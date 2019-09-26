Интервью

Автор фильма о Децле: «Не считаю, что кино должно нравиться его семье»

Документальный фильм «С закрытыми окнами», который расскажет о жизни Кирилла Толмацкого, можно будет посмотреть с 7 ноября.

Автор фильма о Децле: «Не считаю, что кино должно нравиться его семье»
Документальный фильм про Децла выйдет 7 ноября 2019 года. Фото: @juzeppejostko.

Журналист и режиссер-документалист Роман Супер 7 ноября представит на суд зрителей картину «С закрытыми» окнами. Это биография известного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого не стало 3 февраля 2019 года — Прим. Ред.), над которой команда Романа работала семь месяцев. Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко пообщалась с режиссером и узнала, чего ждать.

— Когда объявили сбор средств на производство фильма, были сомнения, что не соберете нужную сумму? Если бы вдруг не удалось, как бы распорядились этими деньгами?

— Конечно были. Я прежде никогда не краудфандил (краудфандинг — коллективное сотрудничество людей, которые добровольно отдают деньги на реализацию идеи определенного человека — Прим. Ред.) не знал, какие тут правила работают, как нужно правильно действовать, каких ошибок избегать. Если бы не собрал всю сумму, а половину, то деньги, по правилам краудфандинговой площадки, упали бы нам. Остальную сумму пришлось бы искать где-то еще. Если бы собрали меньше половины, деньги вернулись бы донорам.

Децл. Фото
Рэпер Децл. Фото: @juzeppejostko.

— Уверены ли вы, что семье (отцу, матери, сыну) понравится ваш фильм и насколько вам важно их мнение?

— Нет, не уверен. И не считаю, что фильм должен им нравиться. При всем уважении, фильм я снимал для миллионов людей, для которых имя Кирилла Толмацкого что-то значит. Документальное кино для семейного архива — это тоже жанр, но не мой.

Децл. Фото
Фильм про Децла называется «С закрытыми окнами». Фото: @juzeppejostko.

— Показ фильма будет бесплатным по всей стране? Или только в некоторых городах поклонники смогут его увидеть?

—  Фильм будет жить в интернете. Надеюсь, на множестве разных площадок. У всех зрителей будет бесплатный доступ к нему.

— В чем были основные сложности: найти архивные видео и фото, договориться на интервью, найти площадку для показа?

— Сложно было все! От решения собирать деньги на производство таким образом до финального монтажа. Мы семь месяцев спали и ели меньше, чем нужно. И работали, как заведенные.

Децл. Фото
Децл умер в 35 лет. Фото: @juzeppejostko.

— Вам удалось взять интервью у гражданской жены Децла Юлии Киселевой? Какие впечатления о ней?

— Удалось или нет — увидите 7 ноября, когда состоится премьера фильма «С закрытыми окнами». Мои впечатления значения не имеют. Значение имеет история, которую я попытался рассказать максимально честно и объективно.

Жена Децла. Фото
Жена Децла Юлия Киселева. Фото: @somamamori.

— Краудфандинг — сложная форма? Насколько она реальна и жизнеспособна в России по вашему личному опыту?

— Сложная, но очень интересная. Ее главный плюс заключается в том, что ты можешь позволить себе не попадать в рабство к продюсерам, с которыми у тебя могут быть эстетические разногласия. Насколько это жизнеспособно? В случае с фильмом про Кирилла жизнеспособно. В каком-то другом случае — не знаю. Надо попробовать.

Напомним, Роман Супер заявил о желании снять документальное кино про Кирилла Толмацкого через 2 недели после смерти артиста. Отец рэпера Александр Толмацкий сразу же поддержал проект, а вот сын Антоний выступил категорически против этой идеи. Несмотря ни на что, Роман довел дело до конца.

А вы хотите посмотреть фильм про жизнь Децла? 

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Автор фильма о Децле: «Не считаю, что кино должно нравиться его семье»
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