Александр Демидов из «Квартета И»: «Сегодня мы с женой друг друга убиваем, а завтра признаемся в любви» 

Накануне выхода своей книги «Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны», артист рассказал спецкору Teleprogramma.pro про свою жену Маргариту, которая вдохновляет его на творчество и делает счастливым.

Участник и один из основателей «Квартета И» актер Александр Демидов написал книгу с говорящим названием, в которой рассказал о том, как юмор, смелость и крепкая мужская дружба помогли четырем студентам ГИТИСа пройти через множество испытаний и создать один из самых известных театров страны «Квартет И».

— Ваша супруга – детская писательница, вы в сотворчестве с ней писали книгу, советовались в чем-то?

— У Риты есть право первой прочитать то, что я написал. Все стихи и прозу я всегда приношу ей, она мой первый слушатель. Критикует меня крайне редко, в основном восхищается тем, что я создаю. А для мужчины это самое важное, здорово поднимает его самооценку! Я с такой душой подхожу к тому, что делаю, что каждое произведение у меня по-настоящему выстрадано. И именно Рита своими комплиментами меня подталкивает к тому, чтобы создавать успешные творения.

— Какие-то творческие идеи жена вам подает?

— Она подала идею книги и придумала ее название. А для моей группы ДЕМИДОBAND Рита придумала название программы «Любовь, которую можно услышать». Она пишет в стиле Джерома Сэлинджера детскую литературу с иностранными именами, которые не очень уживаются у нас. Нам привычнее слушать про Васю и Петю, чем про Патрика, Оливера и Райли. Мы с женой друг другу во всем помогаем, у нас даже есть определенные соревнования. Хотя, я знаю, по собственному опыту, как бывает ужасно в семьях, где супруги оба актеры, или певцы, и постоянно идет борьба за то, кто успешнее. А мы не соревнуемся, мы не два писателя, а две неких природы, которые дополняют друг друга. О том, как мы нашли друг друга, можно написать целую историю любви. У меня несколько песен посвящено Маргарите, например, «Всем назло мне с тобой повезло». Она — мой источник вдохновения.

— Вашей жене очень повезло, вы с такой нежностью о ней говорите!

— Это мне повезло, у нас ведь весьма непростая история. За Ритой ухаживало очень много известных селебрити, а она выбрала меня. У нас с ней так называемый векторный брак, когда сегодня мы друг друга убиваем, ругаем, а завтра признаемся в любви. И главное, мы друг на друга не давим. Я поддерживаю все творческое, что есть в ней, а она поддерживает все творческое во мне. И за шесть лет совместной жизни интерес друг к другу – во всех смыслах этого слова, не пропал.

— Сыну своему дадите прочитать книгу?

— Моему сыну Игнату 11 лет, он весь в интернете и очень плохо читает, приходится заставлять. Мы росли читающим поколением, книга была лучшим подарком. Так как моя жена — детский писатель, она знает, как важно, чтобы ребенку в руки попала та самая книга, после которой он начнет читать. Рита написала две книги, и дети, которым они попадаются, начинают читать взахлеб. Не знаю, какая судьба ждет мою книгу. Сын спокойно отреагировал, ну вышла книга, и вышла. Все-таки моя книга не для таких юных читателей, а где-то от 14+. Скорее, она для поколения, которое знает, что такое «Квартет И», хоть где-то нас видело – кино, театр. Мне рассказывали истории, как родители по несколько раз пересматривали наши фильмы на отдыхе, а дети потом активно включались в эту историю, запоминали и повторяли смешные фразы. И вот если книга появится у таких родителей, то, скорее всего, она дойдет и до их детей.

— Продолжение книги стоит ждать?

— Наверняка, ведь в этой книге я написал, в лучшем случае 10% из истории «Квартета И», можно еще писать и писать. Пока у нас вышел тираж пять тысяч экземпляров, что для меня, как новичка, очень приличный тираж. Еще я на днях запишу аудиокнигу, а дальше пока не загадываю.

Книга «Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны» выпущена издательством «Бомбора».