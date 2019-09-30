Интервью

«Просто я была собой»: Дарья Мороз рассказала о роли в сериале «Триада»

Актриса сыграла одну из главных ролей в новом многосерийном фильме Дмитрия Дьяченко и пообщалась с журналистами о своей работе.

«Просто я была собой»: Дарья Мороз рассказала о роли в сериале «Триада»
Дарья Мороз. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Новый сериал «Триада», который выходит на канале ТНТ, рассказывает о мужчине, что у троих женщин будет от него ребенок. Вместе с Борисом Дергачевым, Любовью Аксеновой и Анастасией Калашниковой в фильме снялась Дарья Мороз. Она играет жену главного героя Риту. 

Мороз считает, что ее героиня — связующее звено между остальными героями. Она считает, Рита отвечает и за свои поступки, и готова взять ответственность за других людей. Актриса считает, что это главное достоинство персонажа. 

Мороз добавила, что очень похожа на свою героиню. Она признается, что ее выбор как исполнительницы роли Риты — тот случай, когда персонаж и актер сливаются. Актриса признается, что ей ничего не пришлось делать специально. «Просто я была собой, и все получилось», — цитирует актрису сайт vokrug.tv.

Мороз призналась также, что в первую очередь ее привлек сценарий сериала, написанный Дарьей Грацевич. Она рассказала, что ранее пыталась попасть в один из проектов, снятых по работам сценаристки, однако ее ни разу не утвердили. То же чуть было не случилось и в этот раз — ее не могли утвердить несколько месяцев. Однако в конечном итоге утверждение произошло, и Мороз уверяет, что «не разочарована конечным результатом». 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дарья МорозКанал "ТНТ"новый сериалСериал "Триада"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Просто я была собой»: Дарья Мороз рассказала о роли в сериале «Триада»
Интересно?
Поделись с друзьями: