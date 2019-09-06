Рэйф Файнс — Teleprogramma.pro: «Стыдно, но до роли в «Опасных секретах» я не знал об этой истории»

Знаменитый актер рассказал нам о том, как снимали триллер о работе спецслужб США и Великобритании.

Съемка в художественном фильме «Опасные секреты» для каждого из участников этого проекта стала серьезной работой, к которой нужно было подойти со всей ответственностью. Во-первых, потому что история эта реальна и касается спецслужб двух крупных государств. Во-вторых, потому что главные действующие лица еще живы и их нельзя было разочаровать. И, наконец, третья причина заключается в том, что в отличие от получившего «Оскар» фильма «Citizenfour: Правда Сноудена», в этой истории таится куда больше драмы, и воплощать ее на экране нужно было с надрывом, как это умеют делать только самые лучшие актеры.

К числу таких гениев, несомненно, относится знаменитый Рэйф Файнс, сыгравший здесь роль правозащитника Бена Эммерсона. В 2003 году реальный Эммерсон защищал в суде переводчицу Кэтрин Ган (в фильме ее играет Кира Найтли — Прим. ред.), рискнувшую обнародовать записку, переданную американским Агентством национальной безопасности коллегам из ЦПС Великобритании. Записка разоблачала намерения США развязать войну в Ираке, не гнушаясь при это никакими подлостями.

О съемках фильма «Опасные секреты» и своем отношении к этой истории Рэйф Файнс рассказал в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro.

Не пытался подражать настоящему Бену Эммерсону

Перед началом съемок фильма, как писали многие СМИ, актер встречался с прототипом своего персонажа.

«Я думаю, что для него это один из случаев, которых в его практике еще не было. Он любит брать дела, в которых есть важная проблема, связанная с правами человека, а потому сейчас является одним из самых уважаемых правозащитников, какие только есть в этом мире. Встреча с ним была очень полезной. Он был настоящим гением того времени во всем, что касается прав человека. О нем имеются воспоминания, касающиеся этого дела и других. И целью было просто получить представление о нем как о человеке, как о физическом присутствии. Не думаю, что я пытаюсь ему подражать, хотя вы все равно можете почувствовать определенные элементы качеств, которые в нем есть. На них я и строил эту роль», — рассказал наш собеседник.

В 2003-м никто не запомнил Кэтрин Ган

Для актеров и членов съемочной группы история британки по фамилии Ган оказалась абсолютно незнакомой. Казалось бы, о таком важном деле, не имеющем аналогов в истории, должны были трубить все СМИ, но этого не было. Кира Найтли сперва подумала, что это у нее проблемы с памятью, но затем опросила многих коллег и оказалось, что о Кэтрин Ган они впервые узнали, лишь прочитав сценарий фильма.

Файнс признался, что тоже был не в курсе.

«Я не помнил ситуации с Кэтрин Ган в 2003 году. Помню войну (в Ираке — Прим. ред.), помню, как людей посылали на эту пустую войну. Но я ничего не смог запомнить о Кэтрин Ган. Мне стыдно это говорить. Обаяние персонажа Кэтрин заставляет всерьез задуматься о том, что если вы идете работать на спецслужбы, но затем нарушаете правила, то вас могут обвинить в предательстве своей страны, разглашении секретов. Так что Кэтрин не следовало этого делать, в глазах закона она не святая. Конечно, она пытается остановить войну, которая, как мы понимаем, была сомнительной. Но никто в правительстве не терзался сомнениями».

Фильм получился исторически точным

Файнс отметил, что режиссер Гэвин Худ старался сделать свой фильм правдивым. Возможно, потому что тема была ему в некотором роде близка.

«Я думаю, что непосредственное отношение Гэвина к правам человека (режиссер был адвокатом — Прим. ред.) стало причиной того, что в сценарии мы видим приверженность исторической правде, юридическим процессам. Вещи, с которыми Кэтрин столкнулась под давлением со стороны правительства, она недооценила, поэтому я думаю, им и движет режиссером».

Зрительский интерес основан на сопереживании

История Кэтрин, которая из-за ошибки журналистки британского издания The Observer (читайте «Википедию» — Прим. ред.) едва не угодила за решетку, способна привлечь зрителя прежде всего потому, что зритель очень переживает за эту девушку и может легко представить ее душевные терзания.

«Я думаю, что это политический триллер, этот фильм функционирует как политический триллер… Имею в виду, что в нем есть много элементов закона и беззакония, но сюжет движется, заставляя нас рядом с этой девушкой гадать, что с ней случится. Она сделала это, и мы при этом понимаем, что она хороший, цельный человек. И она делает это, как я сказал, ведомая своим сознанием, и аудитория хочет знать, удастся ли ей пройти через это. Полагаю, что справедливость восторжествовала и хороший человек был выпущен на волю, выиграв борьбу против правительства. Кажется, что история не особо нова», — отметил актер.

Напомним, ранее мы опубликовали эксклюзивное интервью с исполнительницей главной роли в фильме «Опасные секреты» Кирой Найтли.

Благодарим за помощь в организации интервью прокатную кинокомпанию «Наше кино».