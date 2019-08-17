Александр Панайотов: «Я — отец детей Любы Успенской? Посмеялся над этим от души!»

Музыкант рассказал о шумных застольях, дорогих презентах и отношениях с продюсером.

С Александром мы встретились в Баку, куда певец приехал для участия в фестивале «Жара» с женой Екатериной, являющейся его директором. Встреча состоялась в ресторане, в котором Панайотов, представьте себе, почти ни в чем себе не отказывал. При этом Александр находится в отличной форме: три года назад артист сбросил более 20 кило, держит боевой вес (90 кг при росте 190 см) и даже может себе позволить вкусняшки в первой половине дня. Лишние килограммы певца больше не тревожат, к тому же есть куда более интересные темы для разговора.

«Подарил «папе» шарф, шапку и запонки»

— Этим летом музыкальные продюсеры уж очень часто конфликтуют со своими подопечными. Вот на днях Наргиз начала выяснять финансовые отношения с Максимом Фадеевым. А как у вас обстоят дела с Григорием Лепсом? (Панайотов подписал 5-летний контракт с продюсерским центром Лепса после шоу «Голос», где Григорий был его наставником. — Ред.)

— Слава богу, у нас все замечательно, Григорий меня уважает как артиста. У нас нет такой формы отношений, как подчиненный — босс: мы работаем абсолютно на равных, на дружественной волне.

— В чем опека Лепса выражается?

— Какое правильное слово вы подобрали — «опека». Конечно, он пытается меня направить на путь истинный в плане творчества. Нюансов множество: к примеру, определиться с хитовостью песен. Поддерживает меня всячески, на «Жару» приглашает выступать (Лепс — один из организаторов фестиваля). В общем, он для меня и дружеское плечо, и надежный тыл, и музыкальный папа.

— Неужели не мечтаете в будущем уйти в свободное плавание?

— Я прекратил думать о будущем, потому что лучше жить здесь и сейчас. Не чувствую какой-то ущемленности из-за того, что у меня есть продюсер и контракт. Я могу делать все, что я хочу.

— Судя по тому, что вы недавно купили квартиру, вас и в финансовом плане все устраивает…

— Конечно! У меня нет никаких претензий. Вообще! Все так хорошо, что боюсь сглазить.

«Пиар не нужен — народ все сделает сам»

— Недавно вам исполнилось 35 лет. Шумно гуляли?

— Достаточно шумно для нашей узкой компании — у меня было человек 40 гостей. Здорово пошумели!

— Теперь в моде wishlist (список подарков, который хотел бы получить именинник. — Ред.). Составляли такой?

— Ой, нет! Никогда не составлял.

— И что вам в итоге дарили?

— Люди сейчас стали говорить: «Что же подарить человеку, у которого все есть?» Почему-то они и ко мне применяют этот афоризм. Много что надарили! Очень красивый рюкзак, наушники AirPods с моим изображением — у меня их как-то никогда и не было, все время с проводными ходил. Деньги почему-то дарили…

— Хороший презент!

— Неплохой, но мне нравится, когда личный подарок выбирают.

— А кто на празднике выступал?

— Мы сами развлекали себя. Так как было много артистов: кто хотел, тот и пел, а хотели многие.

— Кстати, пару недель назад еще и день рождения Лепса отгремел…

— Да! Я задаюсь каждый год вопросом: что подарить Лепсу? Раньше дарил какие-то креативные подарки: в прошлом году, например, делал ему огромную картину на заказ. А в этом году подумал, что лучше подарить что-то, что будет применимо в жизни: я знаю, что он предпочитает носить шапки, шарфы. Купил комплект очень модного нынче дизайнера: шапку и шарф Off-White. (В ЦУМе цена на модели этого бренда начинается от 14 тыс. руб. — Ред.) Еще подарил очень редкие коллекционные запонки — сам бы такие носил, но подарил «папе».

— Кстати, раз уж заговорили о папе: у вас с Катей детей пока нет, зато вам на днях отцовство приписали…

— Да, назвали меня отцом детей Любы Успенской. Написали, что я собираюсь стать донором. Люба просто выставила в Инстаграме пост, где она поздравляет меня с днем рождения. И почему-то в соцсетях все решили, что она выбрала меня будущим отцом своих детей.

— Вероятно, это продолжение истории о том, как Люба решила еще раз стать матерью. Якобы она ищет женщину — донора яйцеклетки для ЭКО, а вас, получается, определили в отцы, чтобы ей еще одного донора не искать…

— Люба мне вчера скидывала статью: Успенская выбрала отца ребенку. Посмеялись от души все вместе. Настали такие времена, когда артисту ничего не надо придумывать для пиара — народ все сделает сам.

Диета от Панайотова

В определенный момент вес музыканта доходил аж до 108 кг, и уж он-то знает, как бороться с лишними кило.