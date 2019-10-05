Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина: «Я стала учителем в 16 лет, а моим ученикам было по восемь»

Второго и третьего октября в Театре на Таганке состоялась премьера спектакля «Горка», в котором Юлия Куварзина сыграла главную роль – воспитательницы детского сада. Мы начали разговор с актрисой именно с этой темы.

— Пытались представить себя на месте воспитателя?

— А мне и представлять не надо, у меня в жизни был подобный опыт и есть педагогическое образование. Я работала учительницей начальных классов целых два года. И хорошо знаю, как родители воспитанников требуют от тебя пятерок, приносят конфеты и хотят особого отношения к своим детям. Хорошо знаю, что такое бюрократия и формализм в подобных заведениях, когда нужно сдавать кучу никому не нужных планов и отчетов. Мне хорошо понятна ломка моей героини, когда ей приходится врать, выкручиваться, делать ненужную работу. Хотя мой опыт был положительным и счастливым, и я свою работу в школе вспоминаю, как самые лучшие моменты жизни, учитывая, что я стала учителем в 16 лет, а моим ученикам было по восемь. Сейчас этим ребятишкам, чьей жизнью я жила два года – давала щелбаны, ставила двойки, колы исправляла на четверки, уже по 36 лет. А тогда я в 16 лет вдруг стала взрослой в один миг, научилась отвечать за этих детей и советовать мамам, как нужно их воспитывать…

— Получается, вы со своей героиней очень похожи?

— Я была очень активной, творческой личностью, и моей энергии для начальной школы хватало с лихвой, у меня все получалось прекрасно. Но это не получается у моей героини Насти — она ломается, пытаясь подстраиваться под существующую действительность и правила. Мне повезло, что я попала в школу в начале 90-х – эпоху быстрых перемен, когда все менялось, и всем было не до чего. А моя героиня преподает в современной школе, которая к тому же находится в далеком сибирском городе, где многим правит провинциальность. В нашей пьесе педагоги придавлены необходимостью соблюдения формальностей, пронизаны страхом и бесконечным чувством долга, сделать все «как нужно», желанием отмазать себя и спихнуть вину на другого. И моя Настя постоянно стоит перед выбором – сделать себе хуже, но сделать хорошо, или не сделать хорошо, но хотя бы на время вынырнуть из этого ада. Несмотря на то, что моя ситуация почти 30 лет назад была гораздо лучше и комфортнее, но я тоже переживала похожие ситуации. Например, когда тебя вызывают к директору и говорят, с улыбкой «А вы знаете, что у этого мальчика мама работает в РОНО? Имейте в виду»…

— Помните, когда решили, что хотите быть актрисой и никем другим?

— Как только начала смотреть первые фильмы по телевизору, а после увидела себя в зеркало, сразу решила, что буду артисткой. Чтобы все на меня смотрели, как я на себя в зеркало! Но мама всегда была против, всячески била по моей самооценке и говорила: «Актрисой быть не каждому дано, даже у красивых и талантливых не всегда получается, а куда уж тебе!». Она считала, что это крайне сложная профессия, которая не дает никаких гарантий в жизни, а поскольку я у нее поздний ребенок (по тем временам 35-летних рожениц так называли), то она сильно за меня переживала. Маму послушала, и поступила в педагогический колледж после восьмого класса. Сейчас ее подкалываю, напоминая ей, как она в меня не верила, но она от всего отрекается, говорит, что не помнит такого.

— Как-то вам в жизни пригодилось педагогическое образование?

— Конечно! Во-первых, после весьма лайтовой школы учеба в педагогическом колледже стала первым опытом настоящей взрослой жизни. С бюрократией во всей красе, вопиющей казенщиной, когда заставляют учить полную ерунду. Да, были и замечательные педагоги, например, бесподобный учитель по психологии и педагогике по фамилии Сорока, которая дала мне очень много. Но по основным предметам преподавали тетеньки с прическами «хала» из горисполкомов. После развала СССР их кормушка накрылась, пенсия еще не наступила, и нужно было куда-то идти работать. Вот они и нашли себе непыльную работу в пед колледже, где можно было досидеть до пенсии, ничего особо не делая. Например, была учительница, которая на уроке могла сказать «Кто сейчас пойдет и купит мне сапоги, тому поставлю пятерку». И очередь выстраивалась из желающих! А если ты, например, опоздал на пару, начиналась травля «Прочитай стих», только после этого можно было сесть на место. Слава богу, я знала много стихов, потому без проблем опаздывала.

