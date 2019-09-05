Кира Найтли — Teleprogramma.pro: «Над фильмом «Опасные секреты» мы трудились с большой любовью»

В эксклюзивном интервью актриса рассказала, почему было решено снять триллер, в котором она сыграла «Сноудена в юбке».

В свои неполные 35 лет британская актриса Кира Найтли успела сыграть в кино более 50 ролей. Однако лишь немногие фильмы заставляли девушку даже после окончания съемок столь серьезно задумываться о жизни, как триллер «Опасные секреты» (в оригинале — «Official secrets»).

В основе сюжета картины лежит история даже более драматичная, чем у Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа вместе взятых. Ну, а как иначе, если главная героиня здесь — девушка, молодая англичанка Кэтрин Ган, в руках которой однажды оказалась очень важная бумага.

Фильм «Опасные запреты» выходит в российский прокат 5 сентября и, как ожидается, может стать одной из главных «изюминок» этого сезона кинопремьер. Подробнее о триллере и о том, как его снимали, в эксклюзивном интервью для Teleprogramma.pro рассказала сама исполнительница главной роли Кира Найтли.

О поступке Кэтрин Ган

«История Кэтрин Ган началась с того, что в 2003 году, работая переводчиком в ЦПС (Центр правительственной связи, британская спецслужба — Прим. ред.), она получила сообщение из АНБ (Агентство национальной безопасности США — Прим. ред.), которое является британским аналогом ЦПС. В нем содержалась просьба о помощи в получении любой информации о членах Совета безопасности ООН. Чтобы они по сути могли шантажировать их в процессе голосования за начало войны в Ираке. Он «слила» это сообщение и дальше следует рассказ о последствиях этого решения».

О чем не помнит актриса

«Я получила сценарий фильма, и не помнила ничего из событий, которые там описывались. Совсем. Оглядываясь назад, я подозреваю, что снималась тогда в Штатах, и там существовал некоторый «блокаут» на такие новости. Возможно, история так заинтересовала меня, потому что, очевидно, она оказала серьезно повлияла на сегодняшний день, вы ведь знаете, что мы все и сейчас испытываем на себе последствия тех событий».

О совести Кэтрин Ган

«Она поступила по совести. Мне кажется, что это практически история о потере невинности, потому что Кэтрин видела, что то, во что она верила, ошибочно. Она видела, что ценой ошибки здесь станут миллионы жизней. Она думала, что творится беззаконие, который ей по силах остановить. И разве это не ужасно, когда ты не знаешь, чем обернутся твои действия? Так что по моему мнению, это был супер драматичный и волнующий эпизод в истории. И это универсальная ситуация — когда мы растем и когда осознаем границы правильного и неправильного. Между ними очень хитрая серая область».

Взгляд со стороны Кэтрин Ган

«Кэтрин на самом деле была очень самостоятельной. Вы знаете, она принимала эти решения на работе, но ни с кем это не обсуждала. Затем, очевидно, это сказалось и на ее семейной жизни. Я также обнаружила, и это очень увлекательно, что у нас вроде как есть история о Кэтрин Ган, но то, что связано с Мартином Брайтом и средствами массовой информации -это один из самых драматических компонентов».

О моральной двойственности

«Что делает эту историю настолько интересной, так это то, что люди смотрят на нее с двух сторон. Есть люди, которые согласны с тем, что имела место незаконная деятельность со стороны американского и британского правительств, и Кэтрин была просто обязана раскрыть эту тайну, так как это в будущем могло спасти миллионы жизней. Другие люди говорят, что она была членом разведывательного сообщества, она подписала документы о неразглашении официальных секретов, и ничего не должна была выносить за пределы этого сообщества».

О политической природе истории

«У вас кризис беженцев, у вас есть политика этой страны, есть политика в Америке. Всё настолько изменилось к настоящему времени. Поэтому я думаю, что все, кто пережил это, ясно помнят свой 2003 год и события того времени, которые так сильно повлияли на мир, в котором мы живем сегодня. И поэтому да, вы можете помнить, что все и всё выглядело по-другому. У нас есть представление о том, что именно произошло, и о последствиях этого, а в то время никто этого не знал».

О Рэйфе Файнсе в роли Бена Эмерсона

«Было потрясающе, когда Рэйф сказал, что он будет играть Бена Эммерсона. Потому что Бен Эммерсон — невероятно важный персонаж в фильме, хотя его роль не слишком большая. Но вам нужен был актер вроде Рэйфа, чтобы сказать «да», чтобы показать, насколько важен этот персонаж, хотя его линия идет не по всему фильму».

Об актерском составе

«Вообще, если говорить об актерском составе этого фильма, это необыкновенная группа актеров. Вы знаете, даже люди, которые приходили, чтобы произнести три строчки текста, были исключительными, и нам так повезло, что такие люди согласились прийти туда ради минутной роли. Это действительно удивительный, очень удивительный актерский состав».

О необходимости рассказать эту историю

«Над фильмом мы трудились с большой любовью, и я думаю, что многие люди просто чувствовали, насколько это был важный эпизод, достойный быть неотъемлемой частью современной истории. Мы все чувствовали, что это была история, которую нужно запомнить, потому что я этого не сделала. Я разговаривала с остальными, но никто из них тоже не помнил этого. Так что, скорее всего, все мы чувствовали: важно донести случай с Кэтрин Ган до народа и помочь ему занять место в книгах по истории».

О работе с режиссером Гэвином Худом

«Я любила работать с Гэвином. Первое, что нужно о нем знать — это то, что он один из самых приятных людей, которых вы можете себе представить, что является довольно редким качеством среди режиссеров. Мне никогда не доводилось видеть в одном человеке такое количество энергии, какое есть у него. Если бы он мог сыграть все роли и просто сделать все сам — и прически, и макияж, и костюмы, он бы сделал, если бы мог.

Он не может, но он дает дает всему этому ход. Он пришел в этот мир и живет в нем, в политически заряженном мире. Представляете, он очарован этой историей, очарован её моралью. Он был адвокатом, он был в армии, поэтому хорошо знаком с темой. Он абсолютно верит в эту историю и не боится ее».

О том, какой урок может преподнести зрителю эта история

«Я думаю, что это история о совести. Я думаю, что это история о морали. Я думаю, что эта история задает очень серьезные вопросы. Похоже, что в наших спецслужбах нет места людям с совестью. Это нормально?

Похоже, что если правительство преступает закон, госслужащие не могут сделать это достоянием общественности без риска попасть в тюрьму. Это нормально? Если наши правительства нарушили закон, то, кажется, со своей официальной тайной они действительно выше закона.

Я думаю, что это фильм, который действительно просит нас, как граждан страны, подвергнуть сомнению мораль наших правительств и действия, которые они совершают от нашего имени.

Вместе с работой мы получили тему для такой мощной дискуссии, чтобы иметь с частью работы. На какой стороне этого спора вы выступаете? Я думаю, что как в британском обществе, как в американском обществе, как у любых представителей народа в любой стране нам действительно следует задаться вопросом: действительно ли нам комфортно с властью, которой обладают правительства?».

Мы желаем Кире Найтли дальнейших успехов в кино и жизни, и надеемся, что на этот раз актриса всё же добавит к двум своим номинациям на «Оскар» хотя бы одну настоящую золотую статуэтку. А вы собираетесь в ближайшие дни посмотреть «Опасные запреты» в кинотеатре?

Благодарим за помощь в организации интервью прокатную кинокомпанию «Наше кино».