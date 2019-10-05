«Не знаю, что должно случиться»: Стоцкая о возвращении в шоу-бизнес

Беседуя с журналистами портала Wday.ru, Стоцкая рассказала о том, как ей удается совмещать репетиции в музыкальном спектакле «Комедия о том, как банк грабили», где она играет, с воспитанием детей. По словам певицы, в те дни, когда репетиция с утра, из театра она сразу бежит домой. Если же в этот день спектакль, то она проводит дома все время до 17 часов, а затем отправляется на работу. Обязанности она старается делить с мужем.

При этом Стоцкая призналась, что ее няня-филиппинка готовит блюда, которые не очень подходят ей и ее семье. К примеру, не так давно женщина приготовила традиционный для ее страны суп, который Анастасия просила больше не предлагать.

Певица рассказала, что ее муж—ресторатор любит традиционные армянские блюда. Однако самой их готовить у нее не получается. В мясо и рыбу она обычно добавляет специи и ставит в духовку. Артистка отмечает, что старается всегда быть в форме. Для этого она занимается йогой. Она добавляет, что рассчитывает сбросить еще восемь килограммов.

Анастасия призналась, что не горит желанием возвращаться в большой шоу-бизнес. По ее словам, когда она познакомилась с Филиппом Киркоровым, ей было 19 лет и она могла позволить себе гастролировать. Сейчас, когда ей 37, она отдает предпочтение семейному образу жизни. «Я не знаю, что должно случиться, чтобы я вдруг снова оказалась в шоу-бизнесе», — призналась Стоцкая.