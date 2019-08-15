Анна Котова-Дерябина: «Несправедливость учителей стала для меня травмой на всю жизнь»

На ТНТ-Premier 22 августа выходит честный киносериал о российском образовании — «Учителя». Одну из главных ролей сыграла Анна Котова-Дерябина, которая рассказала Teleprogramma.pro о своей героине, детских травмах и жизненных кризисах.

В 12-серийной драме «Учителя» реалистично показаны актуальные проблемы средней школы и вузов, взаимоотношения учителей с учениками и их родителями, конфликты власть имущих и подчиненных, богатых и бедных. Мы решили узнать о проекте подробнее у одной из задействованных в нём актрис — Анны Котовой-Дерябиной.

— Анна, расскажите про новый сериал «Учителя», чем вам запомнились эти съемки?

— В первую очередь хорошей историей, которую мы рассказали. История вечная и актуальная на все времена — образовательная система и люди внутри нее, ученики и учителя. Здорово, что сценаристу Илье Куликову и режиссеру Никите Грамматикову удалось затронуть эту тему остро и захватывающе.

— Что за героиня вам досталась?

— Моя героиня Татьяна далась мне нелегко и выпила у меня немало нервов. Внутренняя история ее метаний очень непростая. Работать было сложно, но очень интересно. Для меня важно было донести самую суть моей героини, то, как я ее поняла. Татьяна достаточно неоднозначная, ее поступки могут порой вызывать осуждение. Но мне хотелось показать мотивы всех ее поступков, что с ней не так и почему она их совершает.

— Придумали ли вы сами какую-то характерную деталь для своей героини, близкую вам самой?

— Мы вместе с режиссером решили, что Татьяна будет ходить в очках на работе. Сама я в жизни хожу в очках, а на съемки надеваю линзы. Но вот на первую встречу с режиссером я пришла в очках, и нам обоим показалось, что эта деталь очень подойдет моей героине. Получилась настоящая «училка».

— Ваша Татьяна не прочь воспользоваться служебным положением отца для продвижения в карьере. А вам приходилось когда-либо пользоваться своим статусом известной актрисы?

— Была ситуация, где помощь пришлась очень к месту. В 2013 году мы с режиссером Борисом Хлебниковым собрались ехать на Берлинский кинофестиваль с фильмом «Долгая счастливая жизнь». Нужно было быстро сделать визу, практически в последний момент. Мы приехали в посольство без записи (на это не оставалось времени) сразу с документами, хотя очень велика была вероятность, что нас не примут. И вот на входе один охранник сказал, что видел меня в сериале «Любовь на районе», который только что прошел на ТНТ. И благодаря этому он пропустил нас без вопросов. Вообще, в последнее время меня часто узнают, говорят приятные комплименты, в кафе пару раз десерты от заведения приносили.

— При внешней успешности ваша Татьяна несчастна в своей семье, переживает кризис 30-летних… А у вас случались кризисы — возрастные, душевные, семейные?

— Да, пару лет назад были метания, поиски самоидентификация, понимания себя. В каких-то аспектах я оказалась совсем не такой, как считала раньше. Поскольку я очень люблю учиться, то читала много литературы по психологии и работе над собой, ходила на разные обучающие тренинги, училась в женской академии — там преподавали основы психологии и духовного начала. Очень помогла поддержка людей, которые прошли нечто подобное и понимали, что со мной происходило. К счастью, сейчас всю информацию можно найти в интернете, в соцсетях.

— Сериал про учителей, а сами школу с любовью вспоминаете?

— В принципе, да. У меня была хорошая школа, а со второго по одиннадцатый класс я занималась в пришкольном фольклорном ансамбле русской народной песни «Крупица», он и сейчас существует. Все годы учебы были сопряжены с творчеством, что мне очень нравилось. Было здорово, весело, мы много ездили на гастроли. Хотя, изредка случался и негативный опыт, оставивший свой след в моей хрупкой детской душе. До сих пор помню некоторые истории, связанные с несправедливым к себе отношением со стороны учителей, травма осталась на всю жизнь. Тогда я не могла осознать, почему так происходит, а повзрослев, конечно, поняла, как устроен мир. Помню, в начальных классах мне однажды поставили четверку по какому-то предмету. Я сильно переживала, ведь знала, что с оценками у меня все в порядке, так чем же я хуже других отличников? И лишь спустя время выяснилось, что однажды собирали деньги на какие-то классные нужны, а моя бабушка отказалась сдавать. Мол, мы уже сдавали несколько раз, сколько можно. И вот за это учительница мне «отомстила» такой несправедливостью.

— И какую главную житейскую мудрость вы для себя вывели к сегодняшнему дню?

— Основной лейтмотив жизни — важность веры. И веры даже не в плане религии, а веры в себя, в близких людей, и понимания, почему все происходит так, а не иначе. И второе, что я поняла — не нужно себя искать. Ты у себя уже есть. Нужно не искать, а понять себя, свою главную суть. Понять, что тебе мешает, избавиться от всего лишнего, что оставило на тебе свой отпечаток — школа, социум, родители. Ведь зачастую мы все живем по этим сценариям. Если все эти слои на себе раздвинуть, то, возможно, где-то в глубине ты найдешь свое истинное «я».

— У вас с мужем Иваном в этом году юбилей — десять лет совместной жизни. Вы помните и отмечаете все значимые даты, или не считаете это важным?

— У нас уже даже 11 лет с начала отношений. Даты все мы помним, я по своей сути все же романтик, но сейчас все по настроению случается. Когда хочется — отмечаем, нет желания — можем и пропустить. Это я поначалу все время что-то придумывала, устраивала романтические ужины, казалось, без этого праздники невозможны. А со временем мы успокоились и не придаем большого значения цифрам.

— Расскажите историю вашего знакомства. Это была любовь с первого взгляда?

— С Иваном мы были шапочно знакомы, еще учась в институте, у нас был общий друг, актер Кирилл Каганович. Сначала он учился с Ваней в Щепке, потом перешел к нам в ГИТИС, где мы и подружились. А у ребят была своя музыкальная группа, с которой они выступали. Так как мы дружили с Кириллом, то ходили на их концерты. И уже года через два после окончания института пришли на их очередной концерт, а после, как водится, была вечеринка. Мы с Ваней разговорились, и я подумала: «Почему же я раньше не обращала внимания на этого молодого человека?». Я вдруг увидела его другими глазами, и стало интересно, пошли флюиды, легкий флирт, понимание, что мы нравимся друг другу. Потом я ему написала, мы пошли в кино — так все и закрутилось.

— Главные качества Ивана, которые вас покорили?

— Искренность. Ваня очень чистый и искренний человек по своей сути, что редко встретишь сегодня в мужчине. Да еще и в профессиональном актере.