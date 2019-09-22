Интервью Дочь Порошиной и Куценко: «Я в первый раз вышла на подиум»
Интервью

Дочь Порошиной и Куценко: «Я в первый раз вышла на подиум»

Лика Брагина

Полина Куценко, дебютировав в качестве модели на модном показе, рассказала порталу Teleprogramma.pro об изменениях в своей жизни и маленьком братике Андрюше.

В Москве прошел показ коллекции «Проекты рая» модного дизайнера Натальи Душегрея, в котором приняли участие известные актрисы и телеведущие: Анастасия Макеева, Наталия Лесниковская, Ирина Сашина, Анастасия Веденская и многие другие. Среди звездных моделей была и 23-летняя дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко Полина. Правда, собравшиеся далеко не сразу узнали в роковой брюнетке Полину, которая еще совсем недавно была блондинкой.

— Я сегодня первый раз в жизни ходила по подиуму, — рассказала Teleprogramma.pro Полина. – Никак даже не готовилась, как в омут с головой нырнула – будь, что будет! Ощущения классные, было очень здорово. Но боялась что-то не так сделать, шла и прокручивала в голове все, чему нас учили перед показом — дали краткий курс, как правильно ходить моделям. 

Полина Куценко на показе Натальи Душегрея «Проекты рая» по мотивам творчества Уильяма Морриса. Фото
Полина Куценко на показе Натальи Душегрея «Проекты рая» по мотивам творчества Уильяма Морриса. Фото: Марии Андреевой предоставлено организаторами

— Я вас сразу и не узнала! Почему вдруг так кардинально сменили цвет волос?

— Захотелось перемен, и в жизни, и в кинематографе. И мой молодой человек Ян (актер и режиссер Ян Яновский. – Прим. авт.) так меня видит – брюнеткой. Он мне посоветовал, а я прислушалась и перекрасилась недавно. Чему Ян очень рад! Теперь мне нужно делать новое портфолио, так как образ мой кардинально изменился. Но на самом деле, теперь я ближе к своему родному, темно-русому цвету волос. Покрасилась в блондинку в 15 лет, а теперь хочется выглядеть повзрослее

Полина Куценко на показе Натальи Душегрея «Проекты рая» по мотивам творчества Уильяма Морриса. Фото
Полина Куценко на показе Натальи Душегрея «Проекты рая» по мотивам творчества Уильяма Морриса. Фото: Марии Андреевой, предоставлено организаторами

— Как для вас осень началась, какие проекты в работе? 

— У меня премьера спектакля в Театре на Таганке, а также мы с Яном открыли новую театральную студию, она называется Skene — как в древнеримском театре. У нас была одна студия при РГСУ, для студентов. А сейчас мы открыли еще одну, доступную всем желающим заниматься актерским мастерством. Люди приходят самые разные – кто-то готовится к поступлению в театральный, кто-то хочет раскрепоститься, кто-то свою детскую мечту осуществляет. Набрали группу, сейчас занимаемся тренингами, дальше пойдем по русской театральной школе. Я не имею педагогического образованияпросто делюсь с людьми своим актерским опытом. Преподаем вместе с Яном, он с режиссерской точки зрения, а я с актерской. А третий педагог в нашей студии — мой однокурсник Эдуард, он преподает сценическую речь. 

Полина Куценко. Фото
Полина Куценко. Фото: Лика Брагина

— Ваша мама мне недавно рассказывалакак вы, несмотря на большую занятость, даже вечерами, сильно уставшая, все равно едете к ней помогать с младшим братом и сестренками…

— Ой, уж если кто и устает, так это она! Я-то ладно, у меня сил много, когда успеваю, всегда стараюсь приехать домой, помочь хоть в чем-то. На моих руках выросли три сестренки, но брат – это что-то особенное! Андрюша – наше счастье! Он меня тоже любит, как только видит, начинает радостно улыбаться. 

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Анастасия ВеденскаяАнастасия МакееваИрина СашинаНаталья ВесниковскаяНаталья ДушегрейПолина Куценко
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Дочь Порошиной и Куценко: «Я в первый раз вышла на подиум»
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