Звезда сериала «Бывшие» Денис Шведов: «Второй сезон получился еще более беспощадным к героям»

Актер рассказал Teleprogramma.pro о съемках в популярном сериале «Бывшие» и о своей дружбе с Любовью Аксеновой.

В начале августа в Москве заканчиваются съемки второго сезона сериала «Бывшие». Премьера состоится осенью на видеосервисе START. В главных ролях истории о непростых отношениях дочери чиновника Яны и психолога Ильи вновь снимаются Любовь Аксенова и Денис Шведов. О своем герое, опыте отношений с психологами и вредных привычках Денис Шведов рассказал Teleprogramma.pro.

— Вы играете психолога-консультанта. А как вы относитесь к людям этой профессии, приходилось самому когда-либо обращаться?

— Я считаю, что всем людям на планете Земля, как и с медицинской точки зрения, необходимо следить за своим здоровьем и проходить ежегодное обследование. Также нужно обращать внимание на свое психологическое здоровье, на то, что у вас происходит внутри. И для этого есть люди, которые могут помочь, направить. И, конечно, я посещаю такого человека, с учетом специфики нашей профессии — это необходимо. Но это не значит, что есть какие-то проблемы, просто иногда необходимо со стороны увидеть, в каком направлении ты движешься, увидеть свои ошибки, чтобы сделать жизнь лучше.

— Не только героиня Любы Аксеновой, но и ваш герой борется с определенными зависимостями. А с какими зависимостями, вредными привычками приходилось бороться вам?

— Как есть поменьше сладкого. Это главная привычка, с которой я сейчас борюсь.

— Каково было спустя три года вернуться в проект «Бывшие»?

— Не скрою, все актеры очень ждали продолжения, всем хотелось раскрыть недосказанность, оставленную в первом сезоне, показать, кого же все-таки выбрал главный герой.

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— Как готовились к съемкам?

— Основная подготовка заключалась в скрупулезном изучении сценария. Первый драфт сценария, на наш взгляд, недостаточно раскрывал персонажей, основная работа заключалась в проработке сцен. Мы много встречались со сценаристами, с Любой Аксеновой, и, я считаю, не зря потратили столько времени.

Мы с Любой очень прикипели к этой истории, да и просто очень дружны между собой, поэтому в какой-то момент решили, что будет полезно, основываясь на знании своих персонажей, что-то подсказать сценаристам. Мы несколько раз встречались c творческой группой, вносили свои предложения по второму сезону. Интересно, что ни у кого из нас не было сомнений, как должен начинаться второй сезон, кого выбрал Илья, куда дальше пойдет история. В целом, второй сезон получился еще более беспощадным к героям.

— Как изменился ваш герой?

— Между первым и вторым сезоном проходит очень мало сценарного времени, поэтому герой почти не изменился. Очень важно, чтобы зритель, смотря второй сезон, увидел того человека, которого полюбил, который ему запомнился в первом сезоне. В целом, все осталось прежним, его внутреннее состояние скорее поменяют события второго сезона.

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— Что стало самым сложным в новом сезоне?

— Продолжения получаются за счет того, что складывается дружная профессиональная команда, поэтому самое приятное, позитивное и волнующее – это встреча с теми людьми, с которыми уже работали. Пока никаких сложностей не было, благодаря тому, что все — товарищи, несмотря на большую выработку и технические сложности, которые присутствуют при таком процессе. Специально готовить что-то в этом сезоне пока не приходилось.