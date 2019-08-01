Звезда «Форсажа» Хелен Миррен — Teleprogramma.pro: «Я горжусь своим российским происхождением»

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro актриса рассказала о съемках в «Форсаже», в сериале «Екатерина Великая» и о своих русских корнях.

74-летнюю актрису Хеллен Миррен по праву можно назвать легендой мирового кинематографа. За свою карьеру длиной в полвека она снялась в 130 фильмах и сериалах, где играла врачей, преподавателей, благородных королев и высокомерных светских дам. Четыре раза она была номинирована на «Оскар» и в 2007 году получила награду за главную женскую роль в фильме Стивена Фрирза «Королева».

Учитывая все её заслуги, нам, российским зрителям, особо приятно осознавать, что Хелен — наполовину русская. Семья её деда, военного инженера и убеждённого монархиста Петра Васильевича Миронова, бежала из России после революции 1917 года и обосновалась в Великобритании. Именно там, под Лондоном, в 1945 году у Василия Петровича и коренной англичанки Кэтлин Роджерс родилась дочка — Елена Лидия Васильевна Миронофф, позже получившая английское имя Хелен Лидия Миррен.

Спецкору портала Teleprogramma.pro Уиллу Кингу посчастливилось встретиться со знаменитой актрисой и взять у нее эксклюзивное интервью. Мы представляем вам его и в текстовом, и в видеоформате.

Русский папа не научил родному языку

В самом начале встречи Миррен вспомнила о своих корнях, которые тянутся из нашей страны. И сделала важное признание.

— Я горжусь своим российским происхождением. Хотя я только наполовину русская. Но я не говорю по-русски, что, как я считаю, просто моя личная трагедия. Мой папа был русским, но не научил, — с сожалением заявила кинозвезда.

К счастью, работа актрисы позволяет Хелен время от времени прикасаться к родной для нее культуре — она уже играла роли в картинах, снятых по произведениям русских классиков, и совсем недавно исполнила роль Екатерины Великой в одноименном сериале канала HBO. Съемки проходили в том числе и в России, и произвели на женщину большое впечатление.

В фильмах «Форсаж» согласна на любую роль

— Хелен… Простите, леди Хелен… Что вы подумали, когда увидели сценарий «Хоббс и Шоу»?



— Мне не нужно было его продавать. Тот факт, что я была в фильме «Хоббс и Шоу», который является частью франшизы «Форсаж»… Для меня этого было достаточно. Я бы с радостью пришла помахать на заднем фоне! Мне нравится моя героиня в этой франшизе. Она не похожа ни на кого другого из моих ролей, и мне нравится к ней возвращаться.

— Какой у неё бэкграунд? Мы только знаем, что у неё прозвище «Куини».

— На самом деле, мою тётушку звали Куини.

— Да вы что?

— Да. Не знаю, было ли это её настоящим именем. Я так и не узнала. Но мы звали её «тетушка Куини». Она была частью моей семьи в Ист-Энде. Поэтому я позаимствовала её имя.

— То есть, это не отсылка к вашей роли королевы?

— Нет, это было бы хорошей шуткой, но это отсылка к моей собственной тёте.

— Где вы сняли вашу сцену? Ваша героиня по сценарию сидит в тюрьме… Где вы снимали это, неужели на натуре?

— Мы были в студии. К счастью, не в настоящей тюрьме!

— Как вам понравился Джейсон Стэйтем в роли вашего сына?

— Он фантастически хорош! С момента нашей первой встречи… Он был в фильме под названием «Паркер», который снял мой муж. И он, и я были под большим впечатлением от профессионализма Джейсона. Он просто потрясающий! Я знала, что играть сцену с ним, будет одно сплошное удовольствие. Надеюсь, в будущем смогу сыграть с ним снова.

Автомобиль — лишь средство передвижения

— Вы катаетесь на велосипеде?

— Да, но раньше получалось чаще.

— Сложно вас представить на велосипеде…

— Неужели? Я часто катаюсь! Раньше вообще я только так и ездила на работу.

— Замечательно. В фильмах «Форсаж» принято показывать самые крутые и дорогие машины. Вы сами водите?

— Да, хотя я предпочитаю более скромные автомобили. Хотя машины я люблю и все технологии, которыми они располагают. У моего друга есть Tesla, и мне очень нравится её водить. Мы, кстати, сейчас только что купили Subaru. Они делают отличные авто. Но, например, в Италии я вожу десятилетней давности поцарапанный Opel. Он весь покрыт пятнами и грязью. Я не люблю выделяться и не воспринимаю машину, как… как это называется?

— Статус?

— Да, статус, спасибо. Такие авто меня совсем не интересуют. Но я люблю все технологии, которыми может обладать хорошо сделанное авто. Я ценю мастерство, которое затрачено при производстве.

На съемках «Екатерины Великой» будто попала в учебник по истории

— Хелен, я посмотрел трейлер «Екатерины Великой» прошлой ночью. Мне просто снесло голову! Невероятный сериал!

— Я рада, здорово!

— Как это было? Вы в России снимали фильм?

— Мы снимали в Екатерининском дворце, в России. Также снимали в Литве. Это было невероятно. Быть во дворце Екатерины, в одеждах Екатерины Великой, в день, когда вокруг нет туристов. В пустой комнате. Это было самое восхитительное, что я когда-либо переживала. Я действительно чувствовала себя, как будто находилась внутри учебника по истории. Невероятный момент в моей карьере!

— Блестяще. Спасибо вам большое!

— Спасибо, Уильям!

За озвучку видео портал Teleprogramma.pro благодарит Мари Тристан и Сашу Варенцова. Мы надеемся, что еще не раз порадуем наших зрителей интервью с западными актерами.

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