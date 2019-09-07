Звезда «Три метра над уровнем неба» Марио Касас: «Я хочу двоих детей – мальчика и девочку»

В российскую столицу приехал 33-летний испанский актер, чтобы представить сериал «Влечение» (Instinto), который скоро выйдет на новом онлайн-сервисе more.tv.

В Европе сериал уже назвали самой провокационной и скандальной премьерой года. Спецкор Teleprogramma.pro Лика Брагина встретилась с Марио Касасом в отеле Ritz-Carlton, где он остановился на время пребывания в России.

— Чем вас привлекла история проекта, который вы сегодня представляете в Москве?

— Начиная с самых первых серий, меня поразила и увлекла история моего героя Марко. Мне кажется, наша история будет очень интересна зрителям. Это совершенно иной тип персонажа, чем я играл до сих пор.

— Что же нового вам пришлось сыграть, из того, что вы еще не делали в кино?

— Мой герой человек закрытый, холодный, безэмоциональный, старше меня по возрасту, он никак не проявляет своих эмоций в отношениях с людьми. Я никогда еще не играл персонажа, настолько далекого от меня самого.

— Чем-то особенным запомнились эти съемки?

— Они были очень позитивными, но одним из самых приятных моментов стало то, что мы впервые работали на площадке вместе с братом Оскаром. Это было самым приятным и неожиданным, что именно родной брат сыграет моего младшего брата в кино. Я счастлив, что эти кадры останутся нам навсегда. Но играть было непросто, потому что мой герой не испытывает большой эмпатии и нежности к брату, а я своего братишку очень люблю. Марко не умеет общаться со своим братом. И сложнее всего мне было изобразить холодность по отношению к тому, кого я очень сильно люблю. То есть, в кино произошла ситуация абсолютно противоположная жизненной.

— Вы впервые играете человека настолько далекого от вас самого, закрытого ото всех. Но может быть, есть что-то, что вас с ним объединяет?

— Так или иначе, все чувства и эмоции мне пришлось выискивать и находить в себе. История Марко совершенно отлична от моей, но в момент вживания в героя я должен был его прочувствовать, и сделать так, чтобы его черты стали моими. Сейчас он – часть меня. Моим предложением было, чтобы мой герой не улыбался, совсем, на протяжении всех восьми серий. Так же отсутствие жестов и эмоциональности – таким я видел его. Марко не умеет сочувствовать, а еще он педантично все контролирует, любит порядок во всем, идеальный внешний вид. Эти маленькие детали придумывал я.

— Главной отдушиной вашего героя являются спорт и закрытый клуб. А какие мужские увлечения есть в вашей жизни?

— В первой части мы с ним совпадает, я тоже люблю спорт и уделяю ему много времени. Раньше моей страстью были мотоциклы, но больше мне не разрешают на них ездить (смеется). Поэтому, теперь я перенес свою любовь на машины, но и тут не злоупотребляю, стараюсь ездить по правилам. А второе, очень важное для меня – максимально проводить времени со своей большой семьей.

— Вы уже не первый раз в Москве. Есть ли уже любимые места? И какие планы на этот приезд?

— Я был в России два раза, но очень мало успел посмотреть, если честно. Но вот вчера, сразу по прилету мы ужинали в нашем отеле с потрясающими видами на Москву. Я был просто очарован вашим городом. К сожалению, когда ты приезжаешь в другую страну по работе, у тебя остается очень мало времени на знакомство с ней. Но я очень надеюсь, что сегодня мы представим фильм, а завтра сможем немного погулять по городу и пофотографироваться.

— Вы выросли в многодетной семье – у вас сестра и три брата. Как так получилось, что все вы стали актерами?

— В нашей истории достаточно много случайного, и если угодно, можем назвать это судьбой. Начиная с того, как я сам попал в кино. Конечно, у каждого из нас есть определенные таланты и способности, которые разными путями привели нас в актерство. Поскольку я старший брат и первым начал сниматься в кино, младшие во многом загорелись профессией, глядя на меня, решили пойти по моим стопам.

— А самый маленький пятилетний Даниэль, он тоже мечтает быть артистом? Судя по фотографиям в Instagram, вы любите его как собственного сына…

— Да, я очень сильно его люблю. И не только я, вся наша семья его обожает и балует. Но вот Даниэль как раз не хочет быть актером, ему не нравится, когда нас останавливают на улице, просят сфотографироваться. Хотя, может быть, со временем он изменит мнение, потому что он очень артистичный ребенок.

— Вы сами хотели бы иметь много детей, или считаете – по собственному опыту, что когда детей много, они могут недополучить внимания?

— У меня никогда не было цели иметь очень много детей, хотя, кто знает, как все произойдет в жизни, ни от чего нельзя зарекаться. Но сейчас я считаю, что мне вполне будет достаточно иметь двоих детей – мальчика и девочку. И я буду счастлив.

— Вам 33 года, какими своими главными достижениями к этому возрасту, вы гордитесь?

— Сегодня я не могу выделить что-то одно, считаю, что был целый ряд важных вещей, которые привели меня к тому, что я имею определенную высоту и положение, которыми в той, или иной степени горжусь.

— Поделитесь, когда вы последний раз испытали чувство душевного восторга?

— В жизни я испытываю его постоянно. Такого рода чувства у меня вызывает хорошая музыка и кино. Но самые сильные эмоции мне дарит моя семья.

О чем сериал:

Сериал рассказывает о привлекательном и успешном бизнесмене Марко Муре, преследуемом призраками своего прошлого. Спокойствие и утешение он находит в спорте и в закрытом клубе, члены которого предаются любым своим фантазиям, скрывая свои личности под маской. Однако жизнь Марко резко меняется, когда он встречает Кэрол. Она — педагог-психолог его 18-летнего брата Хосе, страдающего синдромом Аспергера. Благодаря ей, Марко понимает, что любовь приносит боль, а самый худший его враг — это он сам.