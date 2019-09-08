Хилари Суонк: «Свой первый «Оскар» я получила благодаря увольнению из «Беверли-Хиллз, 90210» 

Знаменитая актриса объяснила, почему верит советам Клинта Иствуда и не жалеет о несыгранных ролях.

«Малышка на миллион», которая рассказала о 30-летней официантке, ставшей звездой бокса, в 2004 году тронула сердца членов американской Киноакадемии и принесла Хилари ее второго «Оскара». Первый ей достался за роль девушки, считавшей себя парнем, - сей противоречивый образ она воплотила в фильме «Парни не плачут». И это лишь самые заметные из полученных актрисой наград - у Хилари есть еще пара «Золотых глобусов» и несколько десятков трофеев, собранных на фестивалях по всему миру. Один из самых свежих актриса получила на престижном кинофоруме в Локарно, где ей достался «Золотой леопард» за вклад в искусство.

— Вы никогда не боялись внешних трансформаций, хотя не каждая женщина готова пожертвовать ради искусства своей привлекательностью. Откуда такая смелость?

— Когда-то я приняла решение, даже не понимая его смысла: отказываться от ролей, в которых я должна была выглядеть определенным образом, чтобы меня утвердили на роль. Я сделала выбор играть реальных людей, настоящих женщин. Например, для роли в «Малышке на миллион» я набрала десять с половиной кило. Каждый из них достался мне с боем. Когда подталкиваешь себя к подобным экстремальным шагам, лучше всего познаешь себя. Но трансформация тела или голоса еще и помогает мне становиться моей героиней. Когда ты уже говоришь и ходишь, как она, ты понимаешь, что на верном пути.

— Думали ли вы о том, что находитесь на верном пути, когда в юности снимались в телесериалах - например, в «Беверли-Хиллз, 90210»?

— Меня из него даже уволили! В этом было какое-то благословение, хотя в тот момент мне так не казалось - разумеется, я хотела остаться… Но я считаю, что из всего негативного, что случается в твоей жизни, нужно пытаться брать плюсы. Стоило мне с этим примириться, как через два месяца начались изменения, которые затронули не только мою карьеру, но и всю мою жизнь! Через два года я уже держала в руках свой первый «Оскар», чего бы не произошло, если бы я осталась на телевидении. Я смотрю на первые девять лет своей карьеры, когда я работала в сериалах, как на прекрасную возможность учиться. Они подготовили меня ко всему остальному. А это получается лишь тогда, когда ваша подготовка встречается с возможностями. Моя работа на телевидении как раз дала мне эту подготовку.

— Кто вдохновлял вас в начале карьеры?

— Все говорят, что с точки зрения актерской техники нет никого круче Мерил Стрип. И для этих слов действительно есть основания. Но я также всегда восхищалась и Ингрид Бергман, и Деброй Уингер, и такими актерами, как Том Хэнкс, Дастин Хоффман и Шон Пенн…

— Трудно поверить, но, говорят, в юности вы считали себя клоуном…

— Да, в школе мне нравилось всех развлекать. Моя мама говорит, что мне нужно дать награду за то, что я так долго заставляла всех думать, что я такая серьезная. На самом деле я очень люблю комедии. Сейчас у меня есть пара идей для комедий, как продюсер я нахожусь в стадии разработки этих проектов. Но есть у меня и реальная история сирийского беженца, которую я тоже очень хочу рассказать. Это невероятный сюжет о стойкости и прощении! Я постоянно ищу интересные истории, меня вдохновляют реальные люди. В то, что с ними произошло, иногда невозможно поверить! Но добыть права на их биографии иногда очень сложно - слишком много заинтересованных лиц.

— Как выбирает сюжеты продюсер Суонк, мы поняли, а как выбирает роли Суонк-актриса?

— Клинт Иствуд как-то посоветовал мне доверять своим инстинктам, и я следую этому совету. А когда не следую, то ничего хорошего из этого не получается. Я стараюсь доверять своему нутру, даже когда миллион советчиков, которым я плачу, чтобы они помогали принимать правильные решения, убеждают меня в том, что какая-то роль необходима мне для карьеры. Но это очень важно - делать правильный выбор, ведь у нас всего одна жизнь.

— Никогда не жалели о ролях, от которых отказались?

— Если я от чего-то отказываюсь, то лишь с полным осознанием того, что я делаю. Я отказывалась от фильмов, которые оказывались очень успешными. Но не ходила потом и не жаловалась - эх, надо было соглашаться. Потому что актрисы, которые сыграли эти роли и которых ждал в них успех, лучше на них подходили! И то, что я отказалась, было правильно! Но случалось и наоборот - кто-то отказывался от роли, а я делала ее своей. Судьба иногда преподносит странные подарки, но если вы посмотрите мою фильмографию, то сам выбор фильмов скажет вам обо мне очень многое.

— И что же?

— То, что я всегда буду стоять за права человека и сниматься в историях о неудачниках.

Личное дело

Хилари Суонк родилась в городе Линкольн, штат Небраска, 30 июля 1974 года. Мать — секретарша, отец служил в нацгвардии. Переехав в штат Вашингтон, семья жила в трейлере, но юная Хилари при этом занималась театром, гимнастикой и плаванием. Стала одной из самых молодых актрис, выигравших два «Оскара». Была замужем за актером и режиссером Чадом Лоу. Сейчас замужем за предпринимателем Филипом Шнайдером.