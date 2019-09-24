Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер: «Взяла ипотеку, но строительная компания обанкротилась»

10 октября в широкий прокат выходит приключенческая комедия Сарика Андреасяна «Девушки бывают разные», одну из главных ролей в которой исполнила Зоя Бербер. Telepogramma.pro поговорила с актрисой.

Мы поинтересовались у Зои Бербер ее впечатлениями от съемок с Дмитрием Нагиевым, рассказами о любимой дочке и ожиданиями полнометражного фильма «Реальные пацаны».

— Зоя, чем будут вспоминаться съемки в комедии «Девушки бывают разные»?

— Съемки запомнились как минимум тем, что они проходили на острове Тенерифе (Канарские острова — Прим. Ред.), где царит вечная весна. Всегда легче и приятнее работать в условиях, когда перед глазами океан, пляж и солнечное лето. Бесконечно можно смотреть на пальмы, волны и счастливых отдыхающих. Так получается, что там и ты тоже отдыхаешь на своей работе.

— Наверняка в компании Дмитрия Нагиева скучать не приходилось?

— В компании Дмитрия Нагиева было здорово. Он профессионал своего дела и при этом совершенно очаровательный мужчина, замечательный партнер, работать с которым просто счастье. Когда с тобой рядом человек такого опыта и уровня, хочется ему соответствовать и ни в коем случае не ударить в грязь лицом.

— Вспомните самую форс-мажорную ситуацию?

— В одной сцене снимали соревнования по виндсерфингу, и нам с коллегами пришлось провести в воде более трех часов, не выходя на берег. И выйдя из воды, я поняла, что меня знобит и колотит так сильно, что продолжать играть просто невозможно. В этот момент сделали паузу, специально для меня, чтобы я могла согреться и привести себя в порядок. И действительно уже через несколько минут смогла прийти в себя и снова войти в кадр, хотя мгновение назад мне казалось, что это невозможно, и я сейчас просто рухну без чувств.

— Парням в фильме пришлось перевоплощаться в девушек, а какие сложности выпали вам?

— Нам, девчонкам, тоже пришлось перевоплощаться, только в парней! И это оказалось непросто. Такая роль на сопротивлении, что для артиста всегда интересно.

— Что сейчас интересного происходит в жизни?

— Все вроде бы обычно и повседневно, но в тоже время жизнь бурлит и очень много планов на будущее. Есть интересная работа, ипотека и любимая семья. Дочке Наде уже четыре года, очень интересный возраст, когда она познает мир вокруг.

— Расскажите о съемках полнометражного фильма «Реальные пацаны», о чем будет история?

— Все персонажи из сериальной истории остаются, но фильм никак не будет связан с той, прошлой историей их жизни. И в тоже время, это никак и не открывает их будущего. Такая, отчасти мистическая история, но от того и очень забавная. Реальные пацаны в предлагаемых обстоятельствах, когда их окружают зомби. Тема актуальная и мы тоже решили в ней поучаствовать, только с нашим русским колоритом. Насколько могу судить, получается очень смешно. Это будет очень классная история — зомби не за горами!

— Ваш день рождения приходится на день знаний 1 сентября. Вспомните какой-то особенно незабываемый?

— Как это ни странно, но в мой первый день рождения, который я отмечала после переезда в Москву, меня удивил именно город. Кажется, именно в этот день отмечали день города, и я была в восторге от того, какой красивой я увидела столицу, сколько цветов и музыки было вокруг… Тогда я не устраивала никакого праздника, но оказалась в самом его эпицентре, и провела день рождения просто потрясающе. А через год наши друзья мне и моему лучшему другу (который так же отмечает день рождения первого сентября) устроили линейку в парке Музеон. Привезли нас туда рано утром, поставили на ступеньки, вручили портфели и цветы. Все друзья выстроились перед нами в линейку и перевоплотились в учителей – русского, литературы, музыки и так далее. И все пожелали нам волшебных свершений в новом году, так что мы даже прослезились. Это был, наверное, самый незабываемый день рождения.

