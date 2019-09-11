Звезда сериала «Цыганка» Виктория Полторак: «Даже когда казалось, что мир вокруг рушится, дочери не видели меня в отчаянии» 

Популярная актриса - о новой роли, цыганской крови, разводах и любимых дочках.

Эффектная брюнетка с роскошной шевелюрой и ну очень уверенным взглядом - это лишь визуальный образ Виктории Полторак. На самом деле актриса, сыгравшая в сериале «Цыганка» («Домашний») главную роль, весьма ранимый и тонко организованный человек, переживший и разводы, и расставания, и травлю в детстве. «Телепрограмма» расспросила актрису про все - и Виктория была предельно откровенна.

«Цыганская кровь не течет, а бурлит!»

— Виктория, правда, что у вас есть цыганские корни и главная роль Рады была своего рода кармической мечтой?

— Так и есть. Я точно знаю, что эта роль досталась мне неслучайно. Словно судьба разложила пасьянс и подарила мне Раду. В нашей семье всегда с уважением относились к этому народу, с большим интересом наблюдали за традициями, обычаями цыган. Моя бабушка была цыганкой - говорят, что я многое взяла от ее характера, темперамента. А моя мама в свое время влюбилась в папу, потому что он был похож на Будулая из фильма «Цыган». Я всегда мечтала сыграть цыганку и очень рада, что это случилось со мной.

— Внутри себя вы ощущаете этот особый темперамент?

— Конечно. Его никуда не деть. Жить это никак не мешает. Я умею управлять темпераментом. Наверно, в отличие от других людей, я более свободолюбивая, ярче проявляю эмоции, потому что цыганская кровь не течет, а бурлит по венам. И заставляет проявлять характер более явственно.

— Что касается вашей Рады — насколько это сложная героиня и есть ли у нее черты характера, близкие вам?

— Для меня Рада не была сложной. Наверное, это первая роль, в которой ничего не пришлось додумывать или выдумывать. Песня «Я - это ты, ты - это я» как раз про нас с ней. Противоречивость, настойчивость, упертость, при этом верность семье, долгу, а еще желание прожить собственную жизнь - это то, что мне близко. И это то, что отличает Раду от представителей ее рода. Все-таки она нашла в себе силы, чтобы переступить через устои, несмотря на испытания и трудности, и начать свою жизнь. За это пришлось дорого платить.

— И у вас в жизни было не меньше испытаний, которые пришлось пережить. Вы говорили, что эти воспоминания хранятся на «чердаке боли». Часто поднимаетесь туда?

— Этот чердак я использую для работы. Артист не может существовать без опыта и живых эмоций, которые способен заново пережить. Желание поделиться или разделить этот опыт со зрителем - нормальная ситуация. Каждый артист или режиссер должен обладать таким чердаком разных эмоций.

— Травля в детстве, непростой путь в актерской карьере, работа официанткой, разводы и расставания с мужчинами. Что вам помогло не сломаться?

— Мне всегда помогала вера. Есть такая метафорическая фраза: надо разложить все свои карты перед Богом и дать ему возможность выбрать. Именно ему. Довериться и идти по пути, по которому он направил. Все, что происходило со мной, это моя дорога. Дело не в самих испытаниях, а в опыте. Я не задавала себе вопрос «За что?», а спрашивала: «Для чего мне это?». Для чего, например, родители ругаются или ставят в угол? Чтобы мы что-то поняли. Родители делают это с любовью и не хотят, чтобы после маленьких ошибок начались большие. И когда в жизни случаются неприятности, это всего лишь нужно для того, чтобы не совершить большую ошибку.

— Звучит мудро и осознанно. Но постфактум. Но после развода с Максимом Дроздом вы признавались, что на два года буквально ушли в затворничество.

— Затворничество тоже было осознанным. Это не потому, что мне стало не по себе и я не смогла справиться с эмоциями. Наоборот, я поняла, что на протяжении долгого времени со мной происходит одно и то же, я словно хожу по замкнутому кругу. Мне необходима была эта тишина - время, за которое я смогла остановиться и разложить все внутри по полочкам, разъяснить для самой себя начальные понятия, разобрать каждую ситуацию, проработать ошибки, которые волновали и не были решены с самого детства. За два года мне удалось разбить тот огромный снежный ком, который я хранила у себя в душе. В 33 года я стала совсем другим человеком, провела четкую грань до и после.

— Ваши дети должны уметь постоять за себя или ставка на женскую магию целесообразнее?

