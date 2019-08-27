Полина Максимова: «Я стала седой после выполнения трюков на съемках»

Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке уникального шоу талантов «Россия рулит!», ведущими которого стали Полина Максимова и Николай Фоменко.

В новом проекте производства «ВайТ Медиа», премьера которого состоится в сентябре на канале НТВ, непрофессиональные водители впервые пройдут испытания и продемонстрируют трюки, обычно выполняемые опытными каскадерами. Мы поговорили с Полиной о ее опыте вождения, экстремальных ситуациях и смелости за рулем и в жизни.

— Полина, какие эмоции и впечатления от съемочного процесса «Россия рулит!»?

— Сегодня лишь второй съемочный день, к тому же шоу совершенно новое, оригинальное, все делаем впервые. Многое пока непонятно, интересно, волнительно. Я сама себе бросила вызов, став ведущей программы о машинах, погрузила себя в условия, в которых еще никогда не была. Да, я давно веду программу о кино, но это совсем другая история.

— Чему пришлось научиться для проекта?

— Во-первых, как выяснилось, мне нужно учиться самообладанию. Я человек эмоциональный, очень остро реагирую на опасные трюки, адреналин порой зашкаливает. Все испытания происходит на моих глазах, и я с волнением болею за каждого участника. Это и страх, и радость, и мурашки по телу, порой истерика и замирание сердца. Столько подобных эмоций сразу, я не испытывала никогда в своей жизни.

— Самая экстремальная ситуация, которая уже успела произойти?

— Исполнение трюка Николаем Фоменко. Это было совершенно вне программы. В режиссерской будке все просто обалдели, когда Николай не надев защиты, смело полез в машину и начал делать трюк. Решил показать мастер-класс, после того, как у участника не получилось выполнить конкурсное задание. Было страшно, все-таки со-ведущий у меня один. Да и каждое испытание, что проходят участники, для меня за гранью человеческих возможностей. Я не понимаю, как такое возможно и откуда столько смелости в людях?

— Как нашли общий язык с Николаем Фоменко? Вам уже доводилось вместе работать?

— Нет, мы познакомились на проекте «Россия рулит!». Скажу так, Николай настоящий мужчина, а джентльмены, как известно, предпочитают блондинок. Николай что-то подсказывает, поддерживает, бывает, что и критикует, муштрует, иногда подкалывает. С ним интересно работать, я у него многому учусь.

— «Россия рулит!» — шоу талантов, а как считаешь, сама ты талантливый водитель?

— Скорее, внимательный и легко обучаемый. Когда я попадаю во внештатные ситуации на дорогах, если меня подрезают, или у меня «ползет» машина, всегда сохраняю состояние внутренней собранности. Я не теряюсь, а наоборот, моментально концентрируюсь. В силу того, что иногда на съемках фильмов отсутствуют каскадеры, они или опоздали, или их «забыли» вызвать, приходится делать трюки самой. Например, в фильме Кирилла Плетнева «Без меня» я выполняла трюки сама. Было страшно, но данность такова, что в тот момент я уже не чувствовала себя Полиной Максимовой. Я была героиней фильма Кирой. А в жизни я очень боязливый человек и совсем не адреналинщик (я так себя уговариваю), потому что даже когда залезаю на табуретку, у меня кружится голова (смеётся). Но в момент съёмок я, не я – это мой персонаж, в своей дерзости, своем отчаянии. Слава богу, у меня все получается и боженька меня бережет. А на «Россия рулит!» нас страхует большая команда опытных каскадеров.

— Как давно ты впервые села за руль? Что было самым сложным?