Но случилось чудо, и в начале третьего курса меня отправили проходить практику в 743-ю школу. Практика должна была быть неделю, но директор вызвала меня и сказала: «Мы не можем найти учителя, не согласились бы вы поработать у нас пару месяцев, пока мы найдем педагога?». Я в полном недоумении, сама еще ребенок, только 16 лет исполнилось. А через два месяца мне предложили остаться в школе совсем, а у меня не то, что трудовой, еще даже паспорта не было! Стою, мнусь, говорю, что паспорта с собой нет, а мне предлагают позвонить домой, чтобы кто-то продиктовал данные. И вот я прямо из кабинета директора звоню маме и прошу продиктовать номер и серию паспорта. Мама очень удивилась: «Моего паспорта?», я уверенно ответила: «Конечно!», и через минуту продиктовала данные директору. Так меня взяли на работу учительницей младших классов в 16 лет. Это было таким счастьем, а я ведь еще и зарплату получала, как взрослая! Да еще стипендия была повышенная, так что я была очень крутой по тем меркам.

— Как же вы после такого успеха решились все-таки попробовать осуществить мечту и поступить в театральное?

— На самом деле, я никогда от этой мечты не отказывалась, но у меня не было уверенности, что я поступлю. Мама-то у меня была учительница, а не артистка. Думаю, не поступи я в первый год, так бы поступала потом до победного, работая при этом в школе. Но я чудом поступила в Школу-студию МХАТ с первого раза. Хотя, тот год выдался просто сумасшедшим: выпускные экзамены в колледже, у детей городские контрольные в конце третьего класса, плюс я ходила на подготовительные курсы в МХАТ.

— Помнится, вы периодически то худели, то поправлялись, сейчас пришли к согласию со своей фигурой?

— Я пришла к согласию со своим сознанием, а с фигурой, думаю, что никогда не приду. Да это, наверное, и не нужно. Я понимаю, что моя жизнь невозможна без того, чтобы быть в процессе работы над собой и своим телом. Но при этом, сколько бы я не весила, и в какие бы джинсы мне не удавалось влезть, это никак не влияет на мою самооценку, любовь к себе и возможность радоваться жизни. У меня была травма обоих коленок, и лишний вес чреват еще и большими сложностями в жизнедеятельности и возможности активно ходить, играть, путешествовать. Причем, я не истязаю себя диетами, не заставляю регулярно взвешиваться. Пять лет уже не взвешиваюсь на весах и мой вес, сам по себе, мне не беспокоит. Меня беспокоит, когда я не влезаю в костюмы, или боюсь вздохнуть, чтобы на мне не треснуло платье

— Вам удалось сохранить результат, когда вы похудели на 22 килограмма пять лет назад?

— Нет, конечно. Года два я его сохраняла, но потом травмировала ногу, у меня была операция, долгий период восстановления, и вес вернулся в большей степени. Но в целом, мне очень помогло знакомство с диетологом, которая хорошо вправила мне мозги, замотивировала и помогла понять какие-то важные вещи. История с похудением сильно повлияла на формирование моего сознания и понимание ситуации.

— 11-летняя дочь Лиза понимает, что мама много работает, старается вам помогать?

— Да, недавно один ее поступок меня сильно удивил и порадовал. Мы вернулись с трехнедельного отдыха, я сразу с самолета поехала в театр на прогон «Горки», а дочку отправила домой. Так сложилось, что няня наша задержалась и не смогла приехать заранее, как планировалось. На несколько дней мы остались с Лизой вдвоем. Вернулась в тот день домой уже поздно, совсем без сил, и даже не смогла застелить свою постель. Легла как есть, без белья, на матрас с одеялом, укрывшись покрывалом, и просто провалилась в сон. В семь утра отправила Лизу в школу, сама пошла на тренировку, потом в театр на репетицию, Лиза снова была дома одна, хозяйничала самостоятельно. В результате я опять прихожу поздно, вижу эту не застеленную постель и решаю: «Один раз так поспала, и второй посплю». И вот когда на третий день я возвращаюсь домой, то вижу заправленную бельем кровать, а рядом лежит записка «Мамочка, не надо спать без белья. Я тебе застелила постель, ты рада?». Особенно тронуло, что это сделала моя дочка-белоручка, которая сама почти ничего не умеет. И вот это проявление нежности и заботы меня искренне тронуло.