«Лебедь белая» Юлия Михальчик получила «Шансон года» и готовит новые хиты

Уйдет ли Юлия в шансон, как пришла к музыке и почему считает Михаила Гуцериева гениальным поэтом - об этом певица рассказала в эксклюзивном интервью нашему изданию.

Юлия Михальчик запомнилась зрителям по участию в проекте «Фабрика звезд», где в финале ей сделал предложение продюсер Александр Шульгин. Отношения у пары не сложились, но блондинку с нежным голосом публика полюбила. Не так давно певица стала подопечной продюсерского центра Михаила Гуцериева, получила в 2019 году премию «Шансон года» и теперь полна решимости возглавить отечественные чарты с новыми хитами. Юлия рассказала в интервью для нашего канала в Zen о жизни и о том, как «лебедь белая» стала звездой шансона.

— Юлия, расскажите, Вы участвовали во многих шоу, какое из них было самым запоминающимся в Вашей жизни?

— Да, мне есть, что вспомнить в этом отношении. Но у меня больше остались в памяти конкурсы и телевизионные шоу, которые были связаны непосредственно с музыкой. Самые запоминающие из них, это «Фабрика звезд» и Всероссийский музыкальный конкурс молодых исполнителей «Пять звезд» на Первом канале, где я получила Гран-при.

О премии «Шансон года 2019»

— Вы стали лауреатом премии «Шансон года 2019» года, расскажите, что эта награда значит для вас?

— На премии «Шансон года 2019» я была неимоверно счастлива от того, что выступаю на сцене Кремля. Кроме того, на меня смотрела многомиллионная аудитория федерального канала. Самая большая радость для артиста – видеть, что твоя песня нравится людям, они знают текст наизусть и подпевают! Для меня это награда стала долгожданной, особенной. Я благодарю авторов песни «Девушка простая» и слушателей, которым она понравилась и полюбилась.

— Планируете ли вы развиваться в других, новых для вас жанрах?

— Радикальных трансформаций не будет. Я не буду петь в стиле хип-хоп или джаз. Однако в рамках популярной эстрадной музыки слушателей ожидает сюрприз! Совсем скоро состоится премьера песни «Снова и снова» на слова Михаила Гуцериева и музыку иностранных авторов. Она очень смелая и дерзкая! В принципе, мне не свойственны эти качества, но именно сейчас они мне жизненно необходимы. Новый трек опять попадает в мое настроение, особенно текст! У меня настал такой период, когда мне постоянно везет и в мой репертуар приходят невероятно красивые и близкие мне песни. Я очень благодарна авторам ПЦ Гуцериева за поддержку, и не могу не сказать об этом.

О сотрудничестве с Михаилом Гуцериевым

— Вы сотрудничаете с поэтом Михаилом Гуцериевым. Расскажите, какая самая для Вас любимая песня?

— О творчестве Михаила Гуцериева я могу говорить очень много и долго. Величина его таланта и личности огромна! Конечно же мне особо дороги песни из моего репертуара на его стихи, но он написал огромное количество песен и для других артистов, которые мне безумно нравятся. Среди них есть песни, которые особо трогают душу, например, у Григория Лепса «Я скучаю по нам прежним…», Тамары Гвердцители «Ориентир любви». Из моего репертуара «Девушка простая», она стала для меня второй визитной карточкой, и я бы сказала возвращением на сцену. За что я очень благодарю Михаила Сафарбековича и весь продюсерский центр Михаила Гуцериева!

— Как Вы можете охарактеризовать стихи поэта Михаила Гуцериева?

— Я не знаю ни одного из современных поэтов, кто смог бы написать такое количество хитов. Безусловно, Михаил Гуцериев — это поэт № 1 в России сегодня. Его творчество очень разнообразно и далеко не ограничивается стихами к песням. Меня особенно трогают его оригинальные стихотворения с глубоким философским смыслом.

— Расскажите про композицию «Снова и снова»?

— Если мы говорим о смене образа, то это как раз и происходит сейчас с появлением песни «Снова и снова» в моем репертуаре. Песня на стихи Михаила Гуцериева и музыку иностранных авторов Энди Джексона, Эда Дрюида и Лаконика, имеет огромный потенциал, и я очень надеюсь, что смогу донести смысл песни и она попадет слушателям в самое сердце.

О музыке и детстве

— Юлия, когда Вы осознали, что готовы связать свою жизнь с музыкой?

— Я бы по-другому сказала, что я не помню себя, когда бы не связывала свою жизнь с музыкой – я живу с ней всю свою жизнь.

— Хотели бы вы попробовать себя в кино или на телевидении?

— На самом деле, у меня есть опыт работы на ТВ. Во время учебы в университете я выступала на всех творческих мероприятиях и вела утреннюю молодежную программу на ТНТ. За это мне полагалась скидка на обучение, и я очень хотела, чтобы родителям не приходилось платить за мою учебу. Я училась на «отлично», кроме того, успевала расписывать все подводки к рубрикам с 7 до 9 утра каждый день по будням и вела сама эту программу. Что касается опыта в кино, то это пока моя мечта. Те, кто видел меня в кадре, говорят, что у меня должно все получится. Я даже ходила на пробы, но там требовалось сыграть роль глупенькой девочки, и меня не взяли. Увы, мне сложно изображать глупость. Надеюсь, у меня все еще получится, я бы этого очень хотела!

— Кто для Вас является авторитетом в профессиональном плане?

— Безусловно, есть артисты-вокалисты — и мужчины, и женщины, которые являются для меня ориентиром в профессиональном плане. И их не мало. Некоторые артисты меня поражают своей трудоспособностью.

— Вы волнуетесь перед выступлениями?

— Совершенно не важно, какой по размеру будет зал, будь это зал на 500 человек или стадион, я волнуюсь всегда!

— Как думаете, что, помимо таланта, необходимо для того, чтобы быть артисткой?

— Огромное количество факторов должно сложиться воедино: безусловно, важен талант, обязательно необходимо желание, опыт, трудоспособность, стрессоустойчивость, средства, связи — даже если все это будет, обязательно должна сопутствовать удача, без нее никуда.

— Какой самый смешной или интересный случай в Вашей творческой жизни?

— Ну, уж, не знаю насколько можно считать это смешным случаем, когда я падала в суфлерскую яму во время исполнения песни. Но, когда после длительных гастролей, выйдя на сцене в Саратове к зрителям, я закричала: «Привет, Самара». Это было не очень смешно (смеется).

— Помимо музыки у вас были хобби?

— Музыка меня сопровождает всю мою сознательную жизнь, поэтому, начиная с 6 лет и по сей день она является и моим хобби, и моим любимым делом по жизни.

— Скоро первое сентября, миллионы детей пойдут в школу, а какие у вас воспоминания о детстве?

— Для меня это воспоминания о моих школьных годах, когда после уроков бежишь по дороге из школы домой. Естественно, забота моих родителей, многочисленные конкурсы и фестивали, на которые меня всегда сопровождала мама.

26 августа Юлия Михальчик выпустила песню «Снова и снова», у которой есть все шансы стать ее новой визитной карточкой.