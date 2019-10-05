Интервью

«Не знаю, что должно случиться»: Стоцкая о возвращении в шоу-бизнес

Певица дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем отношении к гастролям и воспитании детей.

«Не знаю, что должно случиться»: Стоцкая о возвращении в шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Беседуя с журналистами портала Wday.ru, Стоцкая рассказала о том, как ей удается совмещать репетиции в музыкальном спектакле «Комедия о том, как банк грабили», где она играет, с воспитанием детей. По словам певицы, в те дни, когда репетиция с утра, из театра она сразу бежит домой. Если же в этот день спектакль, то она проводит дома все время до 17 часов, а затем отправляется на работу. Обязанности она старается делить с мужем. 

При этом Стоцкая призналась, что ее няня-филиппинка готовит блюда, которые не очень подходят ей и ее семье. К примеру, не так давно женщина приготовила традиционный для ее страны суп, который Анастасия просила больше не предлагать. 

Певица рассказала, что ее муж—ресторатор любит традиционные армянские блюда. Однако самой их готовить у нее не получается. В мясо и рыбу она обычно добавляет специи и ставит в духовку. Артистка отмечает, что старается всегда быть в форме. Для этого она занимается йогой. Она добавляет, что рассчитывает сбросить еще восемь килограммов. 

Анастасия призналась, что не горит желанием возвращаться в большой шоу-бизнес. По ее словам, когда она познакомилась с Филиппом Киркоровым, ей было 19 лет и она могла позволить себе гастролировать. Сейчас, когда ей 37, она отдает предпочтение семейному образу жизни. «Я не знаю, что должно случиться, чтобы я вдруг снова оказалась в шоу-бизнесе», — призналась Стоцкая. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия Стоцкаядети звездИнтервьюмюзикл
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Не знаю, что должно случиться»: Стоцкая о возвращении в шоу-бизнес
Интересно?
Поделись с друзьями: