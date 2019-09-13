Гарик Мартиросян: «Мои дети не смотрят мои передачи, они по-другому воспитаны»

В этом году шоумен и телеведущий отметил 45-летний юбилей и решил попробовать себя в новом амплуа. Мартиросян стал стендап-комиком и собирается в большой тур по России и ближнему зарубежью.

Сольный проект, в котором Гарик Мартиросян будет выступать один, так и называется — «Новый». Артист рассказал нам о том, почему он решил стать стендапером, какие темы считает табуированными для юмора и почему никогда не матерится, в отличие от большинства коллег юмористов.

— Мне повезло, я прошел все этапы, которые возможны в жизни творческого человека занимающийся юмором – я был квнщиком, ведущим, автором, сценаристом, продюсером. Но спустя 25 лет в юморе я понял, что пора что-то менять, надо двигаться вперед, потому что для меня неприемлема эксплуатация своего имени, образа, имиджа, который я создавал годами. Работать на холостых ритмах, стоять на месте – для меня это шаг назад. Я решил бросить себе очередной юмористический вызов и заняться сольным творчеством, в котором могу себя проявить в разрезе откровенности и честности больше, чем во всех других проектах». В КВН, «Камеди», «Прожекторперисхилтон» — везде были и есть некие рамки, задаваемые форматом, телеканалом, окружением. А тут я предоставлен самому себе и только мне выбирать уровень откровенности, честности и допуска моего юмора к различного рода темам. Бросая этот вызов, я поставил перед собой цель – впервые за свою творческую жизнь я хочу открыть дверцу в мир интеллектуального трэша. Уверен, что нужно занимать те ниши, которые до тебя еще не успели занять, поэтому я буду первым юмористом такого рода. Когда мы начинали «Камеди», нас было очень много единомышленников. Сейчас же я сам себе единомышленник. Хочу, чтобы зрители познакомились с новым, зрелым Гариком Мартиросяном, и возможно, это высшая и последняя фаза моего творчества (смеется).

— Что будут представлять из себя ваши концерты по содержанию?

— Раскрывать всех секретов я, конечно, не буду, но скажу, что чисто по форме – это стендап, никаких спецэффектов, песен и подтанцовки, как у Филиппа Киркорова, у меня не будет. Будет юмористически честный, дико смешной разговор с самим собой и со зрителем. Есть я, микрофон, рояль и зритель. Чужих песен использоваться тоже не будет, так как существует большая проблема с авторскими правами, особенно когда речь идет о хитах. Вы даже не представляете, какие цены заламывают авторы и исполнители! Если вы заметили, у нас в «Камеди» нет ни одной переделки какой-либо хитовой песни, потому что 300-500 тысяч рублей требуют только за то, чтобы спеть переделанный куплетик. 6% выручки с билетов отдается только на авторские права песенников. И вот чтобы не платить эти 6%, я сам написал девять песен, которые сам же и исполню в своем концерте.

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— На какие темы будете шутить?

— Мой концерт называется «Новый Гарик Мартиросян», но речь не только обо мне. Я во время концерта говорю про все новое, особенно про новый мир, в котором мы волей-неволей оказались. Кто-то чувствует, что живет в новом мире, кто-то догадывается, кто-то еще не вербализировал это… Мир интернета, социальные сети и прочее, создали у людей новые привычки, новые средства коммуникации, новые эмоции, и все это приобретает все более уродливые формы. На концерте я говорю, что в свои 45 лет я никак не могу встроиться в этот новый мир. Очень хочу быть прогрессивным, модным, хочу закачивать приложения в айфон, постить фотки в Instagram, получать лайки и комменты. Но у меня все это получается очень коряво, неловко, и в своем стендапе я пытаюсь исследовать все эти темы. А мне в Instagram, например, часто пишут: «Что же ты так трусливо не пишешь про власть? Посмотри, что в Москве творится, люди недовольны! Почему ты про пенсии молчишь, почему как Дудь не выступаешь?!». И Дудь когда позвал к себе, тоже потребовал: «Говори в эфире шутки про власть!». Вот обо всем этом собственно и будет мой концерт, хотя в нем будут шутки и про власть, и про политику. Но главным было попробовать понять, почему сейчас в обществе создалась такая ситуация, когда все протестное – модно и прогрессивно. А если ты пытаешься просто развлекать людей и создавать веселую атмосферу, то слышишь в ответ: «Нет, ты не юморист, ты трус!». Будут подняты эти темы, темы отношений человека и его подписчиков в сетях, темы моих личных фобий, например, почему я не летаю самолетами больше 20 лет – впервые расскажу об этом. Будет рассказ о том, как я приехал в Москву, купил себе квартиру и пытался сделать в ней регистрацию.

