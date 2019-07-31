Интервью Звезда «Форсажа» Хеллен Миррен дала эксклюзивное интервью Teleprogramma.pro
Интервью

Звезда «Форсажа» Хеллен Миррен дала эксклюзивное интервью Teleprogramma.pro

Мария Горская

Лауреат премии «Оскар» рассказала о своих русских корнях и о том, каково играть маму Джейсона Стейтема в «Форсаже».

За годы своей работы наш портал сотни и даже тысячи раз радовал своих читателей интересными новостями, сенсациями и эксклюзивными интервью со звездами. Уже в эти выходные на нашем портале будет опубликовано видеоинтервью со знаменитой британской актрисой, лауреатом премии «Оскар» Хелен Миррен — женщиной, которая в свои 74 года продолжает блистать на экране и сниматься в самых кассовых фильмах.

Из последних ролей Хелен можно выделить «Анну» Люка Бессона, очередную часть франшизы «Форсаж» и сериал канала HBO «Екатерина Великая», который выйдет на экраны уже этой осенью.

В интервью нашему порталу Миррен рассказала о том, насколько сложно (или не сложно) играть в кино роль матери героя Джейсона Стейтема, что она считает главной ошибкой своего русского отца Василия Миронова, какие автомобили ей нравятся и где вы обязаны побывать, если приехали на выходные в Лондон.

Оставайтесь с нами и не пропустите интервью с Хелен Миррен уже через два дня!

Хелен Миррен и Джейсон Стейтем
Хелен Миррен. Фото: Global Look Press
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Звезда «Форсажа» Хеллен Миррен дала эксклюзивное интервью Teleprogramma.pro
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