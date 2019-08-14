Ольга Бузова: «Я завидная невеста в квадрате. Даже в кубе!» 

В эксклюзивном интервью «Телепрограмме» певица и телеведущая рассуждала о финансах, отношениях и профессионализме.

Есть в нашем шоу-бизнесе фигуры противоречивые, есть персонажи спорные, а есть Ольга Бузова, споры вокруг которой не утихают уже несколько лет. Кто-то расхваливает достижения Ольги, из рядовой участницы реалити-шоу превратившейся в звезду национального масштаба, кто-то продолжает сомневаться в наличии у нее вкуса и таланта. Недоброжелателям Бузова отвечает не словом, а делом: в августе выпустила трек «Лайкер», который возглавил хит-парад российского iTunes. Это, кстати, уже 22-я песня Бузовой, которая попадает на первое место на цифровых площадках. В планах у этой энергичной девушки большой ноябрьский концерт и съемки в телепроекте «План Б», в котором Ольга разделит статус главной звезды с Тимуром Батрутдиновым. Ну а из уже состоявшихся достижений нельзя не отметить призовое место Бузовой в звездном рейтинге Forbes.

«Была искренней и получила удар в спину»

— Второе место в рейтинге успешных знаменитостей с доходом $4,4 миллиона - это впечатляет. Поздравляем!

— Спасибо! Приятно, что мой труд отметили. Но не завидуйте мне, пожалуйста! Реальная картина чуть-чуть поспокойнее. Я рано встаю и поздно ложусь, так как очень много работаю. У меня рекламные контракты с крупными международными компаниями. Подписчики спрашивают: «Где ты силы черпаешь, отработав ночью концерт, успевая на самолет в 6.30 утра и на мероприятие в другом городе?» Мне приятно, когда я вдохновляю людей заняться любимым делом, много работать ради достижения цели.

Для меня главное, что люди приходят на мои концерты, я бью рекорды по сборам на некоторых площадках. Да, я опередила в рейтинге артистов, которые есть в ротациях на всех радиостанциях, а меня ведь до сих пор не ставят, потому что я типа не формат.

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— Часто завидным невестам и труженицам не везет в личной жизни - вся жизнь на работе проходит…

— Когда я посмотрела на эти суммы, поняла, что я не просто завидная невеста, а завидная невеста в квадрате, даже в кубе. Но пока нормальные мужчины мне не попадались…

— В проекте «План Б» вы будете выбирать парня из числа кандидатов-мужчин, а ваш друг и коллега Тимур Батрутдинов - девушку. После того как победитель шоу «Замуж за Бузову» оказался лгуном, проверка для участников была более тщательной?

— Я заранее предупредила продюсеров, чтобы они в этом году не пропустили на проект женатого мужчину, как это случилось год назад. В прошлом году оказалось, что единственный человек, который реально переживал и верил в то, что возможно построить отношения, это я. Для одних участников это было развлечение, для других - возможность засветиться на ТВ, третьи пиарили себя и бизнес. И только я искренне относилась ко всей этой истории. И получила удар ножом в спину. Это тоже опыт.

Меня столько раз предавали, что я уже должна начать более внимательно относиться к поступкам мужчин.

— Став невероятно популярной, вы начали по-другому относиться к выбору мужчин?

— Я такая же, как была, доверчивая и искренняя. Я верю людям, и у меня в голове не укладывается, как можно врать нагло в глаза, использовать человека ради своих целей. Во мне не заложено таких качеств. Прошел год. И я с таким же открытым сердцем и верой в то, что могу встретить достойного мужчину, еду на съемки «Плана Б». Я сейчас свободна, поэтому с удовольствием лечу на съемки на Бали, чтобы немного расслабиться, почувствовать себя девочкой, посмотреть на молодых людей. Конечно, всему свое время, но кто знает, как закончится это приключение. Я сейчас счастлива, у меня масса планов, но иногда так хочется почувствовать сильное мужское плечо рядом…

— Футболиста Дмитрия Тарасова теперь в СМИ называют исключительно «бывший муж Бузовой». Последняя новость о нем связана с запретом на выезд из страны из-за долгов по алиментам…

— Бог ему судья.

— После развода вы пока не обзавелись недвижимостью в Москве. Не хотите брать ипотеку?

— Вы правы, не хочу. Я никогда ни у кого не брала в долг. Кредит брала лишь однажды, когда окончила институт. Решила тогда сделать себе подарок: купила свою первую машину. Это был желтый «Мини Купер», он стоил миллион триста, а я накопила только пятьсот тысяч. Пока не выплатила кредит, ездила и не кайфовала: считала, что это не моя машина.

С тех пор живу по средствам. Знаю, какую хочу недвижимость, и приобрету квартиру своей мечты, как только у меня появится полная сумма на покупку.

Как говорят, тише едешь - дальше будешь. Поэтому я не комплексую из-за того, что пока не приобрела себе квартиру в столице. Зато я горжусь тем, что купила своей мамочке квартиру с замечательным ремонтом в лучшем районе Санкт-Петербурга. Хочу, чтобы она насладилась шикарной жизнью.

То, что у меня нет недвижимости, не говорит о том, что мало зарабатываю. Просто я очень рациональна. При этом не экономлю на подарках близким, на отдыхе и на вложениях в карьеру.

