Брэд Питт: «Когда вам пару раз разобьют сердце, вы меня поймете» 

Знаменитый актер в эксклюзивном интервью «Телепрограмме» рассуждал о несыгранных ролях, физических нагрузках и личных проблемах.

В фильме Джеймса Грэя «К звездам», который выйдет в российский прокат 23 сентября, он очень правдоподобно путешествуют на Луну, Марс, Нептун и Юпитер. Персонаж Брэда отправляется в эту космическую одиссею не только по заданию спецслужб, но и по собственному душевному порыву: ему сообщают, что его сыгранный Томми Ли Джонсом отец - астронавт-герой, много лет считавшийся погибшим, - на самом деле жив и скрывается на Юпитере, откуда насылает на Землю радиоактивные выбросы. То, что Питт ищет в космосе не чужих, не инопланетян, не даже собственные воспоминания, а пославшего его когда-то подальше (и не только в космос) отца, представляется свежим и человечным драматургическим ходом, подтверждающим, что Брэд Питт стал тем, кем он стал отнюдь не только благодаря своей внешности, но и мозгам - он хорошо понимает, у кого и почему нужно сниматься.

«Хочу стать лучше для тех, кого люблю»

— Будущее, которое показывает ваш фильм, кажется очень достоверным…

— Спасибо, я очень рад это слышать. Да, мы начинали с того, что режиссер Джеймс Грэй посвятил меня в свою концепцию банальности путешествий. Вот раньше ездили в дилижансах, которые ужасно трясло, комфортабельной поездкой это не назовешь. Сейчас мы летаем на самолетах, которые приходится долго ждать, потом проходить через досмотр и охрану, кресла в них неудобные - ноги не вытянуть, а потом еще багаж нужно ждать - короче, путешествия были и остаются болью в заднице. Но кто сказал, что в будущем будет как-то по-другому? Даже полеты на Луну все равно будет определять экономика, поэтому не изменится ни-че-го. С другой стороны, люди - такие существа, которые везде хотят чувствовать себя комфортно, поэтому в космос мы принесем наш фастфуд, наше телевидение…

— А что принесет ваш герой?

— Ну кто-то исследует космос, чтобы понять жизнь на Земле, чтобы понять себя. Кто-то летит в неизведанное, чтобы бежать от каждодневных проблем. Мой герой отправляется в космическое путешествие, чтобы найти себя, решить очень личные, важные для него вопросы.

— Вы говорили о том, что у вас личное отношение к этой истории, что, когда вы снимались в фильме, вы думали о своих отношениях с отцом. Это так?

— Нет, фильм не имеет прямого отношения к моему детству или к моим отношениям с отцом, кроме того, что все мы растем в некотором непонимании относительно того, кто такие наши родители. С неправильным восприятием себя. Мы воспринимаем свой личный опыт в зависимости от своего характера - переживаем с болью в сердце или он сходит с нас как с гуся вода. Я подбираюсь сейчас к тому возрасту, когда начинаешь понимать жизнь, смотреть на все каким-то более справедливым, более всепрощающим взглядом. И пытаешься понять, как тебе продолжать жить - как личности, как мужчине, как отцу.

— В фильме есть великолепные сцены в невесомости. А что позволяет оставаться на земле лично вам? Ведь глупо скрывать, что таких кинозвезд, как вы, на планете сейчас немного…

— (После долгой паузы.) Наверняка были такие моменты, когда меня заносило… Но я все-таки довольно сильно сконцентрирован на своем внутреннем содержании, а не на чьих-то внешних проекциях, за которые я вообще ответственности не несу. Думаю, возможны две траектории личности. Есть траектория собственного эго, и я не считаю это чем-то ужасным. Это траектория работы, успеха, иногда неуспеха… Как нас воспринимают, как развивается наш бизнес - это все относится к этой траектории. Но я также верю в существование души, верю в ее путешествие, и это - вертикальная траектория. В настоящий момент своей жизни я пытаюсь больше фокусироваться именно на восхождении своей души. Я сконцентрирован на своей внутренней духовной жизни, которой придаю большое значение. Ибо хочу стать лучше для тех, кого я люблю и о ком забочусь… Вам, наверное, сложно это понять, потому что вы еще не дошли до точки понимания важности всего этого. У вас еще есть в запасе несколько лет, вам еще пару раз должны разбить сердце… И вот тогда вы меня поймете.

«Я не нарцисс и не психопат»

— Возраст сейчас - совсем не тот возраст, что раньше. Говорят же, что 50 - это новые 30. Вам бы хотелось всегда оставаться таким же молодым, как в фильме «Тельма и Луиза», где большинство зрителей вас впервые увидели?

— Я даже думать об этом не хочу, потому что это потеря времени. Если ученые продвинутся в деле борьбы с возрастом, то супер - у нас будет больше времени на то, чтобы понять себя и стать лучше, а в остальном мне, если честно, совершенно на это плевать. Возраст есть возраст, с ним невозможно бороться. Я не думаю, что с возрастом ты что-то приобретаешь или теряешь, хоть в жизни, хоть в работе, я просто вообще так не думаю…

больше по теме Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта не захотел говорить об отце Юноша сразу перевел разговор на другую тему.

