Интервью Рэйф Файнс — Teleprogramma.pro: «Стыдно, но до роли в «Опасных секретах» я не знал об этой истории»
Интервью

Рэйф Файнс — Teleprogramma.pro: «Стыдно, но до роли в «Опасных секретах» я не знал об этой истории»

Лика Брагина Мария Горская

Знаменитый актер рассказал нам о том, как снимали триллер о работе спецслужб США и Великобритании.

Съемка в художественном фильме «Опасные секреты» для каждого из участников этого проекта стала серьезной работой, к которой нужно было подойти со всей ответственностью. Во-первых, потому что история эта реальна и касается спецслужб двух крупных государств. Во-вторых, потому что главные действующие лица  еще живы и их нельзя было разочаровать. И, наконец, третья причина заключается в том, что в отличие от получившего «Оскар» фильма «Citizenfour: Правда Сноудена», в этой истории таится куда больше драмы, и воплощать ее на экране нужно было с надрывом, как это умеют делать только самые лучшие актеры.

К числу таких гениев, несомненно, относится знаменитый Рэйф Файнс, сыгравший здесь роль правозащитника Бена Эммерсона. В 2003 году реальный Эммерсон защищал в суде переводчицу Кэтрин Ган (в фильме ее играет Кира Найтли — Прим. ред.), рискнувшую обнародовать записку, переданную американским Агентством национальной безопасности коллегам из ЦПС Великобритании. Записка разоблачала намерения США развязать войну в Ираке, не гнушаясь при это никакими подлостями.

О съемках фильма «Опасные секреты» и своем отношении к этой истории Рэйф Файнс рассказал в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro.

Не пытался подражать настоящему Бену Эммерсону

Перед началом съемок фильма, как писали многие СМИ, актер встречался с прототипом своего персонажа.

«Я думаю, что для него это один из случаев, которых в его практике еще не было. Он любит брать дела, в которых есть важная проблема, связанная с правами человека, а потому сейчас является одним из самых уважаемых правозащитников, какие только есть в этом мире.

Встреча с ним была очень полезной. Он был настоящим гением того времени во всем, что касается прав человека. О нем имеются воспоминания, касающиеся этого дела и других. И целью было просто получить представление о нем как о человеке, как о физическом присутствии. Не думаю, что я пытаюсь ему подражать, хотя вы все равно можете почувствовать определенные элементы качеств, которые в нем есть. На них я и строил эту роль», — рассказал наш собеседник.

В 2003-м никто не запомнил Кэтрин Ган

Для актеров и членов съемочной  группы история британки по фамилии Ган оказалась абсолютно незнакомой. Казалось бы, о таком важном деле, не имеющем аналогов в истории, должны были трубить все СМИ, но этого не было. Кира Найтли сперва подумала, что это у нее проблемы с памятью, но затем опросила многих коллег и оказалось, что о Кэтрин Ган они впервые узнали, лишь прочитав сценарий фильма.

Файнс признался, что тоже был не в курсе.

«Я не помнил ситуации с Кэтрин Ган в 2003 году. Помню войну (в Ираке — Прим. ред.), помню, как людей посылали на эту пустую войну. Но я ничего не смог запомнить о Кэтрин Ган. Мне стыдно это говорить.

Обаяние персонажа Кэтрин заставляет всерьез задуматься о том, что если вы идете работать на спецслужбы, но затем нарушаете правила, то вас могут обвинить в предательстве своей страны, разглашении секретов. Так что Кэтрин не следовало этого делать, в глазах закона она не святая. Конечно, она пытается остановить войну, которая, как мы понимаем, была сомнительной. Но никто в правительстве не терзался сомнениями».

Кадр из фильма "Опасные секреты"
Кадр из фильма «Опасные секреты»

Фильм получился исторически точным

Файнс отметил, что режиссер Гэвин Худ старался сделать свой фильм правдивым. Возможно, потому что тема была ему в некотором роде близка.

«Я думаю, что непосредственное отношение Гэвина к правам человека (режиссер был адвокатом — Прим. ред.) стало причиной того, что в сценарии мы видим приверженность исторической правде, юридическим процессам. Вещи, с которыми Кэтрин столкнулась под давлением со стороны правительства, она недооценила, поэтому я думаю, им и движет режиссером».

Зрительский интерес основан на сопереживании

История Кэтрин, которая из-за ошибки журналистки британского издания The Observer (читайте «Википедию» — Прим. ред.) едва не угодила за решетку, способна привлечь зрителя прежде всего потому, что зритель очень переживает за эту девушку и может легко представить ее душевные терзания.

«Я думаю, что это политический триллер, этот фильм функционирует как политический триллер… Имею в виду, что в нем есть много элементов закона и беззакония, но сюжет движется, заставляя нас рядом с этой девушкой гадать, что с ней случится. Она сделала это, и мы при этом понимаем, что она хороший, цельный человек.

И она делает это, как я сказал, ведомая своим сознанием, и аудитория хочет знать, удастся ли ей пройти через это. Полагаю, что справедливость восторжествовала и хороший человек был выпущен на волю, выиграв борьбу против правительства. Кажется, что история не особо нова», — отметил актер.

Рэйф Файнс в роли Эммерсона. Кадр из фильма "Опасные секреты"
Рэйф Файнс в роли Эммерсона. Кадр из фильма «Опасные секреты»

Напомним, ранее мы опубликовали эксклюзивное интервью с исполнительницей главной роли в фильме «Опасные секреты» Кирой Найтли.

Благодарим за помощь в организации интервью прокатную кинокомпанию «Наше кино».

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Кира НайтлиРэйф ФайнсФильм «Опасные секреты»Эдвард Сноуден

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Рэйф Файнс — Teleprogramma.pro: «Стыдно, но до роли в «Опасных секретах» я не знал об этой истории»
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