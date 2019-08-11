Бари Алибасов: «Пока был в реанимации, жена сидела рядом и держала за руку!»

Продюсер группы «На-На» рассказал о подробностях своего восстановления после отравления «Кротом».

После того как в начале июня Бари Каримович по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот», получил ожоги пищевода и желудка и почти две недели провел в больнице (так по крайней мере звучит официальная версия, подкрепленная кучей медицинских справок), 72-летний Алибасов покинул лазарет и вскоре отправился в путешествие. Мэтр решился на смену климата и вместе с группой «На-На» полетел на международный музыкальный фестиваль «Жара» в Азербайджан.

Жара реальная (на улице было минимум +30) Алибасова не пугала, скорее даже вдохновляла — улыбчивый, похудевший килограммов на 15, он выглядел совсем неплохо для человека, полмесяца провалявшегося в больнице. Бари, похоже, здоров, полон сил и творческих идей.

— Не боялись, что перелет и высокая температура в Азербайджане негативно повлияют на ваше пока не окрепшее здоровье?

— Тусовка продлевает жизнь! Пусть так будет всегда, потому что я хочу долго жить.

— Вы прилетели в Баку с целым арсеналом фототехники. Это новое увлечение?

— Я снимаю уже лет 25. Мои фотовыставки проходили в Европе, в Москве, но их давно не было, так как я ленюсь таскать фотоаппарат. А вот в Баку взял, поэтому настроение отличное — вернулся к любимому делу.

— Гостей в Азербайджане традиционно встречают вкусными угощениями. Что-то из этого вы уже можете есть? Или после отравления только детское питание можете себе позволить?

— Я ем все, что едите вы. И даже больше. У меня просто пищевод сузился — сейчас 7 миллиметров, из-за этого пища плохо проходит (после выписки из больницы сужение в верхней трети пищевода у Алибасова было до 8 миллиметров в диаметре, за три недели ситуация ухудшилась. — Ред.). У меня проблема пропихнуть еду. Но сегодня здесь, в Баку, первый раз поел нормально. Потому что тут как-то так технологически удачно получилось приготовить суп. Такой суп хороший давали на обед! Протертый. Я этот суп ел, а с ним и хлеб, и мясо, и даже шашлык — все пролетает! И я своим ребятам из «На-На» сказал: «Вот по этой технологии мне питаться надо!»

— Вас угощали чечевичным супом мерчи — готовый суп перетирают блендером, и получается питательный крем-суп. Такой ведь можно и дома готовить из разных продуктов?

— Точно! А ведь не пришло в голову самому, как надо питаться! Никто не подсказал это блюдо! Так что теперь знаю, как сделать, чтобы пища проходила хорошо.

— Вы тут пьете лишь воду, чай. А как же алкоголь? Ведь говорили, что вы выпили «Крот» именно из-за того, что не были трезвы…

— Идиоты это говорят. Я давно не пью алкоголь совсем.

— Вы продолжаете лечиться?

— Конечно, я принимаю лекарства.

— На них вы тратите 20 миллионов, которые заработали на интервью и съемках после ЧП?

— Это мой сын рассказал, что заработал 20 миллионов. Думаю, что он врет. Я и лекарства покупаю на свои! Я этих миллионов не видел, сын мне ни таблетки, ни гостинца не купил. Он просто исчез!

— А как же вы? Сколько вы заработали? Какая сплетня о вас больше всего зацепила?

— А я ничего не заработал и ничего о себе не читаю.

— Вы завещание не меняли из-за того, что сын, нажившись на горе отца, сбежал?

— Ничего не менял. Все его!

— А как же жена? Вашей супруге Лидии Николаевне Федосеевой-Шукшиной что-то положено по вашему завещанию?

— Она и так от меня уже много чего получила. Все это домыслы, что я на Лиду переписывал имущество. Главное, что Лида семь дней, пока я был в реанимации, сидела рядом и держала меня за руку.

— А какой-то подарок от жены в связи с выпиской получили?

— Лида услышала мои мольбы и купила мне пижаму, чтобы я не разгуливал по дому в трусах.

— Простите за нескромный вопрос: а как после болезни у вас обстоят дела в интимной сфере?

— С сексом у меня проблем никогда не было и нет!

Только цифры

Как нам удалось узнать, Бари Алибасов за участие в различных ток-шоу, посвященных его болезни, и за многочисленные телеинтервью получал не менее 500 тыс. руб. (за один эфир). Его сын зарабатывал чуть меньше — от 300 тыс. руб.