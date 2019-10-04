Галина Сергеевна из «Папиных дочек»: «Могу сырный суп сварить, котлеты по-киевски, мясо в разных вариантах»

Она дебютировала в кино в четыре года, а популярность получила, сыграв Галину Сергеевну в «Папиных дочках».

С тех пор Лиза успела сняться более чем в 50 фильмах и выучиться на продюсера. О своих новых проектах, ностальгии по прошлому и любимых людях актриса рассказала Teleprogramma.pro.

— Поводы поностальгировать по «Папиным дочкам» случаются? О чем-то скучаешь из того времени?

— Я очень нежно отношусь к проекту, многое о нем до сих пор напоминает, радуюсь, что юные зрители по-прежнему смотрят сериал на СТС Love. Отношусь к сериалу, как к части детства, хорошей компании. Но с самого раннего детства, прощаясь с командой каждого фильма, которую успела полюбить всем сердцем, я знала, что все творческие проекты имеют свое завершение, и это нормально. Поэтому я не жалею о том, что сейчас в моей жизни нет «Папиных дочек». Я не хочу возвращаться назад, у меня такой возраст, когда мне кажется, что лучшие моменты жизни еще впереди.

— Лиза, ты восемь лет играла очень умную девочку, но при этом дурнушку. Что бы ты посоветовала сегодня девушкам, неуверенным в себе и своей привлекательности? Как повысить самооценку и полюбить себя?

— Посмотреть сериал «Папины дочки», конечно же! Я немного не согласна с тем, что у Галины Сергеевны был образ дурнушки. Скорее, мы создавали образ девушки, которая своим существованием доказывала то, что как ты выглядишь, как одет, носишь ли ты очки и так далее, никак не влияет на то, счастливый ты человек или нет. Саморазвитие, внимательное отношение к людям вокруг, любовь близких, внутренняя открытость – гораздо важнее. Понимание того, что ты есть – уже счастье. Главное – помнить, что все в жизни повторяется и только люди уникальны.

— Наверное, из-за того, что твое детство проходило в киноэкспедициях и на съемочных площадках, не получилось завести близких друзей среди одноклассников?

— Вовсе нет, мое детство не сильно отличалось от детства моих ровесников. Кто-то пропадал на спортивных тренировках, кто-то в музыкальной школе и разных кружках, а я вот иногда снималась в кино. Своей близкой подруге Даше я позвонила в четвертом классе и сказала ей: «Давай дружить!». Она ответила «Давай!» и вот мы уже почти 15 лет идем по жизни рядом. Сейчас она работает в Африке, но мы с ней на связи почти каждый день. Расстояние никак не влияет на дружбу, да еще и повод теперь есть съездить в Африку! Еще недавно был показательный случай, когда одна компания щедро одарила своей продукцией фонд «Старость в радость». Это было триста коробок, которые нужно было срочно вывезти. Поняла, что на своей машине я их не увезу, мне нужен помощник. И позвонила – в воскресенье утром, своему однокласснику, спортсмену и прекрасному человеку Тимуру, спросила, чем он занят. Он сказал, что ничем серьезным. И на мой вопрос «Не хочешь ли ты потаскать коробки?» ответил: «Конечно, выезжаю». И целый день он помогал мне перевозить коробки, так необходимые фонду.

— С мамой вы по-прежнему так же близки и она главный помощник во всем?

— Мама всегда меня поддерживала и поддерживает во всех моих делах. И это так здорово, когда рядом есть человек, который хорошо в теме твоей работы и жизни. Здорово, когда у людей существует наработанный годами птичий язык, на котором они могут быстро понять друг друга с полуслова. Для меня большое счастье, что мама помогает в некоторых организационных моментах того, чем я занимаюсь. Одной мне многого пока не сдюжить. И многое я бы могла просто упустить из виду: важное письмо в почте, присланный сценарий, срочную смс-ку… И потом, если бы не работа, мы бы с мамой виделись намного реже, хотя я понимаю, что в моем возрасте с родителями вообще видятся не часто. Поэтому здорово, что работа нас объединяет и у нас есть общее дело.

