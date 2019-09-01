Константин Ивлев: «Нафигачат татуировок, отрастят бороды и говорят: «Теперь я шеф». Очень много в профессии дебилов!»

В новом сезоне «Адской кухни» суровый наставник продолжает учить жизни поварской молодняк.

— Константин, вы говорили, что формат «Адской кухни», что шоу «На ножах» хорошо сочетается с вашей личностью — мол, вы и в жизни грозный. Почему профессия повара такая немирная?

— А вы считаете, что спортсмен, например, — это мирная профессия? Вы хоть раз были на тренировке гимнасток-девочек 10 — 11 лет? По жизни я, наоборот, очень спокойный человек. Но в работе я очень жесткий и справедливый педант. Я просто знаю, как надо работать, потому что много учился. Это эмоции. Ты полжизни положил на это, а люди элементарных не понимают вещей! Мы же реально как саперы. Когда вам приносят еду, вы уже через 30 секунд понимаете, вкусно или невкусно. Один гость может как увести сто человек, так и привести. Если ему не понравилось, он будет всем рассказывать: «Полная фигня, не ходи». Но! Эмоции, которые в работе, нельзя переносить на личные отношения.

— А было такое, что дали кому-то взбучку, а потом думаете — перегнул?

— Нет-нет, никогда. Я совестью не пользуюсь, она у меня нераспечатанная.

— Знаменитые повара все как один рассказывают, что сначала лет десять крошили лук без выходных. Почему так тяжело стать поваром? Это же просто про еду.

— Когда ко мне приходит повар, я всегда заставляю его посмотреть фильм «Американская кухня» (французская комедия 1998 года про тернистый путь повара. — Авт.). Даже я еще не стал таким, каким хочу. Мне 45. Мне говорят, что я много чего добился, но мне интересно до сих пор учиться. Кулинария — это такая история, где постоянно возникают новые вкусовые тенденции. Да, бог нам дал продукты, мы новых не изобретем. Но соединение вкусов происходит по-разному. Вот как у нас была одна музыка, вторая, третья. Сейчас время рэпа — фигня какая-то, но людям-то она нравится. С кулинарией то же самое. Она показывает людям, что надо развиваться, если ты хочешь быть в тренде. Поэтому учиться — это единственное, что я люблю от совдепа. Учиться, учиться и еще раз учиться.

— Можно добиться высот без таланта — только через кровь и пот?

— Талант не имеет к этому никакого отношения. В нашей профессии можно прийти и реально научиться. Если только ты хочешь и понимаешь, что забраться легко, удержаться сложнее. Сейчас, к сожалению, время такое, что молодые мальчики и девочки нафигачили себе татуировок, отрастили бороды, год-два поучились или поработали. И все, «теперь я шеф!». Поэтому такая беда с ресторанным бизнесом в России — очень много в профессии дебилов. А такие ребята, как братья Березуцкие, я, Володя Мухин, Дима Блинов (знаменитые российские шеф-повара. — Авт.), другие — это большая, кропотливая работа.

— Вы часто ходите не в свои рестораны?

— Ну я постоянно хожу в другие рестораны. Если ты хочешь понимать и чувствовать тенденцию, надо ходить. Раза два-три в год обязательно уезжаю за границу и просто хожу по заведениям — мы это называем «подпитка», смотрю, что у них там происходит.

— Чувство зависти случалось испытывать?

— У меня отсутствует чувство зависти, жадности, звездности и тому подобное. Я смотрю на свою жизнь. Я к этому не сразу пришел, лет в 25 где-то.

— В прошлый раз вы рассказывали нам о самых вкусных продуктах на земле лично для вас. Назвали беляши, черную икру и землянику. Список не пополнился?

— Земляника и черная икра — это два любимых моих продукта, но не вместе, а порознь. А беляши и чебуреки мне безумно нравятся — я же человек, который вырос в СССР. Я никогда этого не стеснялся. Я вырос на пирожках, на бутерброде с докторской колбасой, на куске черного хлеба с помидором. Мне нас*ать на всяких дебилов, которые стали сегодня модными. И я не стесняюсь пойти в столовку. Зачастую в столовках кормят вкуснее, чем в ресторанах. Знаете почему? Потому что столовки, как правило, при больших бизнес-центрах либо рядом с большим скоплением людей. И если там будет невкусно, люди туда не будут ходить.

— Позвольте, это же вы в интернет-шоу «А поговорить?» жарили листья базилика — эфемерный продукт, не наешься. Как это сочетается с вашим отношением к беляшам?

— Дорогой мой человек, я профессиональный повар! Поэтому я умею готовить любую еду, и готовлю ее вкусно и хорошо.

— Но вы же говорили про модную фигню, которую не приемлете…

— Стоп! Это вы, наверное, неправильно поняли. Я современный шеф-повар, основатель направления новой русской кухни. Я готовлю такую, как вы говорите, фигню, от которой люди по всеми миру с ума сходят! Я люблю готовить как простую еду, так и изысканную. В этом и заключается мастерство. Я могу получить кайф, тупо съесть пельмени, а могу [испытать высшее блаженство], съев лист базилика. Это молекулярная история на уровне ароматов и ДНК.

— Нередко люди, дожив лет до сорока, начинают задумываться о здоровье. А ведь все вкусное вредно — жирное, сладкое. Как у вас с этим?

— У меня лишний вес, но меня он не беспокоит. Каждый человек может жить, как он считает нужным. Ну хочет он быть модным, пусть сидит на ЗОЖе. Вот мой жизненный лозунг: «Самая вкусная еда — жирная еда. Но не надо переедать!»

— Что вы ели сегодня на завтрак и обед и кто это приготовил?

— Я сегодня ел на завтрак омлет с колбасой докторской. Я люблю нарезать колбаску, пережарить ее на сливочном масле. С тремя яичками, понимаете. И соответственно стрескать с бородинским хлебом.

— А обед, наверное, изысканный был, в ресторане?

— Обед никакой не был. Да, я еще не обедал. Может, чаю попью. А может, и нет.

— А ведь уже пять вечера.

— Повар полный или толстый не из-за того, что он много ест. Мы стоим по 12 — 14 часов на ногах, нарушение обмена веществ — это одна из наших проблем. Повара вообще немного едят.