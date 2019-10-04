Интервью

Лена Катина: «Я регулярно обращаюсь за помощью»

Отмечая свой день рождения 4 октября, экс-солистка группы «Тату» рассказала о своих последних достижениях и планах на будущее.

Лена Катина: «Я регулярно обращаюсь за помощью»
Лена Катина. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

После распада дуэта «Тату» одна из его солисток Лена Катина довольно долгое время была в тени — как выяснилось позднее, девушка решала, что ей делать дальше. А дальше последовали сразу три альбома — на английском, испанском и русском языках. Последний называется Mono. И, по всей видимости, он стал отправной точкой для нового жизненного и карьерного витка певицы. 

4 октября Катина отмечает день рождения. В своем интервью порталу vokrug.tv она рассказала, что очень гордится своей новой работой. При этом артистка признается, что некоторые композиции оказались трудны для исполнения в эмоциональном плане. В качестве примера она приводит песню «Ближе». 

Катина не любит рассказывать о личной жизни, в том числе о разводе с музыкантом Сашо Кузмановичем. Тем не менее, она с радостью делится подробностями о своем сыне Александре. Певица признается, что ей не хочется демонстрировать 4-летнего ребенка публике. «Хочу оградить его от пристального внимания», — говорит Катина. Она добавляет, что не хотела бы, чтобы ее ребенок занимался шоу-бизнесом. 

Лена призналась: она считает нормальным проходить консультации у психологов, к тому же она сама когда-то получила именно психологическое образование. «Я считаю, что необходимо обращаться за помощью. Я это делаю регулярно, и мне это помогает», — говорит она. 

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Тэги:

группа "Тату"день рожденияЛена Катинановый альбом
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Лена Катина: «Я регулярно обращаюсь за помощью»
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