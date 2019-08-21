Оксана Домнина и Роман Костомаров: «Родители не должны сходить с ума и давить на ребенка»

Знаменитые фигуристы - о методах воспитания, экстремальном отдыхе и ностальгии по спортивным победам.

Поклонники фигурного катания, конечно, знают о том, что и Оксана, и Роман достигли спортивных высот в танцах на льду, вот только катались они с разными партнерами. Костомаров взял олимпийское «золото» в 2006-м в паре с Татьяной Навкой, Оксана выиграла «бронзу» в 2010-м в дуэте с Максимом Шабалиным. Но спорт — это одно, а семья — другое. При этом, даже закончив профессиональную карьеру, Роман и Оксана по-прежнему крепко связаны со льдом. Вот и сейчас они выступают в Сочи в ледовом шоу «Кармен». Представления идут практически ежедневно, но иногда у фигуристов бывают и выходные, которые они проводят с детьми, 8-летней Настей и 3-летним Ильей. «Телепрограмма» навестила спортивную семью в столице Олимпиады-2014.

«Раньше казалось, что медаль — это главное»

— В Сочи принято отдыхать, а вы тут работаете. Успеваете хоть что-то посмотреть, изучить?

Оксана: — Наша семья уже шестое лето подряд проводит в Сочи, и уже много чего успели посмотреть. С детками много куда ездим, отдыхаем. Можно целый день весело провести в парке аттракционов Сочи-парк, который находится рядом с нашей работой — с ледовым дворцом «Айсберг». В Олимпийском парке можно взять машину и покататься по его территории. Наш сын всегда был в восторге от поющих фонтанов, а в этом году переключился на колесо обозрения. За тот месяц, который мы здесь находимся, Илья уже успел несколько раз на нем прокатиться. На набережной огромное количество детских площадок, можно съездить в дельфинарий или отправиться в горы, в Красную Поляну, покататься на подъемниках.

— Роман, вы, как известно, любите экстремальные развлечения. Можете выбрать три самых интересных из тех, что доступны в Сочи?

Роман: — На первом месте — прыжок с 207 метров в скайпарке. В этом году я уже научился на мотодроме мотоцикл закладывать до колена, до локтя в повороте: это второе место. До идеала очень далеко, но для меня и это сейчас достаточно экстремально. А еще мне очень нравится кататься на волне за катером. Также на искусственной волне, которая здесь есть на набережной, можно получить огромное количество адреналина и удовольствия.

— Кто-то из членов семьи рискнул последовать вашему примеру?

Роман: — Четыре года назад Оксана прыгала в скайпарке с 69 метров. А после рождения сына она отказалась от подобных развлечений. Дочка Настя занимается здесь ежедневно большим теннисом и пробует со мной кататься на искусственной волне и на доске.

— Как вам море в Сочи сейчас? Часто ли выбираетесь отдыхать семьей на пляж или предпочитаете бассейн?

Оксана: — Море в Сочи сейчас теплое, а в сентябре будет вообще волшебное. Конечно, иногда бывает и непогода: море штормит, тогда мы остаемся отдыхать у бассейна, но очень любим в наши выходные выбираться на пляж. И Настюша, и Илюша обожают купаться. Настя еще в 4 года в Сочи начала с папой до буйков плавать. Она очень любит нырять, а Илюша у нас начинающий пловец, в этом году он здесь тоже стал нырять, но пока лишь в бассейне. В ближайшее время, надеюсь, мы с ним в море тоже перейдем.

— Роман, писали, что у вас травма колена…

Роман: — Еще в Москве месяц назад в спортивном зале попробовал один элемент сделать, к которому нужно готовиться… В итоге повредил колено — видимо, надорвалась внутренняя связка. Сейчас уже становится лучше, поэтому я позволил себе три дня назад даже попробовать встать на доску и покататься немножко… Никаких проблем не возникло. В Сочи мы с ребятами после шоу частенько собираемся и играем в футбол. Здесь все сделано для того, чтобы получать удовольствие и от спорта, и от отдыха.

— Как же вы с больным коленом катаетесь в шоу «Кармен»?

— Первые две недели катался на обезболивающих таблетках, на всякий случай, чтобы боль не была такой сильной. Но уже стало лучше, и теперь заклеиваю колено специальным пластырем.

— Отличаются ли эмоции, которые вы получаете в этом шоу, от тех, что были на соревнованиях?

Оксана: — После каждого спектакля «Кармен» получаешь такую энергию от зрителей, их аплодисментов и улыбок, что крылья расправляются. Ты как будто порхаешь надо льдом и думаешь: «Боже мой, я это делаю не зря — сама получаю удовольствие и безумно счастлива, что зрители приходят и радуются на каждом спектакле!» Конечно, это совершенно разные эмоции по сравнению с соревнованиями, там все-таки было серьезное моральное напряжение: нужно не ошибиться и выиграть. На шоу получаешь намного больше удовольствия.

Роман: — Раньше казалось, что больше удовольствия нет, чем получить золотую медаль — от этого внутри все переворачивалось… На протяжении двух-трех лет, наверное, я скучал по соревновательному адреналину. Но время проходит, ты как бы немножко успокаиваешься и остываешь, начинается другая жизнь, и, выступая в шоу, ты получаешь незабываемые эмоции — и от зрителей, и от самого спектакля, и от шоу, и от того, что ты еще катаешься, работаешь и этим зарабатываешь деньги.

«Куда без мотивации?»

— Два года назад вы рассказывали о том, что Настя в Москве ходила на теннис 4 раза в неделю. Прошлой осенью она пошла в первый класс — наверное, она стала тренироваться меньше?

