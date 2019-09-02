«Дискотека Авария»: «Детей не надо воспитывать, с ними надо жить» 

В начале нового учебного года солисты группы «Дискотека Авария» Алексей Серов и Алексей Рыжов рассказали Teleprogramma.pro о своих детях и увлечениях.

К солистам популярной группы у нас накопилось много вопросов — о дружбе, грядущих днях рождения и юбилеях. Но начали с самого актуального — Дня знаний.

— Вы сами насколько в курсе школьной жизни своих наследников, готовились к первому сентября?

Алексей Серов: — В этом году дети идут в школу второго сентября, а накануне в воскресенье вечером, у нас со средним сыном Ричардом и дочкой Полиной был праздничный ужин. А утром второго сентября я каждого из них отвел в школу на линейку. Заранее прилетел в Эстонию, где они живут и учатся.

Алексей Рыжов: — Знаю, что мой сын Иван будет играть разбойника в праздничном школьном концерте. И как ученик выпускного класса будет нести первоклашку с колокольчиком. Но он уже взрослый, так что провожать его в школу не нужно.

— Как выбирали учебные заведения? И насколько строго контролируете учебу?

А.С: — Школы всегда выбирали мамы, у них больше времени на изучение этого вопроса. Учебу я не контролирую, но у меня всегда перед глазами электронные дневники (показывает их в телефоне), где я смотрю оценки. И если вижу, что начинаются косяки, связанные с поведением и нарушением дисциплины, то я сразу звоню и строго за это спрашиваю. По успеваемости вопросов нет, все мои дети отличники.

А.Р: — А я и дневники не смотрю. Если что-то выходит из-под контроля, мама может пожаловаться и тогда, конечно, приходится вмешиваться. У Алексея больше детей в том возрасте, когда надо их контролировать. Мои старшие уже вышли из этой категории – дочь Таня взрослая, у сына выпускной класс, а младшей Лиде еще далеко до школы — ей всего три года. Но наша позиция с Лешей такова: детей не надо воспитывать, с ними надо жить, общаться, проводить больше времени.

— Ваши дети между собой дружат?

А.С: — Когда встречаются, то, конечно, общаются, могут в футбол вместе сыграть. Проблема в том, что они живут в разных странах, и у них не получается часто видеться. Когда есть возможность, берем их с собой на гастроли. Однажды сыновья снялись в нашем клипе «Отцы», о чем теперь не очень любят вспоминать. Выросли и стали стесняться смотреть на себя маленьких.

— Чем дети в последнее время удивляли и радовали?

А.С: — Средний сын Ричард удивил меня тем, что после прошлогоднего чемпионата мира влюбился в футбол. Меня это очень порадовало, потому что до того я считал, что ему вообще никакой спорт не интересен. А тут он просто стал одержим, записался в футбольную секцию. Летом сын был со мной больше двух месяцев, и мы с ним тренировались почти через день, благо, у меня рядом с домом оборудовано футбольное поле. Надеюсь, вдвоем мы достигнем каких-то вершин, хотя я понимаю, что о профессиональном футболе тут думать не приходится. Для этого нужно всего себя посвятить спорту и забыть об образовании. Мне просто нравится, что у сына появилось увлечение, которое должно быть у любого нормального пацана. А младшая Полинка хорошо учится, больше стала заниматься русским языком, играет на пианино, в июне хорошо выступила на отчетном концерте. Кстати, и Ричард тоже музыкой занимается.

А.Р: — Меня все дети радуют по-своему, так как у них большая разница в возрасте. Малышка Лида в свои три года хорошо рисует, на днях очень похоже нарисовала арбуз кисточками и красками.

— Дети определились с выбором профессии, по вашим стопам никто еще не пошел?

А.С: — Полина уже говорит, что хочет быть артисткой, любит кочевряжиться перед камерой. Пока пусть занимается музыкой, а если дальше проявятся таланты и способности, то буду ей помогать. Но только если будет настоящий талант, в противном случае я первый скажу, что это не твое. Старший сын Марк живет и учится в Швейцарии, занимается экономикой. Работает, обычным продавцом-консультантом в магазине, три дня работает и три дня учится. Он — большой молодец, в 19 лет уже все понимает и поэтапно идет к поставленным целям. Если сейчас за два года получит определенную степень образования, то попадет на бесплатное обучение в университет. А уж время покажет, кем они станут.

— В следующем году «Дискотека Авария» отметит 30 лет на сцене. В чем секрет вашего творческого долголетия?

