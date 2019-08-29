Многодетная мама Мария Порошина: «Сын у меня мудрый, тихий и спокойный»

На этой неделе на телеканале «Супер» стартовал второй сезон сериала «Родители», главную роль в котором сыграла мама пятерых детей Мария Порошина. Teleprogramma.pro пообщалась с актрисой.

Спустя пять лет после выхода первого сезона «Родителей», семья снова в сборе – мама, папа и трое их заметно подросших сыновей. В интервью Teleprogramma.pro Мария Порошина рассказала о том, насколько сложно было выйти на работу спустя два месяца после рождения сына и каково растить мальчика после четырех дочерей.

— В новом сезоне «Родителей» ваша героиня — довольно строгая мама…

— Это далось непросто, потому что мне хотелось сыграть добрую фею. Но наш режиссер Саша Жигалкин не позволил, требовал: «Нет, ты должна быть еще жестче!». Мне же казалось, что я тут слишком злая мама, но Саше все нравилось. Но на самом деле, такая грозная и деспотичная мама я только в первых сериях, дальше буду становиться мягче.

— А какая мама вы в реальной жизни, в чем-то похожи на свою экранную героиню?

— Сложно себя со стороны оценивать. Каждый ребенок требует определенного подхода и ответственности. Одному нужна ласка и поддержка, убедить, что все хорошо, даже когда в действительности все совершенно не так. Но уверенность мамы в том, что ее ребенок самый лучший, дает ему силы и веру в себя в этой нелегкой жизни. Мне кажется, что наш сериал «Родители» — правильный пример сосуществования в семье, где все показано с правильным, тонким юмором.

Да, я бываю строгой, потому что расслабляться нельзя: если одна дочь ведет себя плохо, тут же начинают и другие. Я не сторонник крика в семье, меня очень смущает и расстраивает, когда люди кричат друг на друга. Все можно объяснить словами. Как говорят японцы, до семи лет ребенка вообще не надо трогать. И у меня был такой пример перед глазами. Папа рассказывал мне, как я маленькая могла сидеть в луже и радостно хлопать по ней руками. Соседки охали: «Миша, что она у тебя творит!». А папа спокойно отвечал: «Познает мир!». Я могла дома в коридоре рисовать классики мелками, прыгать через резиночку, кататься на роликах, мне можно было почти все. Для меня самой материнство — каждый раз новые испытания, подарки, тревоги, победы. Сложно, но интересно. Лет с шестнадцати я мечтала, чтобы у меня была большая семья и много детей. И эта мечта реализовалась, хоть и не сразу. Вторую дочь я родила лишь в 31 год, почти через 10 лет после рождения старшей Полины, потом третью и так далее. Теперь для меня главное — воспитать детей, вырастить до определенного возраста и отпустить в жизнь. Потом, наверное, можно будет расслабиться. Но вряд ли это получится, ведь там пойдут уже внуки!

— Вы с Александром Самойленко играете в «Родителях» папу и маму трех сыновей, а в жизни оба снова стали родителями в этом году. Даже странно, что вам в проекте по сюжету не придумали младенца…

— Я тоже говорила, что это был бы интересный ход, но будем надеяться, что к третьему сезону наши сценаристы что-то такое придумают. Хотя, проще, наверное, будет, если ребеночек родится у молодой семьи нашего экранного сына. В принципе, это те самые ситуации, которые могут произойти в жизни, к которым все люди относятся по-разному. Кто-то говорит, что надо рожать и во взрослом возрасте, а кто-то считает, что это опасно и в 40 лет нужно уже пожить для себя. Так вот, я не хочу жить для себя, я хочу максимально вкладывать в детей, отдавать им свои силы, любовь и все возможное.

— Насколько все-таки сложно совмещать работу с заботами о маленьком человеке?

— Сложно, не буду скрывать, но тут я уже выработала свою систему, как успевать и работать, и отдыхать. Съемки второго сезона «Родителей» начались, когда сыну было всего два с половиной месяца, и я еще была кормящей мамой. К сожалению, по определенным физиологическим обстоятельствам это длилось недолго, хотя я абсолютный приверженец грудного вскармливания. Сына на площадку я не привозила, смогли обойтись без этого, замораживала дома для него молоко, врачи говорят, что все витамины и полезные микроэлементы при этом сохраняются. Но зато потом, почти все это лето я отдыхала – отказывалась от работы, и мы побывали с детьми на морях и в разных интересных местах. Хотя, я понимаю, что скоро эту паузу придется сократить, чтобы как-то кормить и содержать детей. Так что о постоянном отдыхе речи не идет.

— Малыши же так быстро растут, вы успеваете увидеть все важные этапы взросления Андрюши?

— Конечно, первый год — это самое чудесное время, самое милое в ребенке состояние души и образа. Андрей у нас пока такой пухленький херувимчик.

— Чему вы сами научились с появлением сына, после четырех дочерей?

