Екатерина Варнава: «Часто слышу: «Зачем постоянно кривляться? Рожать пора!» 

Сложно поверить, но вот уже 11 лет Екатерина Варнава зажигает в юмористическом телешоу Comedy Woman, новый сезон которого стартует 6 сентября на ТНТ. И все эти 11 лет ее жизнь изучают, обсуждают, порой сочиняя самые невероятные небылицы. Закрыться, убежать от них Екатерина уже вряд ли сможет - у нее только в Инстаграме 6 миллионов подписчиков, которым все, что происходит с их любимицей, безумно интересно.
Поэтому и приходится Кате вырабатывать иммунитет к сплетням и стараться сделать так, чтобы ни они, ни что-то другое не омрачали ее отношения с любимым мужчиной, хореографом Константином Мякиньковым.
«Я в меру эмоциональна»
— Вы так иронично отвечаете на странные комментарии некоторых подписчиков в Инстаграме, что получаются настоящие фельетоны. Не проще блокировать не очень умных и завистливых?
— Я вообще считаю, что юмор - лучшее оружие против хамства, негатива, зависти и прочих качеств, которые частенько проявляются у некоторых моих «добрых» фолловеров. И мне проще написать фельетон, чем тратить свое время на блокировку хейтеров, которые, кстати, есть всегда и будут появляться снова и снова. Это сущность некоторых людей - сидеть в Инстаграме и искать недостатки у других. Умные люди понимают мои фельетоны. Неумных исправить невозможно.
— Кажется, что чаще всего вас достают вопросом: «Почему вы такая худая?» Или есть другой вопрос-паразит, который вызывает у вас негативные эмоции?
— А как же вопросы про мой нос? Про «зачем постоянно кривляться» и «рожать пора»? В жизни я в меру эмоциональна, могу быть спокойной и уравновешенной, а по щелчку могу стать Екатериной Варнавой с экрана. Но мои эмоции касаются отнюдь не хейтеров, не тех, кто задает вопросы про внешность, худобу и прочее. Моя эмоциональность относится больше к каким-то действительно важным и значимым моментам и событиям в жизни. Естественно, как и любого нормального человека, меня могут вывести из себя какие-то ситуации, люди… Но если беситься из-за каждого негативного комментария, то какой смысл вообще выходить в соцсети и выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение?
— В хит-параде слухов о вас какой занимает первое место?
— Слухи о том, что я сделала пластику, - безусловные лидеры. Еще есть про беременность: стоит на фотографии встать не в том ракурсе - и все! Беременна! Даже маме моей как-то звонили журналисты и спрашивали, правда ли, что я в положении.
— Для артиста самое важное - это время, которого ни на что не хватает. На что вам время тратить не жалко?
— На родных и близких. На чтение, на путешествия, на спорт.
— Часто случаются интересные поездки?
— Путешествую я часто, особенно с моим гастрольным графиком. За год где только не были! В США, в чудесной Грузии, в Турции, в Амстердаме, в Париже… Путешествия всегда заряжают энергией!
— Гастроли - это не только интересные поездки, но и нагрузки - перелеты, ежедневные концерты, бессонные ночи… Все это непростое испытание для организма. За здоровьем следите?
— Мне безумно нравится моя работа, несмотря на все эти перелеты и бессонные ночи. И пока физические силы мне позволяют делать такие кульбиты, я буду продолжать их делать, хотя это так или иначе отражается на моем здоровье. А мне не всегда хватает достаточно времени, чтобы уделить его здоровью. Это исключительно моя проблема, связанная с моей безалаберностью и некоей некомпетентностью: я часто занимаюсь самолечением и только усугубляю ситуацию. Но в то же время хочу сказать, что моя работа не идет ни в какое сравнение с работой шахтеров или, допустим, хирургов, которые по 25 часов оперируют ребенка. Это колоссальный труд, и по сравнению с этим у меня вообще нет профессии. Сравнивать - проявлять неуважение к тем серьезным профессиям, которые существуют. Работа артиста приносит, безусловно, гораздо больше удовольствия.
«Нам всегда по 18!»
— Когда начинался проект Comedy Woman, вам было 24 года. Сейчас вам 34 - вы стали мудрее, опыта больше. А как ваша героиня в шоу? Или она законсервирована в одном возрасте?
— Во-первых, понятия «моя героиня» в Comedy Woman сейчас, пожалуй, нет. То есть нет такого четкого образа, который был у Екатерины Варнавы лет 5 назад на сцене. Хотя какие-то черты все же остались у тех, кого я играю: взбалмошные, стервозные, сексуальные. Comedy Woman не стоит на месте, растет вместе с участницами… Хотя о чем я? Нам всегда по 18!