А.С: — Да, а еще в этом году 20 лет нашей любимой песне «Новогодняя»! Над вопросами долголетия особо не задумываемся, работаем себе и работаем. Для нас это обычная повседневная работа.

А.Р: — Просыпаемся каждое утро и просто радуемся новому дню. Если есть новая песня – радуемся песне, есть концерт – радуемся концерту, всему, что нас окружает.

— Какие-то изменения группа может претерпеть в ближайшее время? Придет-уйдет кто-то?

А.С: — Нет, это исключено. Наш костяк давно сформирован. Мы с Лешей – вершина айсберга, но вообще, «Дискотека Авария» – это не только два Алексея, а еще и наши замечательные музыканты, бэк-вокалисты, ди-джеи, стилисты и многие другие. К 30-летию строим наполеоновские планы завоевать весь мир, начнем с Китая! А 14 декабря этого года состоится наш сольный концерт в Москве.

— У Рыжова день рождения уже 5 сентября, а у Серова в ноябре юбилей – 45 лет. Вспомните, самый памятный подарок, который каждый из вас получил от друга за почти три десятилетия?

А.С: — Мы всегда дарим в день рождения друг другу открытки, на подарках не зацикливаемся… Больше всего любим, когда у нас дни рождения проходят на сцене.

А.Р: — Однажды я на день рождения Серова сорвал концерт. Так волновался, что начал сильно заранее готовиться ко дню рождения друга… И тому пришлось выступать без меня.

А.С: — Ничего страшного, мы просто решили, что Леша так празднует. В этом году я тоже постараюсь его чем-нибудь удивить.

А.Р: — Этот свой день рождения 5 сентября я в большей степени проведу за рулем, по дороге в город Липецк и обратно – у нас там будет концерт. Люблю сам быть за рулем и в ближайшие города, в пределах 700 километров от Москвы езжу на своей машине. Люблю подумать за рулем, для меня это своего рода отдых. По возвращению из Липецка соберу на даче всю семью и соседей на застолье.

— Вас можно назвать лучшими друзьями? И что для вас настоящая мужская дружба?

А.Р: — Мы друг друга знаем четверть века, было много разного, но всегда мы жили по принципу «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе». Думаю, что не стоит судить о мужской дружбе по каким-то шаблонам и песням Владимира Высоцкого…

А.С: — Можно рассказать о дружбе высокопарными словами, но в жизни, как и любой человек, порой я могу быть еще тем говнюком… Поэтому слова – ничто, критерии реальной дружбы, любви и прочих взаимоотношений оцениваются жизнью. И тем, что мы почти 30 лет вместе, что бы между нами не происходило. Конечно, в процессе работы приходится подстраиваться друг к другу, идти на компромиссы.

— Какие мужские увлечения у вас есть, кто из вас больший адреналинщик?

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А.С: — Обычные мужские радости – баня, футбол, бассейн. Все это у меня распланировано на выходные дни, плюс, я постоянно летаю к детям, которые живут в других странах. А вот прыгать с парашютом, или с тарзанки — это не про нас, мы трезвомыслящие люди. Нам и без адреналина развлечений в жизни хватает. Максимум, что было, в Дубае от небоскреба до небоскреба на канате как-то проехались.

— От чего, в таком случае, у вас последний раз захватывало дух?

А.Р: — Когда самолет уже почти приземлился, коснувшись земли шасси, а потом вдруг пошел на второй круг. И вот тут у нас у обоих реально захватило дух и засвербило во всех точках. Ситуация была год назад, когда мы возвращались в Москву из Саратова, но ощущения свежи, как будто это было вчера.

— Вопрос Алексею Серову. Вы ведь, кажется, умудряетесь еще и с бизнесом творчество совмещать? Думали уже, что вас будет кормить в старости?

А.С: — Нет, это я просто маме помогал, она у нас бизнесвумен, и у нее много всего. А сам я не бизнесмен совсем, и в старости рассчитываю только на нашу группу. Ведь наш коллектив — не только творческий проект, но и коммерческое предприятие, которое дает доход. Думаю, «Дискотека Авария» будет кормить нас всегда, даже если, гипотетически, кого-то из нас не станет, то дивиденды будут получать наши семьи.

— Насколько удается совмещать работу и семью, чтобы все были довольны?

А.Р: — Все довольны никогда быть не могут. Но наши близкие с пониманием относятся к тому, что работа у нас всегда на первом месте. И не задают вопросов, если занятость помешала мне выполнить какие-то запланированные семейные дела. Потому что любой нормальный мужчина – добытчик и кормилец семьи, и работа для него первостепенна.