Звезда «Форсажа» Хеллен Миррен дала эксклюзивное интервью Teleprogramma.pro

Лауреат премии «Оскар» рассказала о своих русских корнях и о том, каково играть маму Джейсона Стейтема в «Форсаже».

За годы своей работы наш портал сотни и даже тысячи раз радовал своих читателей интересными новостями, сенсациями и эксклюзивными интервью со звездами. Уже в эти выходные на нашем портале будет опубликовано видеоинтервью со знаменитой британской актрисой, лауреатом премии «Оскар» Хелен Миррен — женщиной, которая в свои 74 года продолжает блистать на экране и сниматься в самых кассовых фильмах.

Из последних ролей Хелен можно выделить «Анну» Люка Бессона, очередную часть франшизы «Форсаж» и сериал канала HBO «Екатерина Великая», который выйдет на экраны уже этой осенью.

В интервью нашему порталу Миррен рассказала о том, насколько сложно (или не сложно) играть в кино роль матери героя Джейсона Стейтема, что она считает главной ошибкой своего русского отца Василия Миронова, какие автомобили ей нравятся и где вы обязаны побывать, если приехали на выходные в Лондон.

Оставайтесь с нами и не пропустите интервью с Хелен Миррен уже через два дня!