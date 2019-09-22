Дочь Порошиной и Куценко: «Я в первый раз вышла на подиум»

Полина Куценко, дебютировав в качестве модели на модном показе, рассказала порталу Teleprogramma.pro об изменениях в своей жизни и маленьком братике Андрюше.

В Москве прошел показ коллекции «Проекты рая» модного дизайнера Натальи Душегрея, в котором приняли участие известные актрисы и телеведущие: Анастасия Макеева, Наталия Лесниковская, Ирина Сашина, Анастасия Веденская и многие другие. Среди звездных моделей была и 23-летняя дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко Полина. Правда, собравшиеся далеко не сразу узнали в роковой брюнетке Полину, которая еще совсем недавно была блондинкой.

— Я сегодня первый раз в жизни ходила по подиуму, — рассказала Teleprogramma.pro Полина. – Никак даже не готовилась, как в омут с головой нырнула – будь, что будет! Ощущения классные, было очень здорово. Но боялась что-то не так сделать, шла и прокручивала в голове все, чему нас учили перед показом — дали краткий курс, как правильно ходить моделям.

— Я вас сразу и не узнала! Почему вдруг так кардинально сменили цвет волос?

— Захотелось перемен, и в жизни, и в кинематографе. И мой молодой человек Ян (актер и режиссер Ян Яновский. – Прим. авт.) так меня видит – брюнеткой. Он мне посоветовал, а я прислушалась и перекрасилась недавно. Чему Ян очень рад! Теперь мне нужно делать новое портфолио, так как образ мой кардинально изменился. Но на самом деле, теперь я ближе к своему родному, темно-русому цвету волос. Покрасилась в блондинку в 15 лет, а теперь хочется выглядеть повзрослее.

— Как для вас осень началась, какие проекты в работе?

— У меня премьера спектакля в Театре на Таганке, а также мы с Яном открыли новую театральную студию, она называется Skene — как в древнеримском театре. У нас была одна студия при РГСУ, для студентов. А сейчас мы открыли еще одну, доступную всем желающим заниматься актерским мастерством. Люди приходят самые разные – кто-то готовится к поступлению в театральный, кто-то хочет раскрепоститься, кто-то свою детскую мечту осуществляет. Набрали группу, сейчас занимаемся тренингами, дальше пойдем по русской театральной школе. Я не имею педагогического образования, просто делюсь с людьми своим актерским опытом. Преподаем вместе с Яном, он с режиссерской точки зрения, а я с актерской. А третий педагог в нашей студии — мой однокурсник Эдуард, он преподает сценическую речь.

— Ваша мама мне недавно рассказывала, как вы, несмотря на большую занятость, даже вечерами, сильно уставшая, все равно едете к ней помогать с младшим братом и сестренками…

— Ой, уж если кто и устает, так это она! Я-то ладно, у меня сил много, когда успеваю, всегда стараюсь приехать домой, помочь хоть в чем-то. На моих руках выросли три сестренки, но брат – это что-то особенное! Андрюша – наше счастье! Он меня тоже любит, как только видит, начинает радостно улыбаться.