутите?

— Нет, почему. Будет и про семью. У нас такая веселая ситуация, что я по национальности — армянин, а жена — еврейка. Представляете, как смешно у нас дома?

— А на детях шутки обкатываете? Жасмин уже 15 лет, наверняка она в курсе всех трендов.

— Ни в коем случае и никогда. Дети и моя работа никак не связаны. У взрослых свои темы и творчество, у них — свои. Вырастут — посмотрят мои выступления. Хотя не факт. У меня много актуалки, которая лет через десять может быть им неинтересна. Вряд ли они улыбнутся.

— И тем не менее творчеством увлечены?

— Сын стал ютуб-блогером, ему 9 лет. Он обсуждает со сверстниками «Войну бесконечности» (ключевой фильм про супергероев киновселенной Marvel. - Авт.). В этом он эксперт. Полностью погружен в материал. А еще игры — «Мортал комбат», «Майнкрафт». Что из этого получится, станет ли Даниэль крутым блогером, не знаю. Но сейчас он на этой фазе. А вот дочь — меломанка. В отличие от меня Жасмин обладает действительно крутым голосом, классно танцует. Но очень стесняется.

— То есть шоу «Щас спою!» и для нее тоже? Терапия раскрепощения.

— Вот! Дочь посмотрит наш проект и поменяет мнение о себе. Сейчас она решила для себя, что не станет певицей и музыкантом, потому что у нее иное видение жизни. А вдруг ей, наоборот, надо заняться творчеством?

— Правда, поляну вам чуть подпортила дочь Алсу, скандально выигравшая шоу «Голос. Дети».

— Не думаю. Во-первых, дочь Алсу поет хорошо и не стесняется этого делать. Во-вторых, Жасмин решила, что не станет певицей, задолго до этих событий. Года три-четыре назад. Она говорит, что, может быть, станет режиссером, может быть, экономистом, но певицей — никогда! Не хочет связывать себя по рукам и ногам, зависеть от сцены, сниматься в клипах и так далее. А мы и не давим. Мы с мамой весьма либерально воспитываем детей. Ребенок должен заниматься тем, что ему реально нравится.

— Напоследок приберег любимый вопрос. Про курьезные случаи на съемках.

— Их было множество, но зачем идти далеко? Расскажу, что было совсем недавно. У меня во время выступления фрагмент материала посвящен тому, как люди тупеют, общаясь в социальных сетях, не фильтруют мысли и комментируют все на примитивном уровне. И вот выкладываю афишу, где приглашаю на сольный — большими буквами — концерт. На афише я один. Больше никого. И первый комментарий, знаете, какой? «А Харламов будет?» Так вот, отвечаю: «Сольный концерт будет, а Харламова не будет! Слава богу».

Личное дело

Гарик МАРТИРОСЯН родился 14 февраля 1974 года в Ереване. Окончил медицинский университет по специальности «невролог-психотерапевт». Три года работал по профессии, окончил клиническую ординатуру). С 1993 по 2002 играл за команду КВН «Новые армяне». Популярный шоумен, юморист и телеведущий, создатель, сопродюсер и ведущий шоу Comedy Club (ТНТ), продюсер телепроекта «Наша Russia». Вел проекты «Минута славы», «Прожекторперисхилтон», в паре с Ларисой Долиной победил в проекте «Две звезды» (Первый канал). С женой Жанной Левиной познакомился на КВН в Сочи в 1997 году. 20 августа 2004 года у пары родилась дочь Жасмин, 27 октября 2009 года — сын Даниэль.

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