— Какими успехами и достижениями радует дочь Надя?

— Растет очень активная к знаниям девчонка. Сейчас начинает заниматься фигурным катанием, но при этом очень хочет пойти еще и в футбольную секцию. Так же, с большим удовольствием танцует и думает о вокале, хочет быть певицей. Мы не ходили в садик, и сейчас отдали дочку в детский клуб, где Надя учится читать, писать, считать и прочим премудростям. Занимается с рвением, и у нее все здорово получается.

— Как так случилось, что дочка уже в 2.5 года стала актрисой в «Реальных пацанах»? Кто первым заметил в ней талант?

— Пока это был единичный опыт, первая ее роль. Талант в Наде заметил, как ни странно, папа. Обо все договорился и устроил дочку в кино именно Саша (супруг актрисы сценарист Александр Синегузов. — Прим. авт.). Мне кажется, первое время Надя не очень понимала, что происходит и помню, как-то, когда ее просили сделать третий дубль, даже сказала «Я не хочу иггать!». И была по-своему права. Сейчас она иногда вспоминает то время, и вроде даже хочет повторить свой актерский опыт. Возможно, это случится, если ребенку будет нравиться, почему нет? Главное, к этому серьезно не относиться. Будем идти не от наших возможностей, а от Надиных пожеланий.

— Как поживает ваша мастерская по дереву, расширяться не надумали? Давно ли в вас появилась деловая хватка и желание заниматься бизнесом?

— Скорее, у меня не бизнес, а хобби. Пока работаем потихоньку, потому что не получается уделять этому делу достаточно времени. Всю себя я посвящаю работе и семье. Мастерская работает, принимаются заказы, все под контролем, но расширять и развивать производство пока не планирую. Желание сделать что-то свое было давно, и я его осуществила. Но, к сожалению, у меня нет деловой хватки, я не знаю тонкостей и хитростей торговых дел. Поэтому, в финансовых делах я пока разочаровываюсь, я и бизнес — это пока формула со знаком минус.

— Какое из своих приобретений считаете самым выгодным?

— Я надеялась, что таким приобретением станет квартира, но с этим случилась неприятная история. Как выясняется на деле, я умею зарабатывать деньги, а вот тратить правильно не умею. Взяла ипотеку, и вскоре строительство дома остановилось, компания объявила себя банкротом. Сейчас государство старается разобраться с этой историей, нанята другая компания и надеюсь, дом таки достроят. И тогда квартира в Москве все же станет выгодным приобретением.

— Какие из последних путешествий произвели максимальное впечатление?

— Путешествие – самый быстрый способ получить вдохновение и состояние восторга. Поскольку я веду передачу про путешествия «Один день в городе», то научилась жить по таймингу и правильно распределять время, находясь в новой стране и новом городе. Самое яркое впечатление на меня произвела Бразилия. Я была в Рио-де-Жанейро, даже заезжала в Аргентину, была в Амазонии, видела огромные водопады Игуасу и до сих пор эти воспоминания приходят ко мне во снах.

О чем кино:

«Девушки бывают разные» — это история о трёх друзьях, решивших покататься на серфе в Мексике. Герои как следует отметили свой приезд, а с трудом проснувшись наутро, обнаружили себя посреди пляжа. Вскоре появляются люди, которые освежают им память: оказывается, прошлой ночью парни страшно навредили международному криминальному авторитету Хуану. Скрываясь от преследования, без денег и документов, они переодеваются в девушек и участвуют в женском турнире по сёрфингу. Победа поможет выиграть сто тысяч долларов и выбраться из страны. Но они еще не знают, что их плану помешают любовь, секретные спецслужбы, мафия и даже бойцовые петухи. В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Роман Попов, Владимир Яглыч, Зоя Бербер, Алена Чехова, Сергей Белоголовцев, Дмитрий Власкин, Артем Сучков и другие.