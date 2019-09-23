Звезда «Фитнеса» Софья Зайка: «Ударить человека очень тяжело, но я научилась»

23 сентября в эфире телеканала «Супер» стартует второй сезон сериала «Фитнес». Портал Teleprogramma.pro узнал у исполнительницы главной роли, как проект изменил жизнь и ее саму.

Накануне премьеры актриса Софья Зайка, которая играет Асю Королеву в сериале «Фитнес», рассказала о своем похудении и многом другом.

— Второй сезон подарил мне очень много открытий, актерских и человеческих. К началу съемок я сбросила 20 килограммов, а когда меняется внешность, то меняется и внутреннее состояние человека. Передо мной поставили задачу похудеть на 20 кг, и я смогла это сделать за два месяца и три недели всеми возможными способами.

— И что же это были за способы?

— Кардио-нагрузки, ходьба каждый день по два десятка километров, дробное питание, в котором акцент был сделан на мясо и белки. И потом нужно обязательно делать массаж, он очень хорошо помогает.

— Организм сопротивлялся?

— Сначала вес уходил легко, а потом встал на три недели. Хотя были бешеные нагрузки, диетическое питание и все остальное, но организм воспринимал все в штыки. Перед началом похудения я ходила к эндокринологу, который дал мне жесточайшую диету, на которой я сбросила восемь килограммов. А потом я просто перестала худеть. В тот момент, накануне Нового года я закончила съемки во всех проектах и улетела на родину в Новосибирск к родителям. И там я решила, что надоело мне себя так ограничивать – говядину нельзя, яблоки нельзя и так далее. Плюнула и начала худеть по-своему, интуитивно. Конечно, я не ела хлеба, мучного и сладостей, не пила соков, но могла в первой половине дня съесть конфетку, и психологически этого было достаточно. Я поняла, что важно не количество, а качество съеденного, чтобы получить удовольствие. Не нужно сжирать плитку шоколада, чтобы кайфануть, достаточно пары долек. В 30-градусный мороз в Сибири я начала кататься на лыжах, на коньках, ходить много пешком. И с 24 декабря по 16 января я сбросила 11 килограммов. При этом я ела пять раз в день почти все, что хотела. Потому что если организм требует еды, ему обязательно надо ее дать, только в правильном количестве.

— Создатели сериала были счастливы, увидев вас постройневшую?

— Я до последнего не верила, потому что когда ты смотришь на себя в зеркало каждый день, то не видишь кардинальных визуальных изменений, хоть на весах они и есть. И когда вернулась в Москву, безумно боялась встречаться с режиссером. Звонила Боре Дергачеву и на его вопрос: «Ну что, похудела?», отвечала: «Боря, нет! Не вижу изменений». Но когда мы встретились, он меня успокоил: «Ты что, Сонька, прекрасно видно! Ты молодец!». И это был такой бальзам на душу! Моя психология с тех пор сильно поменялась, это отмечают все окружающие. Говорят, что я стала более женственной, ранимой, а режиссер вообще заявил: «Соня, из тебя начинает героиня лезть!», хотя я всегда играла характерных бабех. И теперь он мне на съемках регулярно говорит: «Дубль! Убирай героиню!». Но ведь это все происходит на подсознании. Например, впервые в жизни я недавно покрасила волосы, в 25 лет-то! Гардероб, конечно, поменяла. Год назад у меня был 58 размер одежды, бедра 132 – сейчас 115, талия 104 – сейчас 80, грудь 126 – сейчас 108… Но худой я быть точно не хочу, максимум еще килограммов 10 сброшу, и то не сразу.

— Сбросить вес — одно, но его ведь нужно еще и удержать?

— Да, после окончания съемок второго сезона я поехала отдыхать на Кубу, потом к родителям в Новосибирск, и практически себя не контролировала. За месяц набрала 10 килограммов, но честно могу признаться – объедалась. Поехала на «все включено» и оторвалась там от души. Вернувшись в Москву, встала на весы и обалдела! С того момента снова начала худеть и сбросила за два месяца уже 15 килограммов. Теперь у меня ежедневные тренировки, в том числе по боксу.

— Ого, а как вас в бокс занесло?

— Опять же, прохожу испытания для любимого «Фитнеса». Для второго сезона меня заставили худеть, а для третьего, съемки которого сейчас в самом разгаре, передо мной поставили задачу научиться боксировать! И вот с августа у меня ежедневные тренировки с серьезными тренерами, которые меня очень жестко гоняют. Во многом, благодаря боксу я и сбросила эти 15 килограммов. В этот раз сидела не на такой жесткой диете, как перед вторым сезоном, могла съесть любимую жареную картошку, или мороженое, без которого не могу жить. Оказалось, что бокс — самый жиросжигающий вид спорта.

— А вам легко дается бокс, можете человека ударить?

— Поначалу моей психике это было чуждо, поскольку бокс чисто мужской вид спорта. Но так как мой папа — чемпион мира по борьбе самбо, а меня не с кем было оставлять, когда мама шла на работу, то папа брал меня с собой на тренировки. Мне было интересно смотреть, как они борются, но папа сразу дал понять, что это не женский вид спорта. Чтобы защищать себя в боксе, нужно правильно делать стойку, сутулиться, нужно работать корпусом, а не бедрами. Ударить человека очень тяжело, но я научилась. Буквально вчера снимали сцену 10-часового боя на ринге, где и меня били, и я била. И это были полноценные удары, причем мы были без кап и шлемов. Но я понимаю, что в кино все должно быть по-настоящему. И любить партнера нужно по-настоящему, если вы играете в любовь, ты обязан в него влюбиться. И бить на ринге тоже нужно, как в настоящем бою, иначе вам никто не поверит.

А вы ждете новый сезон сериала «Фитнес»?