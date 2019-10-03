Интервью

Вдова Андрея Сучилина получила компенсацию за смерть актера

В прошлом году Сучилин находился за границей на отдыхе, плохо себя почувствовал и обратился к врачу по страховке. Однако в результате Андрей умер, и его жена Лидия Тихонович посчитала, что виновата страховая компания.

Вдова Андрея Сучилина получила компенсацию за смерть актера
Андрей Сучилин. Фото: www.instagram.com/dvizheniemoigorod

Андрей Сучилин известен тем, что в 80-х годах стал одним из основателей легендарной «Московской рок-лаборатории». В то же время он создал группу «До мажор» и сотрудничал со многими музыкантами. 

Вдова музыканта рассказала изданию «Такие дела» о том, как болезнь стала причиной смерти Сучилина. В 2018 году вместе с супругой Лидией Тихонович гитарист отправился на отдых в Испанию. Там Сучилин плохо себя почувствовал, у него начались сильные боли. Однако вызванный врач, которого пришлось ждать пять часов, заявил, что это результат «обычной пляжной инфекции» и посоветовал просто в течение пяти дней принимать антибиотики. Пара вылетела в Амстердам, однако в самолете музыканту стало еще хуже. «Процесс развивался молниеносно. Начался некроз паховой области, сепсис, появился ужасный запах», — рассказала Тихонович. По ее словам, бортпроводники пересадили музыканта в хвост самолета, а позже пилот принял решение посадить самолет на португальском острове Фару. 

Как рассказала вдова музыканта, в страховой компании помогать паре не спешили — по словам сотрудников, к тому моменту закончился срок действия полиса. Тем не менее, Лидия решила вызвать скорую, и врачи тут же отвезли Андрея в госпиталь. В португальской больнице Сучилину диагностировали серьезную инфекцию и ввели в искусственную кому. 

Андрей Сучилин
Андрей Сучилин. Фото: instagram.com/kozlovclub

Как рассказывает Лидия, ей пришлось просить помощи у друзей и знакомых, чтобы оплатить счета за гостиницу и лечение. Почти месяц Тихонович прожила в церкви рядом с госпиталем — священник дал ей ключи и позволил занять одну из келий. По словам Тихонович страховая компания почти не помогала в решении вопросов и не связывалась с больницей. 

После восьми операций музыкант скончался. По словам Тихонович, если бы болезнь вовремя диагностировали в Испании, смерти удалось бы избежать. Как рассказала вдова музыканта, второй раз страховщики допустили ошибку, когда доставили тело Сучилина в Москву без бальзамирования. 

Вместе с адвокатом Лидии удалось добиться справедливости в суде и получить компенсацию. Тем не менее, защитники утверждают, что страховая компания все еще может обжаловать решение. 

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Андрей СучилинПортугалиясмертьстраховые компанииумер музыкант
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Вдова Андрея Сучилина получила компенсацию за смерть актера
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