— Я читал, что вы считаете себя последователем системы Станиславского…

— Тогда, наверное, это правда. Но вообще я бы себя таковым не назвал, хотя и знаю нескольких последователей.

— Это Аль Пачино, с которым вы снимались только что у Тарантино?

— Может быть. Но не сейчас. Я бы назвал таким Шайю ЛаБафа, вот уж кто убежденный сторонник «метода» (так на Западе называют систему Станиславского. - Ред.).

— Тогда откуда вы берете нужные чувства?

— Я должен сделать опыт героя своим личным опытом. И передать его достоверно, потому что как зритель вы прекрасно видите, честен я с вами или нет, вас это либо цепляет, либо нет. Я не тот, кто может фальшивить. Для того чтобы фальшивить в этой профессии, ты должен быть либо нарциссом, либо психопатом, а я не то и не другое.

— В «Однажды в… Голливуде» вы сыграли каскадера. Роль астронавта в физическом отношении была проще?

— Она была гораздо сложнее! Потребовала от меня намного больших физических усилий, ведь, как в спектакле про Питера Пэна, приходится все время висеть на тросах. Очень непросто, проделывая все эти физические действия, оставаться эмоциональным, выполнять актерские задачи и выглядеть расслабленным..

больше по теме Питт и Энистон довели Джоли до нервного срыва Инсайдеры сообщают, что после слухов о воссоединении бывших супругов Анджелина не смогла самостоятельно справиться с эмоциями и обратилась к психотерапевту.

— А ведь когда-то вы отказались от роли астронавта в фильме «Аполлон 13»…

— Серьезно? Если бы вы об этом не сказали, я бы и не вспомнил. В кино так часто случается - это всегда твой личный выбор. Ты должен отдать свое время, многие месяцы, бросить семью, дом, куда-то поехать… Все должно как-то сложиться, выстроиться. В итоге это важно только для тех, у кого это сложилось - это их роли, их фильм….

Стрела Амура

О фильмах Брэда можно говорить бесконечно, но его личная жизнь интереснее любого блокбастера. Актрисы Джилл Шоллен, Робин Гивенс, Шэлейн МакКолл, Кристина Эпплгейт, Джульетт Льюис, Джулия Ормонд, Тэнди Ньютон - все они получили почетное право именоваться экс-пассиями Брэда Питта, хотя, конечно, главными женщинами в его жизни стали другие. С 1994 по 1997 год Питт встречался с Гвинет Пэлтроу, с которой познакомился на съемках фильма «Семь». Пара даже успела обручиться. Однако по инициативе Гвинет союз был расторгнут. Позже актриса признала, что ее вина в разрыве велика.

На фоне изящной Пэлтроу звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон казалась простоватой, но именно она стала первой законной женой актера. Четыре с половиной года Питт вел себя примерно, но в 2005-м начались съемки боевика «Мистер и миссис Смит», в котором роль жены героя Брэда играла Анджелина Джоли. В том же году Брэд и Дженнифер сообщили о разводе.

Прожив вместе пару лет, Питт и Джоли объявили о помолвке. Затем Питт усыновил приемного сына Анджелины камбоджийца Мэддокса, позже уже вместе с подругой поучаствовал в процессе удочерения эфиопки Захары, а через год, в 2006-м, родился их первый биологический ребенок — дочь Шайло Нувель. Права на первую фотосъемку Шайло были проданы журналу «Пипл» за $4,1 миллиона, которые, впрочем, выглядят бледно на фоне 15 миллионов, полученных парой в 2008-м за фото новорожденных близнецов, Нокса Леона и Вивьен Маршелин. В паузе между Шайло Нувель и близнецами Брэд и Энджи усыновили трехлетнего мальчика из Вьетнама по имени Пакс. Свадьба звезд состоялась в 2014 году, но уже через два года Джоли подала на развод. В адрес Брэда со стороны Джоли было сказано много «лестного» - в частности, экс-супруга обвинила Питта в алкоголизме. И как после такого не заговорить о разбитом сердце?

Личное дело

Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в городке Шони, штат Оклахома, и вырос в Спрингфелде, штат Миссури. Мать - школьный консультант, отец - менеджер компании грузовых перевозок. Учился в Университете Миссури на факультете журналистики, специализируясь на рекламе, но, не закончив его, переехал в Калифорнию. В течение 4 лет снимался в телесериалах, но известность получил после небольшой роли в фильме Ридли Скотта «Тельма и Луиза». Затем последовали успешные роли у Роберта Рэдфорда, Терри Гиллиама, Дэвида Финчера, Терренса Малика и других режиссеров. Трижды номинировался на «Оскар» как актер, но получил его как продюсер за фильм «12 лет рабства».