Григорий Антипенко: «У меня родился четвертый сын, теперь хочу дочку!»

Радостной новостью актер поделился со спецкором Teleprogramma.pro на сборе труппы и открытии 99-го сезона своего родного театра имени Евгения Вахтангова.

Оказалось, что Григорий успел недавно официально жениться и снова стать отцом. Ни имя, ни кем работает его новая избранница, Антипенко не раскрыл, отметив, что со всеми бывшими женами сумел сохранить замечательные отношения и все они были прекрасными женщинами. Зато актер с удовольствием рассказал о рождении младшего наследника.

— Главное событие этого года для меня – рождение моего младшего сына, все остальное меркнет на его фоне, — рассказал нам Григорий. – Мы назвали его Афанасием, ласково зовем Афоней. Сын родился 3 июля этого года, в один день с третьим сыном Федором, спустя ровно 10 лет. Такое вот мистическое совпадение. Самому старшему Александру в этом году будет 20 лет, Ивану исполнилось 12 и Федору 10.

— Наверное, никаких трудностей не возникает, когда держишь на руках уже четвертого наследника?

— С четвертым ребенком, конечно, уже проще, есть опыт, уверенность в себе и умение обращаться с младенцами. В этом году в школу первого сентября я не ходил. Мои парни — уже самостоятельные, взрослые люди, сами со всем справляются. Старший сам поступил в ГИТИС, сейчас на третьем курсе. А я воспитываю самого младшего, он сейчас требует больше всего внимания, так что сейчас у меня период бессонных ночей. Хотя мы с Афоней даже успели отдохнуть летом в Юрмале, он у нас путешествует с рождения.

— Четыре сына есть, а дочку хочется?

— Еще как хочется! Считаю, что на все воля Божья, дети даются небесной канцелярией, наши желания тут мало что значат. Человек по глупости может отказаться от ребенка, но я считаю, что это самая большая ошибка, которую можно совершить. Дети – самое большое счастье в жизни. Сколько бы ни было, все будут мои!

— А как же ваши любимые горы, вы же известный альпинист? Теперь придется на время о них забыть?

— Почему, про горы тоже не забываю, и старший сын Саша от меня не отстает. Под моим руководством он уже взошел на три вершины, еще в 16 лет поднялся на Эльбрус. В этом году у нас было восхождение нравоучительного толка, потому что пришлось быстро развернуться. Горы были настолько неприступны, что я действительно испугался и понял, что не имею права вести туда своего сына. Я даже собой не имею права рисковать, потому что родился четвертый, а мне всех их надо воспитать и поставить на ноги. Горы порой не пускают альпинистов, и я Сашу научил правильной тактике, что иногда нужно без всяких размышлений разворачиваться назад, потому что горы вечны, а человеческая жизнь очень хрупка. Не нужно идти напролом, всегда важно чувствовать опасность. В этом году 20 лет, как я полюбил горы и поднялся на вершину первый раз.

— Как жена относится к вашему опасному увлечению, не запрещает? Или, может быть, хочет к вам присоединиться?

— А я не спрашиваю ни у кого разрешения. И далеко не всех беру с собой в горы, потому что тут нужно иметь хорошую подготовку. Ну и мое профессиональное чутье всегда говорит, кого можно взять, а кого нет. Старшего сына вожу исключительно из поучительных соображений, в горах мы с ним общаемся, как нигде, откровенно. Только в горах можно обсудить с человеком любую тему и увидеть, какой он на самом деле. Не то, каким он пытается казаться, а какой он в тех самых экстремальных ситуациях. Горы помогли мне раскрыть, кто мой сын и какой он. И ему, надеюсь, было так же интересно узнать, кто его отец.