Во-вторых, юмор не может иметь возраста. Смешно бывает и в компаниях 18-летних девушек, и 40-летних женщин. Наша задача - увидеть это, показать. Мы перевоплощаемся в самых разных персонажей. И опыт в данном случае играет нам на руку, ведь благодаря ему мы как раз и можем быть интересны для аудитории, состоящей из разных возрастных категорий.
— Есть какие-то фишки, ходы, помогающие удерживать зрителя, который перестает смотреть телевизор и идет за юмором в интернет?
— Мы продолжаем существовать на протяжении 11 лет, и нам не надо придумывать какие-то фишки, потому что мы уже сами фишки, которые и удерживают зрителя! Наша аудитория остается с нами и никуда не уходит. Но нам всегда приятно работать с новыми людьми. Поэтому новый сезон тоже пройдет под девизом: «Перемен требуют наши сердца!» Будут и свежие лица, и старые персонажи. Хотя я не стала бы называть их старыми, мы все-таки женщины. Так что назовем их любимыми.
— Психологи говорят, что в коллективе лучше дружить только на работе. Судя по вашему Инстаграму, Comedy Woman - исключение из правил. Есть ли какие-то правила, которых вы придерживаетесь, чтобы не рассориться?
— У вас есть какие-то правила, чтобы не ссориться с друзьями? Мне кажется, что все здесь работает на интуитивном уровне, на уровне того, как ты чувствуешь и что вкладываешь в слово «дружба». В Comedy Woman действительно очень теплые отношения среди участниц. Все же главное правило есть - разделять работу и дружбу. А вообще мы уже не просто друзья, а семья, научились принимать все недостатки друг друга, мириться с ними, поэтому конфликтов почти не возникает.
— Корпоративы в Comedy Woman бывают?
— В каждом выпуске Comedy Woman мы показываем бэкстейдж со съемок, там можно увидеть очень многое. А корпоративы у нас, безусловно, бывают, но проходят они в очень узком кругу нашего коллектива. Мы приглашаем наших друзей, коллег, авторов, с которыми работали. Например, у нас взаимная любовь с Димой Грачевым (артист, играющий в Comedy Woman и Comedy Сlub Президента России. - Ред.). Мы любим собраться у камина, попеть, потанцевать в такой теплой атмосфере, где ты точно знаешь, что любую твою шутку поймут и не будет никакого дискомфорта.
«С романтикой как-то не сложилось»
— В вашем возрасте многие начинают заниматься самокопанием, поиском новых смыслов жизни…
— Новых смыслов жизни я не ищу, такие вещи мне несвойственны. Переоценка ценностей происходит с возрастом, как и у любого человека. Что-то становится менее важным, а какие-то вещи выходят на первый план. Самоедством я не люблю заниматься, потому что, наверное, достаточно хорошо себя знаю, умею принимать себя в окружающем мире. Я - реалист и живу исходя из того, что имею сейчас, исходя из своих возможностей - физических, эмоциональных. Я привыкла действовать по ситуации, не люблю строить воздушных замков
— Мы в августе заметили вас на концерте Сергея Лазарева - вы танцевали, получали удовольствие…
— Танцую я везде, где могу. Но отдых все же предпочитаю расслабленный. Песен, танцев, шума мне хватает на работе. А Сережа Лазарев - мой друг, невероятно талантливый артист, колоссальный профессионал, которого я очень люблю, уважаю и поддерживаю.
— У вас в Инстаграме часто появляются видео - энергичных красивых пожилых людей, мужчин и женщин, которые танцуют. Разные, но все невероятно милые. Проецируете на себя и своего возлюбленного? Таким видите свое будущее?
— Возможно, подсознательно проецирую на себя. Никогда об этом не задумывалась. Я просто люблю позитивных людей, у которых жизнь бьет ключом в любом возрасте, которые энергичны и жизнелюбивы. А будущее - семья, домик у моря, английский бульдог. Идиллия, одним словом.
— Пары, которые в официальном браке, отмечают годовщину свадьбы. А что у пар, которые живут гражданским браком? Какие вы с Константином праздники отмечаете?
— Годовщину отношений мы не празднуем, потому что не знаем, когда она. 14 февраля категорически не отмечаем! Пожалуй, вдвоем отмечаем только наши дни рождения.
— Говорят, что с годами пары начинают дарить друг другу более полезные в быту подарки, менее романтичными становятся ухаживания… Как в вашей паре с романтикой?
— Мы договорились еще «на берегу», что романтические сюрпризы лучше не делать. Я не очень романтичная натура. Хотя в последнее время могу растрогаться от какой-нибудь мелочи: от фильма, мультфильма или какой-то милой собачьей морды на видео. Но с романтикой у меня как-то не очень сложилось. Я думаю, что отношения характеризуются не мишками-сердечками-ужином при свечах, а какими-то более важными поступками, действиями.