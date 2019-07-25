Звезда фильма «До скорой встречи»: «В Питере завышали цены, услышав, что снимают кино»

25 июля на экранах страны состоится премьера фильма Евгении Танаевой «До скорой встречи». И даже такие суровые мужчины как Олег Тактаров признался Teleprogramma.pro, что фильм берет за душу.

Десять лет назад у Евгении Танаевой случилось то, что часто заставляет женщин опустить руки и разочароваться в жизни: рухнул ее брак, и женщина осталась одна с двумя маленькими дочками на руках. Но характер Евгении и мечта, за которую она решила бороться, позволили женщине кардинально поменять свою жизнь.

Евгения уехала в Америку и сняла фильм о разочаровании и любви. Сняла на самой желанной для актеров всего мира «Фабрике Грез» — в Голливуде.

Характер Жени достался ей от предков

Родившаяся в Санкт-Петербурге в семье блокадников, она с самого детства росла среди людей, которые знали цену подвигу и твердости характера – без этого ее бабушке не удалось бы выжить в военное время, когда Ленинград находился в долгой голодной блокаде, а деду-моряку – вернуться с войны победителем.

Олег Тактаров, сыгравший в фильме бывшего мужа главной героини, восхищается силой духа хрупкой Жени, называет фильм удивительной сказкой и рассказывает, что многое в фильме перекликается с судьбой самой Танаевой.

«Гадкую роль я сыграл легко»

— Вы в фильме сыграли воплощение бывшего мужа Евгении?

— Я сыграл воплощение всего того негативного, что она получила от мужчин в жизни. Мне всегда было непонятно, почему мужчины по отношению к Жене в какой-то момент начинали вести себя по-свински: любовницы и такое прочее…

— А вообще, вам тяжело было играть такую гадкую роль?

— Сам характер играть было просто. Без разницы что играть: то, что я делал — я делал по-настоящему, по-полной отыгрывал каждую сцену – это понятно. Другой вопрос, что режиссер – дебютант, Женя – дебютант, а у меня за спиной масса ролей, и я прекрасно вижу, какие правки нужно куда внести…

Раз уж перемены – то перемены во всем

Оставшись без мужского плеча, Евгения не сдалась, а попробовала осуществить свою давнюю задумку: снять кино в Голливуде. Она уверена, что если мечта появилась, значит, у вас хватит сил для ее достижения.

Рабочий график позволял Евгении вести дела из любой точки земного шара, поэтому она без ущерба для бизнеса смогла уехать в Америку, чтобы попробовать обжиться в чужой стране. Девочки остались с ее родителями, а Евгения попыталась организовать на новом месте все необходимое.

Заодно Танаева искала возможности для продвижения своего сценария в Голливуде. Сама актриса признается, что конкуренция была жесточайшая: по словам одного из преподавателей сценического мастерства, с каждым самолетом, приземляющимся в Лос-Анджелесе, прибывает, как минимум, один человек, прибывший с целью завоевать Голливуд. А самолеты в Лос-Анджелесе садятся каждые 27 секунд…

Но все получилось! Сценарий не только не ушел «в стол», но и заинтересовал Харви Кейтеля – известного актера, любимца Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино. В свое время Харви снялся в таких фильмах как «Бешеные псы», «От заката до рассвета», «Криминальное чтиво» и многих других. А сейчас он – один из президентов Актерской студии в Нью-Йорке.

Мы спросили у Олега Тактарова, есть ли разница между американскими и российскими съемочными процессами, не чинят ли препон американцы, когда снимается русское кино и наоборот.

Были вопросы к одежде и гриму

— Для меня нет разницы «американцы-русские». Есть понятие профессионализма и не более. Профессионал – не профессионал. Здесь начинается и здесь заканчивается. Все, точка. У меня были вопросы к гримерному и одежному цехам. Обычно этих вопросов не возникало, а вот тут – дело, видимо, в группе и в ее руководителях.

Точку зрения свою я, естественно, отстоял. Женя пыталась вмешиваться, я ей объяснил, что как только у меня будет правильная одежда и правильный грим, у меня будет правильный характер. И неважно, какой национальности была группа: в этом конкретном случае мне пришлось создавать свой образ самому.

— Фильм снимался в Америке и России, в Питере. Есть какие-то отличия в процессе?

— Я понял, что самыми дорогими стали съемки в Питере… Они были раз в пять дороже, чем за рубежом, причем, по всем позициям. Почему – неизвестно. Но как только слышат, что снимается кино, причем, зарубежное, сразу начинают драть три шкуры. И гостиницы дороже, и все остальное. Казалось бы: снимают твой любимый город, так дай ты эту возможность! Нет, наши так не умеют. Ах, американский продакшн? А задеру-ка я цену в 3-4-5 раз выше той, что я работаю обычно.

Видели, что не новички, что приехала международная команда… А Женя – новичок, она еще не знала всех этих цен. Ну, все, кто могли – все и воспользовались этим ее незнанием. Так что львиная доля съемок, которая должна была проходить в Питере, проходила в Европе – дешевле в разы.

Олег говорит о том, что не устает удивляться тому, что женщина смогла пройти все круги создания фильма, причем, пройти их в жесточайших условиях Голливуда

— Я не знаю такой женщины, которая вот так подняла бы фильм. Я не знаю такой истории среди россиян. Все женщины были чьими-то женами, а вот так, чтобы человек с нуля сумел бы найти деньги, сумел запустить продакшн и доделать кино до конца – взяла, начала и закончила. Железный характер.

Евгения Танаева не только смогла заинтересовать крупнейшую студию киномира. Фильм «До скорой встречи» стал ее детищем от начала и до конца. Женя выступила в качестве продюсера и нашла деньги на производство фильма, написала и впоследствии адаптировала сценарий, выбрала режиссера и сыграла главную роль в фильме. А теперь привезла свою работу на родину, о которой не желает слышать ничего плохого.

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Вот так мать двоих малышек, в одночасье потерявшая семью и стабильность, не осталась разочарованной в жизни домохозяйкой, а сумела дать новое будущее своим детям и осуществить свою мечту. А давно ли вы видели в своем окружении настолько сильную женщину?

В Москве фильм «До скорой встречи» можно посмотреть в кинотеатрах сетей «Люксор», «Синема Стар», «Киногалактика», «Prada 3D».

В ролях: Лиам Макинтайр, Евгения Танаева, Харви Кейтель, Лариса Малеванная, Олег Тактаров и другие.