«На концерт я потратила 30 миллионов»

— Осенью будет три года, как вы начали музыкальную карьеру. Тогда вы рассказывали нам в интервью, что стали заниматься вокалом. Уроки продолжаются?

— Конечно! Работа не останавливается, потому что самое лучшее в этой сфере - практика. Это так же, как, к примеру, учить английский в гимназии или на курсах, а потом приехать в Англию и обнаружить, что тебя там не понимают: разные школы, акценты. А когда месяц пообщаешься с англичанами, автоматически заговоришь правильно. Практика важна в большинстве сфер, вокал и хореография не исключение.

— Результаты этих уроков ощущаете?

— Если раньше пару-тройку песен исполняла и уже уставала, то сейчас десять раз в месяц даю двухчасовые концерты в режиме нон-стоп. Благодаря постоянной практике развивается дыхательная система и ты вокально растешь.

— Это как тренировки в спорте?

— У тебя никогда не появится пресс, если ты не будешь его качать. То же самое и с голосом. Особенно активно я занимаюсь с педагогом, когда у меня намечается важное мероприятие. Например, к прошлогоднему концерту в «Крокусе» я начала готовиться за полгода: мы каждую песню с преподавателем разбирали по нотам. Теперь это уже на автомате происходит, я знаю, как работать с голосом: всегда распеваюсь перед концертом, чтобы разогреть связки, во время выступления делаю небольшие паузы и разговариваю со зрителем - так я даю себе возможность передохнуть.

— Чтобы петь на большой сцене, нужны миллионные вложения…

— Конечно, я стала вкладывать еще больше сил, финансов, времени - в вокал, хореографию, костюмы. Я ответственно подхожу к каждому выступлению, особенно когда это большие площадки. Например, к июльскому фестивалю ВКонтакте я готовилась около двух месяцев: у меня был балет из 20 человек, барабанщики, я заказала для всех новые костюмы в синем цвете - под цвет фестиваля.

На самом деле вложения сумасшедшие. Только на концерт в «Крокусе» я потратила 30 миллионов собственных денег, чтобы показать яркое шоу. Я так спокойно об этом рассказываю и без сомнений вкладываю заработанное в развитие своей карьеры, потому что знаю, ради чего я все это делаю. У меня есть цель: я хочу восхищать людей и гордиться собой. Я такую планку высокую взяла, что мне самой сейчас будет некомфортно, если в какой-то момент я ее снижу: «Ай, да ладно, в джинсах спою!»

— Недавно вы принимали участие в фестивале «Жара», организаторы которого говорят, что все артисты выступали там бесплатно. Это действительно так?

— Да, не секрет, что тут все артисты выступают безвозмездно, потому что не все приравнивается к деньгам. Это и дружественная история, и возможность поделиться своим творчеством с людьми, и ротация на телеканалах, которая очень важна. Я пробыла в Баку два дня, и, конечно, у меня были расходы: на зарплату моим стилистам, парикмахеру, гримеру, помощнице, костюмеру, звукорежиссеру. Также я меняла шесть образов в день. Большинство платьев очень дорогие, сшиты на заказ, одно, например, расшито вручную бисером и стразами «Сваровски». Эти расходы - вклад в мое будущее, в имидж, стараюсь, чтобы зрителю было интересно на меня смотреть.

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— Яна Чурикова, объявляя на «Жаре» ваш номер на песню «Водица», представила Ольгу Бузову как артистку, которая ко всему относится профессионально. Таково отношение коллег, а что говорят о вашей музыкальной карьере близкие?

— Мне мамочка вчера написала: «Звездочка моя, ты так устала! Но я так счастлива, что ты нашла свое призвание». Моя семья и многие друзья, которые скептически относились к моей музыкальной карьере, сейчас уже понимают, что это действительно мое призвание. Ведь так важно, что я получаю удовольствие от работы.

— Каждый год осенью у вас сольный концерт. Что готовите в этом году?

— Осенний концерт - это традиция, а традиции для меня очень важны. Что касается его содержания, то слушатели просят на концертах спеть «Люди не верили», «Равновесие», «Улететь», «Неправильная», «Сама по себе» - то, с чего все начиналось. Сейчас в туре я езжу с шоу «Принимай меня», которое в прошлом году презентовала в «Крокус Сити Холле» в Москве и в Ледовом дворце в родном Санкт-Петербурге. И уже не могу исполнять какие-то песни из первой концертной программы «Под звуки поцелуев». У меня шоу сейчас длится минимум час тридцать, когда разговорюсь со зрителем, то концерт может и два часа двадцать минут идти. Временные рамки концертных площадок ограниченны, к сожалению, я не могу работать по пять часов, чтобы исполнить первые хиты. Поэтому 14 ноября в Москве в клубе «Известия Холл», где все начиналось, я дам свой концерт «Под звуки поцелуев» в последний раз. ￼

Личное дело

Ольга БУЗОВА родилась 20 января 1986 года в Ленинграде. С красным дипломом окончила Санкт-Петербургский государственный университет (факультет географии и геоэкологии). Единственная участница телепроекта «Дом-2» на канале ТНТ, которая стала его ведущей. Сыграла главные женские роли в антрепризных спектаклях «Шикарная свадьба», «Черный бриллиант», «Мужчина нарасхват». Снялась в сериале «Бедные люди», фильме «Жги!». Хозяйка собственного бренда одежды. Выпустила два музыкальных альбома.