— Как и все, в детстве рулила дедушкиным «Москвичом». На права сдала в 2011 году, а без прав хулиганила лет с 17-ти. Когда училась водить, конечно, сложно было справляться с отечественным автопромом, у которого, то заел рычаг коробки передач, то тугой руль, то еще что-то. Но у меня благодатная профессия, приходится осваивать для съемок такие умения, на которые никогда не решишься в жизни. А ради роли приходится то сесть на мотоцикл, то водить маршрутку… В фильме «Без меня» пришлось нестись по засыпанной гравием дороге со скоростью 140 км в час, совершать полицейский разворот, въезжать в трактор. Это был ад! Машину могло занести, а моя героиня не пристегивается, плюс, это был сложный в управлении кабриолет. Был риск просто перевернуться и вылететь на обочину. И дубль снимали далеко не один! Был момент, когда я ехала на скорости, сзади оператор, впереди камера, а мне навстречу вылетела фура… Было ужасно страшно…

— Так и седые волосы появиться могут…

— Да, я действительно стала седой после съемок в фильме «Без меня», процентов 40 волос на голове теперь седины, у меня белые виски. Благо, я блондинка и это не так заметно. Сама я заметила перемены, когда однажды села выщипывать брови перед увеличительным зеркалом. Тогда у меня были отросшие корни, и по ним я и смогла понять масштаб катастрофы.

— Кирилл Плетнев теперь твой должник…

— Ой, Кирилл, это особая страница в моей жизни. Я с большим уважением, пиететом и благодарностью к нему отношусь. Именно он открыл меня для зрителей с новой стороны – драматической.

— Какой была твоя первая машина, и на какой ездишь сейчас?

— Начинала на мамином «Лендровере», а позже купила себе «Мерседес». На мой взгляд, это очень надежная машина, а так как я имею права лишь с 2011 года, то не могу считать себя супер профессиональным водителем. Я всегда хотела, чтобы моей первой машиной был именно «Мерседес» и приобрела его в кредит. Мне было очень важно, чтобы я сама себе купила машину.

— Как относишься к анекдотам про блондинок? И что тебя саму больше всего бесит, когда ты за рулем?

— Таких персонажей много на дорогах, и они не обязательно блондинки по цвету волос. Мне самой подобных «комплиментов» никогда не говорили, возможно, потому, что я езжу как мужчина. Между прочим, как блондинки из анекдотов себя очень часто ведут мужчины-очкарики, которые считают, что поворотники для слабаков, едут — себя не видя, вцепившись в руль обоими ручонками… Мне нравится, что в автошколах сейчас ужесточили порядок получения прав, может быть меньше у нас будет дураков на дорогах. А бесит меня, когда грубо подрезают.

— Можешь вспомнить самую опасную ситуацию на дороге, в которую ты попадала?

— Это было зимой. Я выезжала с заправки, естественно убедившись, что главная дорога свободна, и нет никаких помех. Но неожиданно машину по наледи потащило юзом. В одно мгновение в зеркало заднего вида я увидела фуру, приближающуюся со скоростью ветра. У меня в прямом смысле слова на принятие решения была одна секунда. Я резко выжимаю педаль газа, и у меня получается ускользнуть. И это спасло не только меня, но и моих пассажиров (маму и кота). Выдохнули и я, и мама, и кот (смеется)! Через десять минут молчания мама тихо произнесла: «Ты знаешь, а я бы на тормоз нажала! чисто интуитивно!» Она у меня, кстати, блондинка! (смеётся) А еще, часто случаются ситуации, когда мужчины узнают меня и начинают преследовать машину. Бывает очень страшно, особенно, когда едешь ночью со съемок, а какие-то парни тебя узнали и преследуют до самого дома. Еду то на автомойку знакомую, то в продуктовый магазин, то еще куда-то, лишь бы оторваться. Иногда начинают поджимать сразу двумя машинами, так что, никуда не денешься. Поэтому у меня глухо затонированная машина, за что меня постоянно штрафуют.

— Что хорошего произошло в жизни за последнее время?

— В прошлом месяце мне исполнилось 30 лет, и я так шикарно ощущаю себя в этом возрасте, как никогда. Мои дедушка с бабушкой на днях отметят 56-ю годовщину совместной жизни. Моему папе 5 августа исполнилось 55 лет. Со мной рядом мои близкие, у меня есть любимая работа, главная роль в шикарном проекте, новое крутое шоу с Николаем Фоменко… Такие замечательные люди вокруг, столько интересных знакомств постоянно случается, что я чувствую себя невероятно счастливой, сильной и наполненной. Такое ощущение, что у меня крылья за спиной выросли, и я могу все-все!