— Я твердо уверена, что ударить можно словом - это гораздо больнее. И я бы никогда подумать не могла, что моя старшая дочь Валерия займется изучением боевых искусств. Но ей удивительным образом удается сочетать женскую магию с физической подготовкой. В этом году она окончила курс в школе традиционных женских воинских искусств, получила первую нашивку на кимоно и хочет продолжить занятия. Я не думаю, что когда-нибудь она сможет применить полученные знания на улице, но, обладая некоторыми приемами, можно гулять спокойнее и чуть подольше (улыбается). А Софи занимается гимнастикой в школе олимпийского резерва: в этом году мы дважды выезжали на соревнования, она завоевала первое и второе места. Кроме того, она учится в музыкальной школе Шуберта по трем направлениям: вокал, танец, фортепиано. Второй класс окончила на 4 и 5. Думаю, это неплохо.

«Дети не видели маму в состоянии отчаяния, когда казалось, что мир рушится вокруг нас»

— Как вы готовите дочерей к тяжелым моментам, которые им так или иначе придется пережить?

— Мы невероятно близки с дочерьми. Я очень хочу сохранить гармонию, которой нам удалось достичь в общении друг с другом. Кажется, мы знаем друг о друге все, и для меня это очень ценно. Я обожаю наши разговоры обо всем, никогда не навязываю им свою точку зрения, могу только направить немного, поделиться опытом, а вот решение оставляю за ними. Старшей дочери Валерии уже 16 лет, она сама недавно пережила расставание и сделала это очень мудро. Гораздо спокойнее меня в эти годы, потому что как раз-таки прошла хорошую подготовительную школу (улыбается). Мои дети никогда не видели меня в состоянии отчаяния. В любой, самой сложной ситуации я всегда знала, что мы вместе и только вместе - мы самая настоящая сила и со всем справимся. А дети просто впитывали, смотрели за моими решениями и поддерживали во всем. Самое главное для меня - дать детям уверенность в том, что они могут принимать самостоятельные решения, которые им по сердцу (как сказала бы Рада), не боясь остаться лицом к лицу со сложной ситуацией.

— Не возникало мысли отправить Софи на шоу «Голос»?

— У них в школе недавно был конкурс талантов. И дочь заняла 1-е место на школьной «Минуте славы», пела народную песню а капелла, потому что занимается фольклором. Новая Пелагея (смеется).

— Обычно вы весьма дозированно сообщаете о личных отношениях. Но есть ли сейчас с вами тот, кто всегда рядом?

— Моя семья для меня сейчас - это мама и две мои дочери. Очень сложно представить, что кто-то сможет нарушить гармонию нашего мира. В силу свободолюбия, наверно, у меня возник определенный «синдром холостяка», так это называется? Чувствую себя самостоятельной и самодостаточной и пока не встретила своего человека.

— А если пофантазировать, то какого человека вы бы хотели видеть рядом с собой?

— Это должен быть человек, который бы бережно относился ко мне, моим привычкам, понятным мне устоям. Ведь все мы уже взрослые люди. Он может быть чуть старше меня. Хотелось бы встретить человека, который вписался в мою зону комфорта. И никому бы не пришлось в нашем прекрасном возрасте подстраиваться и перекраивать свою жизнь. Вижу это так. Не считаю, что мой поезд уходит и надо торопиться запрыгнуть в последний вагон. Мол, возраст поджимает. Нет! Я не собираюсь прыгать в душный, тесный вагон и всю жизнь ехать с пассажиром, с которым мне не о чем поговорить. Поэтому я очень тщательно подхожу к выбору попутчиков моей жизни.

Личное дело

Виктория ПОЛТОРАК родилась 18 ноября 1980 года в Ульяновске. Девочку записали в школу моделей, но карьере в мире моды она предпочла сцену. В 2002 году окончила актерское отделение факультета культуры и искусств Ульяновского государственного университета. С 2002 по 2004 год служила в Ульяновском областном драматическом театре. Также занималась в спортивном клубе, работала инструктором по фитнесу. В 2004 году переехала в Москву, поступила в РАТИ-ГИТИС и окончила его через четыре года. Снималась в проектах «Физика или химия», «Продается кошка», «Курьерский особой важности», «Лондонград», «Троцкий». Дважды была замужем (с 2009-го по 2014-й - за актером Максимом Дроздом). Воспитывает дочерей Валерию (16 лет) и Софи (9 лет).