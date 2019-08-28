Евгения Брик: «Надо уметь говорить себе правду, чтобы не прожить жизнь на черновик»

Популярная актриса - о новом фильме, который снял ее муж Валерий Тодоровский, любимой Одессе и воспитании дочери.

В новой картине Валерия Тодоровского «Одесса» в одной из главных ролей снялась его супруга Евгения Брик. Также на экране появится их дочь Зоя.

«Петр Ефимович рассказывал, как они с Высоцким пели»

— Помните ваш первый приезд в Одессу с мужем?

— Конечно же, я никогда не забуду первый приезд в Одессу. Мы с Валерой приехали отмечать его день рождения с близкими друзьями, и я с первого взгляда влюбилась в этот город. Не только потому, что это родина моего мужа. Но и просто потому, что этот город не может оставить равнодушным. Там невероятная архитектура, колорит, люди, в памяти всплывают книги об этом городе… Зоя пока еще не была в Одессе, но мечтает о поездке и уже очень хорошо представляет себе, что это за город.

— Какая история вспоминается о том первом путешествии?

— На Дерибасовской стояло много людей с животными — шиншиллами, игуанами, все с ними фотографировались. И я помню, как первый раз в жизни мне посадили на руки шиншиллу — в тот момент поняла, что хочу завести это животное. И, когда мы вернулись в Москву, Валера подарил мне шиншиллу. Она жила у нас много лет, потом мы ей купили пару… Но главное, что у нас с Валерой после той первой поездки много лет подряд была традиция: в его день рождения, 8 мая, мы приезжали на несколько дней в Одессу, где он родился. Много гуляли по его любимым улочкам, останавливались в основном в гостинице рядом с Оперным театром, ездили на Одесский кинофестиваль несколько раз. Я была на Одесской киностудии и во дворе, где Валера вырос.

Но вот уже несколько лет мы там не были. Я мечтаю о поездке в Одессу. Конечно, обидно, что мы не снимали фильм там, но, с другой стороны, наш одесский двор, который был построен на «Мосфильме», получился невероятным — это был кусочек Одессы, перенесенный в Москву.

— Ваш свекор Петр Ефимович Тодоровский часто вспоминал об Одессе?

— Петр Ефимович так много всего рассказывал о своей молодости и потрясающих людях, которые его окружали. Мы любили попить чаю, поболтать. Рассказывал, как они с Владимиром Высоцким играли на гитаре и пели. Мы нашли с Валерой кассеты — кто-то на любительский магнитофон их записывал. Валера помнит все эти компании, которые собирались тогда в их доме. А он был таким же маленьким Валериком, как в фильме «Одесса», а вокруг были невероятные талантливейшие люди.

— В фильме из-за вспышки холеры герои начинают иначе жить, чтобы успеть что-то изменить. Какие события вашей жизни заставили поменяться?

— Было много событий, которые заставили меня по-новому взглянуть на жизнь. Каждый раз, преодолевая боль в душе или проблему, ты просто становишься сильнее и понимаешь, какое большое счастье жить, когда близкие и любимые рядом и здоровы. Осознаешь, что больше ничего не нужно, тем более ссориться и переживать по каким-то пустякам. Холера в «Одессе» — отдельный персонаж, который, как в тюрьме, держит героев в абсолютном непонимании, что с ними будет. Они хоть и шутят, и стараются держаться, но кругом карантин и ходят слухи, как люди в больницах умирают. Все это обостряет самоощущения любого человека, становится страшно за себя и за близких, и начинаешь переосмысливать жизнь и поступки. И вот в такие моменты люди проявляют себя совершенно неожиданно даже для самих себя. Когда мы чувствуем опасность для жизни, мы можем совершать невероятные поступки в состоянии аффекта. У кого-то происходит освобождение от многолетних страхов и запретов, переосмысление жизни, организм существует в другом ритме: или сейчас, или уже никогда. Вот что и происходит с героями в «Одессе».

Но хотелось бы и, не доводя до катастрофы, понимать вовремя, когда в жизни нужны перемены. Важно иногда останавливаться в этом безумном закрученном ритме и задавать себе вопросы: а все ли так, как я хочу, те ли люди рядом, даю ли я им достаточно любви? Той ли профессией занимаюсь, которой хочу? И так по всем пунктам. Иначе эту жизнь можно прожить на черновик. А нам дано столько, сколько дано, и надо уметь говорить себе правду.

— Какие сцены заставили вас задуматься и изменить в себе что-то?

— В семейных сценах большинство узнает самих себя: в отношениях с родителями, бабушками и дедушками. Вспомнятся моменты, в которые мы кого-то обидели. Даже спустя годы нам стыдно, так хочется вернуть все назад, а уже нет этих людей и ничего не вернуть. Но раскаяние — это уже очень много.

— Леонид Ярмольник редко соглашается сниматься. А в «Одессе» он еще и сопродюсер. Вы дружите семьями?

— Леонид очень избирательно относится к своим работам, и это замечательно — всем артистам надо учиться у таких коллег, как Ярмольник. Валера, когда еще писал сценарий «Одессы», уже знал, кого он хочет пригласить. Это касалось и меня тоже, что для меня стало огромным счастьем. Мы дружим с Леней, его женой Ксюшей и со всей их замечательной семьей. Они безумно гостеприимные люди, Ксюша потрясающе готовит, у них в гостях можно встретить блестящих людей. Поэтому, когда удается в нашем безумном съемочном ритме встречаться и гостить друг у друга, то, естественно, мы сидим чуть ли не до утра — и никак не можем наобщаться. Я сначала волновалась, как буду работать в кадре с Леней, таким профессионалом. А потом не хотелось, чтобы съемки заканчивались, потому что такие партнеры — это то, ради чего стоит быть в этой профессии.

