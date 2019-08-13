Владимир Епифанцев о съемках в сериале «Жуки»: «Деревня — это хорошо!» 

2 сентября на ТНТ стартует показ сериала «Жуки» - классического ситкома о трех друзьях программистах, волей судьбы отправленных на альтернативную службу в глухую деревеньку под Рязанью.

В деревне ребят встречает целая галерея колоритных деревенских типажей. Одного из жителей Жуков, брутального Толяна, сыграл актер Владимир Епифанцев. Мы поговорили с Владимиром о его роли, о том, что его больше всего удивило в деревне, в которой проходили съемки «Жуков», и о том, почему понятие «настоящий мужчина» — это ловушка.

— Осенью на ТНТ стартует новый проект – очень смешной сериал «Жуки». Расскажите, что за роль вам там досталась?

— Сниматься в кино — это тяжелая работа, о которой я стараюсь быстро забыть, несмотря на то, что роль очень интересная и было что играть. Мне досталась роль Толяна – деревенского мужика, только вышедшего из тюрьмы, в которую он попал, можно сказать, от большой любви и страсти к своей жене Ирке – продавщице местного сельпо. Она слишком любвеобильная, ему тяжко это переносить.

— Съемки, как следует из анонса, проходили в деревне. Как вам деревенский быт? Приходилось когда-то жить в деревне, может быть, в детстве на каникулах?

— Деревня — это хорошо. Что запомнилось в тех местах, где снимали сериал, — это отсутствие заборов на многих участках. Люди живут открыто. Заборы там или совсем низенькие были, по пояс, или все выглядело как единое пространство. Надеюсь, что человечество однажды приползет к такой форме сосуществования. Границ в мире быть не должно. Это скорее животная тема.

— История о молодых москвичах, выбравших альтернативную службу вместо настоящей армии. Принято считать, что только армия может воспитать настоящего мужчину. Вам самому удалось избежать службы в армии?

— Армия – это организация, где обучают командам убивать людей с искусственно сфабрикованным образом врага. В действительности, никаких врагов не существует, как и большинства других хитрых вещей, созданных социальной системой. Например, семьи, как ее принято понимать. Все эти институты существуют лишь для того, чтобы управлять человеческим сознанием. Это все те же заборы, но уже внутри головы. Понятие «настоящий мужчина» — это тоже ловушка сознания, попав в нее, мужчина запросто может стать кретином.

— У вас подрастают два сына, готовы их отправить на службу? Или будете искать альтернативные варианты?

— Я ничего не собираюсь искать и никого никуда отправлять. Суета — это не моя тема. Я стараюсь как можно меньше делать лишних движений.

— Кто в юные годы воспитывал в вас самом мужские качества? Кого назовете своими главными учителями в жизни?

— В моей жизни главную роль сыграл я сам. С самого раннего детства я хотел поподробнее рассмотреть женские прелести. Я был уверен, что школа даст мне такую возможность, но, оказавшись в этом концлагере, я тут же вспомнил любимые слова моего отца: пошли на …! Мне повезло, что все 11 лет я ничему не учился. Но и контакта с девочками тоже не удалось добиться. Сейчас восполняю.

— Есть мнение, что после сорока жить уже не так увлекательно. Что об этом думаете? И что вас сегодня мотивирует в ваши 47?

— А что значит увлекательно жить до сорока лет? Страдать ерундой в поисках возможности выживать, обманывая других? Унижать женщин? Издеваться над своими детьми? Оттачивать навыки в подлости и лицемерии, изображая доминантного самца? Убеждать себя в важности делать то, что тебе сказали другие и полностью похоронить ребенка внутри себя? Если так, то конечно, к сорока годам ты теряешь к жизни всяческий интерес и своего внутреннего ребенка, кажется, уже не раскопать из под груды обязанностей, страхов, фобий и образа настоящего мужчины, маска которого уже не держится, и все, что остается, это каждый день сгорать от стыда, оправдываясь перед женой. Так что жизнь после сорока может стать увлекательным путешествием в поисках того, что однажды, вместе со всеми настоящими мужчинами, ты дружно похоронил.

— От чего получаете главный кайф в жизни? И чем для вас сегодня определяется качество жизни?

— От общения с женщинами. А качество жизни — это осознание того, что не определяется качеством. Это и есть сама жизнь.

А вам близка тема деревенской жизни? Будете смотреть сериал «Жуки»на ТНТ?