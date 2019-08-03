Интарс Бусулис: «Похудел – и порхаю как бабочка!»

Звезда «Голоса» - о правильном питании, дружбе с Лаймой и закулисье шоу «Три аккорда».

Этим летом Интарс — желанный гость на всех главных музыкальных фестивалях. А еще он впервые участвует в музыкальном проекте «Три аккорда». Так же, как когда-то в «Голосе», он быстро стал звездой и этого телешоу. Зрители заметили, что артист здорово похудел. Музыкант рассказал «Телепрограмме», как ему удалось сбросить целых 10 кг.

— Как вам в «Трех аккордах»? Сколько дублей делали, чтобы записать самый сложный номер?

— В «Трех аккордах», как и в «Голосе», участникам не дают возможности спеть повторно. Но если на съемках случилась серьезная проблема и что-то пошло не так, то все-таки делают исключение и дадут перезаписать номер. Но такая поблажка дается участнику всего один раз за все шоу. Я эту возможность уже потратил, когда исполнял песню Владимира Высоцкого. Хорошо спеть Высоцкого — вызов для самого себя, поэтому я переволновался и в первый раз все пошло мимо. Но я быстро собрался, и во второй раз все вышло удачно.

— Какие российские телешоу смотрят у вас на родине в Латвии? Если смотрят, конечно.

— Мне сказали на прибалтийском канале, что «Голос» стали смотреть с того момента, когда я появился в проекте. По той же причине стали популярны «Точь-в-точь», а сейчас уже «Три аккорда» смотрят.

— Обсуждали в Латвии скандал, который случился в России на последнем детском «Голосе»?

— Я даже не знаю, о чем вы говорите! Понятия не имею, что там случилось, у нас ничего не обсуждалось.

— Кто для вас самые сильные противники на шоу «Три аккорда»?

— Я думаю, что музыка — это не спорт и не соревнование. Музыка — это музыка, ее надо почувствовать. Если ты ее не чувствуешь, значит, ты сам проиграл. Я хорошо знаком с Денисом Клявером, со Стасом Пьехой, поэтому даже и не хочется соперничать с ними: каждый идет своей дорогой. А соревноваться с ними я бы не хотел. В спорте есть стандарты — большие мышцы, выносливость, а в музыке важны чувства. Главное для меня на этом шоу — чувствовать себя единым с музыкой. И если я и боролся с кем-то, то раз за разом лишь с самим собой. В таких конкурсах самое главное — не проиграть самому себе. Если не врать, не кривить душой, оставаться человеком, то не проиграешь никогда. Даже если участник оказывается на последнем месте по итогам конкурса, то себя проигравшим все равно не почувствует.

— Многие зрители знают о вашей дружбе с Лаймой Вайкуле. Как долго она длится?

— Не могу рассказать, что мы дружим так, что встречаемся семьями каждую неделю… Однако у нас однозначно есть ментальная связь. Когда я вижу Лайму — например, на фестивалях в разных странах, у меня сразу возникает такое теплое домашнее чувство! И тут же у нас начинаются разговоры, обмен новостями, в том числе и на латышском языке. Можно ли считать это дружбой? Думаю, да. Мы общаемся много лет, не предавая и не подставляя друг друга. Знакомы мы с Лаймой давно — аж с 2005 года, перерывов особых в общении не было, при встрече болтаем всегда.

— Как вам удалось похудеть? Зрители заметили, что вы изрядно постройнели.

— Я похудел на 10 кг. На это ушло четыре месяца: все это время повар специально для меня готовил пищу по индивидуальному меню, у меня был сбалансированный рацион. Главные правила моего похудения: не есть перед сном, высыпаться (сон минимум 7 часов), пить много воды и исключить жирное. Не все знают, что сон необходим всем, кто хочет похудеть.

— Вы живете в Латвии, а съемки шоу «Три аккорда» проходили в России. Когда повар остался дома, сложно было держать форму? Или из-за нагрузок похудели еще больше?

— Действительно, из-за того что я был за пределами своей страны, было непросто с питанием. Но если ты психологически готов к приему нормальной пищи, то в любой точке мира у тебя будет правильный выбор питания. Все в голове. Если у тебя в голове постоянно сидит желание перекусить в «Макдоналдсе», ты все время о нем думаешь, впоследствии ты там все равно оказываешься. Я за время шоу не похудел.

— Кто из звездных коллег отметил вашу новую форму?

— Хорошие слова сказали многие: и Елена Ваенга, и Филипп Киркоров, и Ани Лорак. В принципе все-все высказывались положительно, это приятно. Еще Пригожин! Помню, как Филипп Киркоров посоветовал мне не бегать, а два часа ходить на беговой дорожке. Я попробовал, и действительно так сбрасывается калорий побольше, чем с помощью бега.

— Легче выступать на сцене в новом весе?

— Конечно! Не задыхаешься и двигаться намного легче — порхаешь словно бабочка! Все взаимосвязано — избавление от лишнего веса даже на связки влияет хорошо.