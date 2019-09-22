Инна Жиркова: «Рожать за границей? Такой вариант даже не рассматриваю!» 

Супруга знаменитого футболиста Юрия Жиркова рассказала о семейных буднях и праздниках.

«С первенцем нас поздравляла вся команда»

— Инна, на днях вы всей семьей вернулись из Калининграда, где отмечали 11-й день рождения старшего сына…

— У Димы в этом году был необычный день рождения. Мы всегда устраивали праздник с аниматорами и кучей друзей… Но сын взрослеет, и когда мы с Юрой спросили у него, как он мечтает провести свой день рождения, узнали, что сын хочет полететь в Калининград. Несмотря на то, что все его друзья в Питере и Москве, он решил быть поближе к папе и сходить на игру. Дело в том, что у Димы день рождения 8 сентября, а 9-го сборная играла в Калининграде с Казахстаном.

— То есть вы летели с детьми, а Юрий - с командой. Удалось встретиться с мужем в Калининграде?

— В день рождения сына нам разрешили час провести с Юрой - мы с детьми приехали в гостиницу, где жила сборная. Пообщались и поехали к бабуле с дедулей, я заранее заказала торт с российским триколором - отпраздновали в семейном кругу. А на следующий день отправились болеть за папу на стадион. Сын был доволен, к тому же домой возвращались уже всей семьей.

— Когда муж футболист, редко удается праздники проводить всем вместе. 11 лет назад, когда родился Дима, Юра играл или был рядом?

— 8 сентября 2008 года наша сборная готовилась к матчу с Уэльсом, сборы проходили в Москве. Около 8 вечера я поняла, что нужно ехать в больницу, по пути в больницу я забрала Юру, его отпустили со мной на роды. Уже ночью он вернулся в команду счастливым молодым отцом. А сам матч был через два дня. Помню, как лежала я в палате, а медсестры с удивлением смотрели на меня: надо же, девочка футбол любит, да еще так эмоционально болеет! А когда Роман Павлюченко забил первый гол, вся команда поздравила нас, показав руками, будто они качают люльку. Помню, тогда я заплакала, да и сейчас, когда вспоминаю те эмоции, на глазах слезы…

— Юра, оказывается, присутствовал на родах? Все три раза?

— Юра был рядом, когда родился Дима, и когда Даня (младшему сыну пары сейчас 4 года. - Ред.). Все время держал меня за руку, но в самый ответственный момент я попросила его выйти. Помню, как врачи меня уговаривали: «Инна, ну что он, просто так, что ли, приехал? Пускай останется!» Но я была непреклонна!

А когда я ждала Милану (девочке сейчас 9 лет. - Ред.), мы жили в Лондоне, Юра в то время играл в английском «Челси». Я улетела рожать в Россию, а у Юры была игра, поэтому его отпустили к нам, когда дочь уже появилась на свет.

— Многие знаменитости стремятся уехать рожать за границу. А вы улетели из Англии в Россию. Почему?

— Я так доверяю своему врачу Татьяне Олеговне Нормантович, с которой вместе рожала троих детей, что даже не рассматривала вариант родов за границей. Уверена, если вдруг буду рожать четвертого, то, где бы я ни жила, приеду к своему доктору.

— Год назад вы говорили, что у мужа летом заканчивается контракт с «Зенитом» и неизвестно, останется ли он играть в Санкт-Петербурге…

— Юра в итоге подписал контракт, но уже в в мае мы будем думать снова, куда же отправимся дальше… Это ведь зависит не только от нас.

— Болельщики в восторге от того, как сейчас играет Жирков и за клуб, и за сборную…

— Мне кажется, что Юра всегда был стабильным игроком.

— Но из-за последней травмы сухожилия он даже говорил о завершении карьеры в сборной, разве нет?

— Это была его самая серьезная травма, Юра полгода не мог тренироваться. Тогда он и говорил о завершении карьеры в сборной, потому что понимал: когда все болит, он ничем не сможет помочь на поле. А сейчас у него все хорошо: слава богу, ничего не болит, поэтому у него есть силы играть.

«Подарила мужу поездку на танке»

— Юрию уже 36 лет - преклонный по футбольным меркам возраст! В чем главный секрет его отличной формы?

— Мне кажется, все знают, что Юра никогда не нарушает режим. Наверное, это много значит.

— Семья также живет в особом режиме из-за папы? В 10 вечера отбой?

— Не могу сказать, что прямо каждый день мы все ложимся спать в 10 часов. Но Юра не будет гулять до утра, зная о том, что у него завтра, допустим, тренировка. При этом муж никогда не возражает, если я решу сходить куда-то с подругами.

— Юрий планировал открыть музей истории Великой Отечественной войны в Калиниграде. Не отказался от этой затеи?

— Пока летать в Калининград часто не получается, но от этой задумки муж не отказался. Он продолжает пополнять свою коллекцию редкими экспонатами. Например, на день рождения, который был у мужа 20 августа, ему подарили редкий кортик.

— А какой подарок был от вас?

— Я готовила сюрприз заранее. Юра не любит шумные компании и большие праздники. Я организовала поездку на военный полигон, где вместе с друзьями мы стреляли, разбирали и собирали оружие, ездили на танках, ужинали на полевой кухне.

— Компания собралась большая?

— Был самый близкий друг Юры Бранислав Иванович (сербский футболист, игрок «Зенита». - Ред.). Мы с ним знакомы больше 10 лет, с тех пор, когда еще жили в Лондоне и они с Юрой играли в «Челси». Была моя сестра из Казани и еще одна пара друзей. Детей я решила не брать, так как сложно было угадать с погодой, плюс программа у нас была не детская.

— Первые недели учебного года позади - как дела у школьников Димы и Миланы?

— Дети посещают частную школу: у них всего 10 человек в классе. Диме и Милане нравится их школа, они дружны с одноклассниками.