Роман: — Нет, она стала заниматься еще больше, так и должно быть. После школы мы ее возим на тренировки.

— Это все-таки хобби или уже что-то более серьезное?

Роман: — Настя ходит на лед — катается, четыре года танцует в балете «Тодес». Вот эти занятия для нее как хобби. А когда ребенок занимается ежедневно, иногда по три часа в день, это все-таки уже профессиональный уровень тренировок. И с каждым годом темп будет увеличиваться. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы она стала известной российской теннисисткой.

— А у самой Насти какие цели?

Роман: — Она пока прислушивается ко мне. Ребенок в таком возрасте не очень хочет работать каждый день по 3 — 4 часа. Но когда начнутся соревнования, на которых она будет выигрывать, придет и желание побеждать. Помню, что я до 14 — 15 лет просто изо дня в день механически занимался — и все. А когда уже появился стимул, мотивация, стремление добывать призы, сразу появилась эмоциональная заинтересованность, жажда победы. В наше время большой мотивацией была возможность хотя бы просто выехать за границу — попить кока-колу и пожевать жвачку. Сейчас, к сожалению, у детей другая жизнь, так как у их родителей другие возможности. Поэтому, наверное, будем искать, чем мотивировать дочь. Периодически я ее мотивирую какими-то подарками. Например, говорю: если получишь 5 или 10 пятерок за тренировки, у тебя будет приз — выбирай сама какой. Пока ей интересны куклы, какие-то платьица… Зато она стремится и старается — в итоге получает пятерки и свои призы. Куда без мотивации-то?

— А если, например, ребенок просит пропустить тренировку или говорит, что хочет бросить? Что в таких случаях нужно говорить родителям?

Роман: — Нужно объяснять, что в жизни без труда ничего не получится. Ни в спорте, ни в любом другом направлении. Если ты не будешь работать и отдавать себя полностью, то не сможешь в будущем жить хорошо, зарабатывать деньги… Надо стараться преодолевать трудности и ставить какие-то цели, чтобы потом стать успешным и самостоятельным человеком. Надеюсь, что у нас таких ситуаций не будет. Хотя помню, как сам пару раз хотел бросить тренировки — затягивала улица, друзья…

Когда одноклассники после школы идут домой смотреть мультики, а Настя едет на тренировку, конечно, ей иногда обидно, но я объясняю, что сейчас она работает на свое будущее. Хотя и отдыхать, и смотреть мультики она тоже находит время, но прежде всего мы приучаем ребенка к работе, к старанию, к желанию добиваться целей. При этом нельзя сходить с ума и форсировать события — так можно реально загубить желание ребенка или просто получить травму. Я как спортсмен все-таки знаю, где надо надавить, а где немножечко дать отдохнуть.

— С какого возраста родителям нужно делать выбор в отношении будущего ребенка?

Роман: — Настя начала заниматься с четырех с половиной лет. Знаю, что практически все фигуристы начинают с 3 — 4 лет. Как вы видите, сейчас в фигурном катании у совсем юных девочек прогресс внушительный — они уже в 12 — 13 лет делают умопомрачительные прыжки, сложнейшие элементы. Потому что начали тренировки с 4 лет — фундамент формируется с детства.

— Каким видом спорта займется Илья?

Роман: — Тоже отдадим в теннис.

— Насте наверняка летом много надо прочитать по заданию учителей. Приходится ее заставлять читать?

Оксана: — Конечно, Настюше задали внеклассное чтение. Мы начали читать книги из этого списка до отъезда в Сочи и теперь продолжаем. Но еще Настюша занимается здесь с учительницей по 2 часа в день — в легкой форме закрепляет программу первого класса. Ну и готовимся потихоньку ко второму — конечно, нагрузки небольшие, чтобы она не уставала. Заставлять или не заставлять? Иногда приходится… Стараемся читать каждый день по чуть-чуть, потому что объем внеклассного чтения достаточно большой. Если пропускает пару дней, то объясняю: «Смотри, какой объем у нас накопился…» Помогает читательский дневник, в который мы по рекомендации учительницы выписываем основные мысли из каждого произведения.

— Довольны ли вы выбранной для дочери школой? Каковы ее плюсы?

Оксана: — Настюша учится в обычной государственной школе. Наверное, самый большой плюс — это то, что школа у нас прямо перед домом.

— Часто старший ребенок ревнует родителей к младшему. У вас такая проблема возникала?

Оксана: — Мы постарались максимально, насколько это возможно, окружить Настю вниманием и любовью, когда родился Илья. Особенно наш папа! Роман переключился на Настю: везде был с ней — гулял, развлекал, возил на тренировки, мы ее холили и лелеяли. Сейчас, безусловно, случаются какие-то конфликты между детьми: Илья подрастает, проявляет характер. Стараемся Настюлю настроить и уговорить: мол, он маленький… Если честно, то ревности я у нее не замечала.

Личное дело

Роман Костомаров родился 8 февраля 1977 года. Начал заниматься фигурным катанием в 9 лет. В танцах на льду стал трехкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом. После завершения спортивной карьеры катается в шоу Ильи Авербуха. Член жюри и тренер проекта «Ледниковый период. Дети».

Личное дело

Оксана Домнина родилась 17 августа 1984 года. Начала заниматься фигурным катанием в 6 лет. Двукратная чемпионка Европы, чемпионка мира, призер Олимпиады в танцах на льду. После завершения спортивной карьеры катается в ледовых шоу и телепроекте «Ледниковый период». С супругом Романом Костомаровым воспитывает дочь и сына.