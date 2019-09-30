«Просто я была собой»: Дарья Мороз рассказала о роли в сериале «Триада»

Актриса сыграла одну из главных ролей в новом многосерийном фильме Дмитрия Дьяченко и пообщалась с журналистами о своей работе.

Новый сериал «Триада», который выходит на канале ТНТ, рассказывает о мужчине, что у троих женщин будет от него ребенок. Вместе с Борисом Дергачевым, Любовью Аксеновой и Анастасией Калашниковой в фильме снялась Дарья Мороз. Она играет жену главного героя Риту.

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Мороз считает, что ее героиня — связующее звено между остальными героями. Она считает, Рита отвечает и за свои поступки, и готова взять ответственность за других людей. Актриса считает, что это главное достоинство персонажа.

Мороз добавила, что очень похожа на свою героиню. Она признается, что ее выбор как исполнительницы роли Риты — тот случай, когда персонаж и актер сливаются. Актриса признается, что ей ничего не пришлось делать специально. «Просто я была собой, и все получилось», — цитирует актрису сайт vokrug.tv.

Мороз призналась также, что в первую очередь ее привлек сценарий сериала, написанный Дарьей Грацевич. Она рассказала, что ранее пыталась попасть в один из проектов, снятых по работам сценаристки, однако ее ни разу не утвердили. То же чуть было не случилось и в этот раз — ее не могли утвердить несколько месяцев. Однако в конечном итоге утверждение произошло, и Мороз уверяет, что «не разочарована конечным результатом».