— На что тебе сегодня не жалко тратить время, помимо работы? Ты хорошая хозяйка?

— Хочу надеяться, что хорошая. Ведь помимо того, что я люблю путешествовать и ездить на мотоциклах, я еще и обожаю готовить. Все уже знают, что мое приглашение в гости звучит как «Приходите на блинчики, приходите на драники». Еще могу сварганить сырный супчик, котлеты по-киевски, мясо в разных вариантах, пирог испечь, шарлотку, торт «Прага» по бабушкиному рецепту.

— Твои дедушка с бабушкой, кажется, недавно отметили бриллиантовую свадьбу? Делились секретом семейного долголетия?

— Да, в этом году уже 61 год их совместной жизни, а юбилей отмечали в прошлом, тогда я прилетала к ним во Владивосток. Сейчас бабуле 84 года, а дедушке 87, но они очень крутые, ведут активный образ жизни и сохраняют прекрасное чувство юмора. Они умеют классно шутить, любя подкалывать друг друга по-доброму, не переходя границ, сами шутят над своим возрастом. Бабуля у меня вообще живчик, стоит спросить, есть ли утюг в доме, как она в секунду вскарабкивается за ним на антресоль. У нее есть коронная фраза, которую, надеюсь, и я буду произносить, когда стану бабушкой: «Я не бабушка, я принцесса!». А дедушка настоящий принц – красивый, сильный, благородный, великодушный. Бабушка в их паре своими шутками-прибаутками соблюдает очень правильный баланс. Она не любит давать советы, и самое главное наставление от нее было моей маме, а от мамы мне: «Никогда не слушай чужих советов, особенно моих. Слушай всегда свое сердце».

— Лиза, какими событиями для тебя ознаменовано наступление осени?

— Я выпустила свой авторский проект, моно-спектакль «Через постель», сокращенно «ЧП». Название экстравагантное, но ничего скабрезного там точно не будет. Друзья предлагали назвать постановку стендапом, но это не совсем верная формулировка. Для себя я определяю жанр как разговор. Стою на сцене без костюма, грима и пьесы, говорю со зрителями о взаимоотношениях, признаюсь в своих страхах, переживаниях, любви. А зрители могут мне отвечать, вступать в диалог.

Моя главная задача, чтобы хотя бы один человек ушел с представления счастливым. Спектакль «ЧП» никогда не бывает одинаковым, в нем много моментов импровизации, и обязательно – приглашенный гость, чье имя заранее не анонсируется. Хочется сохранить ощущение чуда и сказки, которое уже поймали первые зрители. А первыми приглашенными гостями были Родион Газманов, Петр Налич и Юрий Чернов.

— «ЧП» первый продюсерский опыт, но не единственный, как я понимаю?

— Да, как раз сейчас мы выпускаем второй спектакль – «Кабы я была», премьера состоится первого октября в Доме Булгакова. Для меня это тоже была новая форма и новый жанр полноценного драматического спектакля, также написанного мною. Но все еще более ответственно, потому что я делаю этот спектакль для благотворительного фонда «Старость в радость», попечителем которого являюсь уже три года.

Возможно, кто-то из зрителей захочет больше узнать о фонде, стать волонтерами, поехать к бабушкам и дедушкам в дома престарелых и услышать лично множество их проникновенных историй. Ведь идея спектакля возникла в разговоре с бабушками, когда они делились воспоминаниями, где уже сложно, в силу их возраста, понять грань между вымыслом и реальностью. Наша история о том, как в годы войны две девочки четырех и шести лет прятались в подвале, на оккупированной немцами территории. В том подвале у них была своя маленькая жизнь, которую, как могла, пыталась разукрасить им мама, читая сказки и добывая еду. В главных ролях Ольга Лапшина, Марина Дюжева, Филипп Бледный и я.