— Спокойствию. Когда мужчина – сын – рядом, возникает уважение и взгляд внутрь себя. С девочкой ты понимаешь, как и что делать, как ей что-то объяснить. А здесь ты натыкаешься на взрослый, серьезный, мужской взгляд, даже у младенца. Сын уже как хозяин, серьезно и мудро осматривает наше женское царство. И в такие моменты думаешь, а верно ли я сейчас поступаю, может быть, я слишком много суечусь и хлопочу, может надо с ним посерьезнее?.. Например, раньше я не знала, как подойти к сыновьям моей подруги, актрисы Татьяны Абрамовой. Я начинала с ними щебетать, что-то рассказывать, а им были нужны машинки, спокойный, строгий взгляд и конкретно поставленные задачи. Хотя, мальчики, конечно, тоже ластятся и любят маму, но к ним нужен определенный подход и система. Я пока не знаю, что это такое.

— Андрею идет восьмой месяц, можно уже сказать, насколько он отличается от сестричек в этом возрасте?

— Была бы у меня одна девочка, можно было бы сравнивать, но у меня их четыре, и все с разными характерами. С каждой связаны разные истории и воспоминания: одна была спокойной – дал кефир и до девяти утра человек спит, другая мало и беспокойно спала. Третьей нужно было, чтобы ее постоянно носили на руках, дабы получать тактильное тепло от груди. Андрей у нас мудрый, тихий и спокойный. Но это до поры до времени, уже начинает проявляться характер, и уже слышны низкие мужские обертоны в голосе. Не капризничая, он дает нам понять, когда ему что-то не нравится. Например, если слишком долго чистим нос, Андрей может недовольно хныкнуть и мы тут же: «Все-все, дорогой». И он успокаивается, не плачет, не заходится в истериках.

— Значит, высыпаться он вам давал?

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— Да, мне повезло, сын давал высыпаться даже в самые сложные периоды до трех месяцев, когда у малышей то колики, то еще что-то. А вот с некоторыми дочками было в этом плане очень сложно, учитывая, что со второй дочкой Симочкой пришлось делать кесарево, так как рожать самой врачи запретили – было тройное обвитие и тазовое предлежание. И с Глашей мне было намного сложнее приходить в себя после кесарева, чем с Андреем, несмотря на то, что всех трех младших детей я рожала у одного замечательного доктора. Детей принимали одни руки, но организм, тем не менее, ведет себя по-разному, независимо от врача и от возраста. Многие говорят: «Ой, через десять лет рожать будет совсем тяжело, да и ребенок может быть нездоров». Так вот, все будет совсем не так, как вы себе представляете и ожидаете, так что не нужно строить себе шаблонов. Моя подруга недавно родила и очень переживала, что будут определенные физиологические особенности, как при первых родах, полнота и прочее. А все случилось с точностью до наоборот.

— Андрюша, видимо, в вас пошел спокойным характером?

— Да, у меня и папа спокойный, и я сама. Во многом узнаю в сыне себя, конечно. Но так как я не одна принимала участие в его создании (смеется), то Андрюша, конечно, и от своего папы тоже многое взял. И вообще, я считаю, что быть спокойным тоже не всегда хорошо. Иногда лучше быть активным и инициативным, как говорила моя мама: «Маша, ты дипломат, какие-то вещи сглаживаешь, а иногда людям надо сказать правду, чтобы они изменились». Я отвечала, что не могу нарушать личное пространство других людей, как-то их судить, или советовать. А мама отвечала: «Не советовать, а указать, что человек поступил не очень хорошо и был неправ». У нас с ней часто случались такие интересные беседы, ни в коем случае не споры, а просто две разных позиции. Это было всегда очень ценно и точно. И конечно, мне сейчас очень сложно без маминой заботы и помощи, без ее сильнейшего характера, интеллигентных, тонких, мудрых высказываний.

— Как девочки вам помогают, у кого что лучше получается в уходе за братиком?

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— Девочки брата очень любят и все время на подхвате. Что-то сделать, посидеть с ним, даже покормить могут. Так как Андрюша уже довольно большой мальчик, то носить его может только Сима и то недолго, она же его и укачивает обычно. Конечно, старшая Полинка помогает, приезжает к нам регулярно. Мне очень приятно, что она вырывается с репетиций в театре, со своей педагогической деятельности (она преподает театральное мастерство). Приезжает всегда уставшая, но говорит, что когда видит Андрюшу, заряжается от него силой и энергией, и очень рада быть полезной своей семье.

— К первому сентября подготовились?

— Как раз сейчас начинаем готовиться, только все съехались с отдыха – кто с моря, кто из лагеря, кто из деревни. Сейчас все наверстываем, так как это лето у нас вышло сумбурным в связи с появлением Андрюши. Когда в семье грудной ребенок, все, конечно, верится вокруг него. Будем нагонять упущенное, девочки соскучились по школе, особенно Глаша хочет в детский сад, где ей очень нравится. Она там пишет кружочки, рисует, клеит, очень активная девочка, лидер по натуре и требует к себе повышенного внимания. Для старших девочек лето получилось более расслабленным, чем обычно, я дала им возможность не заниматься дополнительно, так как видела, что они сильно уставали в школе. Летом они особо не читали, зато сейчас, пока маленькие дети спят, мы с дочками берем книги и садимся читать, как минимум по часу. Мне это лето запомнится нашей большой, дружной семьей, когда мы были все вместе, да еще близкие люди и друзья постоянно нас навещали.