— Тут тоже было смешно?

— Еще как! Проблема была в том, что я гражданин Армении. А он по закону имеет право купить квартиру в Москве, но не имеет права прописаться на своей территории. Мне было заявлено, что для этого собственник должен дать разрешение. А так как собственник я сам, то я и писал сам себе разрешение проживать на своей территории в течение 90 дней. А потом каждые 90 дней продлевал это разрешение, причем, указывал причину, по которой я должен жить сам у себя. Причины на протяжении долгих лет писались разные «Любовь к жене», «Вещи мои там находятся», «Я привык к метро Новокузнецкая», «Сдружился с соседями»… Все, что я рассказываю на концерте – чистая правда, а смешнее правды ничего нет. Мне очень легко выступать в этом жанре, потому что я наконец-то ничего не придумываю. Просто рассказываю про свою жизнь, ведь Россия – находка для юмориста.

— Ваша жена Жанна — писательница, она как-то участвовала в создании вашей концертной программы? Будет в ней женский взгляд?

— Жанна иногда приезжает на мои выступления, может что-то подсказать, на что-то обратить внимание. Но в целом — нет, она никак не участвует в моих проектах. У нее совершенное другое чувство юмора, свой стиль, что можно заметить по ее книге рассказов. Если вы ее прочитаете, сразу поймете, насколько у нас разный юмор. По книжке сразу видно, что я для нее не писал ни строчки… Но, может быть, в этом и есть счастье, что мы такие разные. Главное, что чувство юмора у моей жены весьма хорошее.

— Кто-нибудь отговаривал вас идти в стендаперы?

— Очень много таких, даже мой самый близкий друг сказал: «Ты что! Стендап – это же для тех, кто больше ничего не умеет делать и выходит постоять с микрофоном». Для многих людей слово стендапер ассоциируется со словом «бездельник», хотя, такие действительно есть. Стендаперы бывают разные, есть такие, что только поют, есть, которые вообще не смешно говорят, есть очень резкие и дерзкие, а есть отвратительные матершинники. Бывают такие, которые для меня просто на уровне сатанистов, говорят на темы, которые невозможно слушать. То есть, стендапер – не определение юмориста, уровня его юмора, и того, насколько он смешной. Это просто слово, как певец, например. Бывают отвратительные певцы, в которых хочется кинуть бутылкой, а бывают великие, которых запоминаешь, услышав один раз. Я был на концерте Стинга и запомнил его на всю жизнь.

— Какие темы для вас неприемлемы в юморе?

— Не люблю, когда начинают копаться в религии, чтобы эпатировать, вызвать общественный резонанс. Для меня абсолютно недопустимы шутки про религию, которые обижают религиозные чувства верующих, шутки про болезни, про войны, про то, как погибают люди. Английский комик шутками рассказывает, как погибла принцесса Диана и люди несли ей цветы. Я правда не понимаю, что он этим хочет сказать. Что мы живем в таком мире, где каждый человек может себе позволить все, что захочет? Нет, мы не живем в таком мире, нельзя себе позволять подобного.

— Неужели у вас совсем не будет нецензурщины в программе? Комики же без него не могут…

— Не хочу брать пример с тех, кто матерится. Этого мата так много вокруг, что уши уже от него вянут. Когда ты этот мат не можешь заменить ничем, возможно, он допустим в особых случаях… Но сам я не матерюсь ни в жизни, ни на сцене.

— Возможно еще и потому, что думаете о том, что это могут увидеть ваши дети?

— Мои дети не смотрят мои передачи, они по-другому воспитаны. Хотя, есть такие семьи, где детей высаживают у телевизора: «Дети, папу показывают!». Большую часть того, что я сделал в жизни, ни дочка, ни сын никогда не видели. В моем сольном концерте довольно взрослые темы, потому он и обозначен 18+, так что подростки туда не попадут. И это очень правильно. Например, моя пятнадцатилетняя дочь пошла недавно с подружкой на концерт своего любимого рэпера (имя называть не буду, чтобы не рекламировать), а охрана их не пропустила: «Девочки, извините, у нас 18+», и в кино их как-то не пустили. И я на свой концерт не пущу!

А вы бы хотели сходить на концерт Гарика Мартиросяна?