Мы приходили с утра на площадку, надевали костюмы, входили в декорацию, начинали репетировать. Потом был обед — Леня, Ира Розанова или я приносили вкусную еду на площадку… А вечером не могли разойтись, несмотря на дикую усталость, — сидели и разговаривали в вагончиках. Это и есть безумный кайф, в котором создается фильм. Мне кажется, эта энергия любви между людьми потом очень чувствуется зрителем. Она всегда либо есть, либо нет.

«С мужем дарим подарки просто так»

— Разработан законопроект, в котором предлагают запретить в кинотеатрах есть пищу, принесенную из дома. Говорят, что привычка есть в кинотеатре пришла к нам из Америки. Это так?

— Меня поражает, как в Америке люди ведут себя в кинотеатрах. Они относятся к этому серьезнее, чем наши зрители к театру. У нас ты сидишь в театре, на сцене играют потрясающие артисты, а в зале могут звонить телефоны. Меня это поражает: ну почему нельзя выключить этот долбаный телефон? А в Америке — сколько раз мы ходили с Валерой и Зоей в кино, люди настолько относятся уважительно к зрителям рядом, что съедают весь попкорн и чипсы во время рекламы — до того как начался фильм. И они все выключают телефоны. Один раз, помню, я достала телефон — посмотреть, сколько времени, на меня тут же зашипела женщина рядом: наверное, подумала, что буду писать эсэмэски и отвлекать ее светом экрана. Не знаю, какие привычки пришли в наши кинотеатры из Америки, но привычку уважительного поведения по отношению к соседу не мешало бы перенять.

— Зоя была на площадке «Одессы»?

— Зоя была с нами все время, потому что снимали летом. Она была маленькой папиной музой — непослушной девочкой в одесском дворе, которая лезет к мальчишкам. Так что она появится на экране несколько раз. Зоя была абсолютно счастлива: она прыгала в резиночку, попробовала всевозможные игры во дворе, в которые дети тогда играли. Она у нас не озабочена актерской профессией, хотя у нее вышел уже второй сезон сериала «ОА» (Зоя сыграла главную роль в американском мистическом сериале для Netflix. — Авт.). Также она снялась в нескольких короткометражках — и на английском языке, и на русском, сейчас начинает сниматься в сказке в Москве. Это хороший опыт, но, повторюсь, мы к этому относимся как к хобби.

— А какое дочери нравится кино?

— Забавно и радостно для нас с Валерой, что Зоя засматривается советскими фильмами. Она обожает актрису Ирину Волкову и посмотрела с ней два фильма: «Ох уж эта Настя» (где звучит знаменитая песня «Лесной олень») и «Ни слова о футболе». Казалось бы, ей должна быть непонятна и неинтересна жизнь октябрят и пионеров. А выходит наоборот. Это счастье, что Зое так интересен мир ее родителей, бабушек и прабабушки Маши, которой сейчас 96 лет. Это развивает и делает мир 10-летней девочки огромным, глубоким, неоднозначным, благодаря этому у нее появилась возможность сравнивать прошлое с настоящим и делать выводы.

— Так как вы живете на две страны, Зоя учится в американской школе. Ей нравится учиться? Система образования в Америке предполагает такое активное участие родителей, как у нас?

— Зое очень нравится учиться в школе, она общительный и открытый ребенок. У нее, кроме уроков, всегда куча общественных школьных мероприятий. А 1 сентября она пойдет в школу в Москве. Система образования, конечно, различается, но я думаю, что ей здесь будет также комфортно и интересно. В Америке каждый учебный год дети в классах меняются и учителя тоже. Это сделано для того, чтобы ученики легче общались, заводили больше друзей. Конечно, на переменах Зоя все равно встречает подруг из предыдущих классов, но в целом каждый год происходит такая лотерея — и ты никогда не знаешь, к кому попадешь и с кем будешь учиться. Американские родители активно участвуют в образовании детей, но они более ко всему лояльны. Это я сравниваю с собой. Никто не делает ребенку много замечаний — напротив, очень много хвалят и радуются минимуму. Наш менталитет не позволяет так расслабленно на все реагировать. Думаю, надо искать золотую середину. Для меня не вполне нормально их отношение к учебе, но в то же время не хочется ребенка перегружать, как это было в нашем детстве. Я помню, что какой-то период вообще училась в субботу.

— Ваш день рождения в начале сентября совпадает с премьерой «Одессы». Совместите празднование?

— Это потрясающе, что премьера совпала с моим днем рождения. Также в этот день родилась Катюня — Валерина старшая дочка. Надеюсь, мы будем вместе с ней на премьере. Посмотрим фильм, а потом пойдем отмечать.

— Что вы дарили в этом году мужу на его день рождения?

— Мы собираем настоящие плакаты фильмов — именно того года, когда фильм вышел: те самые плакаты, которые висели на кинотеатрах. Есть у меня знакомый человек в Нью-Йорке, который их коллекционирует, и я всегда у него заказываю тот плакат, что хочет Валера. А вообще мы часто дарим подарки друг другу просто так — без повода.

О чем кино?

Действие нового фильма Тодоровского происходит в начале 1970-х в Одессе, закрытой из-за эпидемии холеры. В центре сюжета — журналист, отправляющийся в этот город с сыном. В ролях: Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Евгения Брик, Ксения Раппопорт. Премьера 5 сентября.