Максим Лагашкин: «Мат в кадре необязателен. Но иногда это работает!»

Актер, на которого теперь будут косо посматривать мэры небольших городков, рассказал, почему наши новые сериалы - это хорошо.

В очередном российском сериале «Бихэппи» (англицизм, понятный без перевода), который никогда и ни за что не покажут по телевизору, все опять как в жизни. Это ироническая и смешная, но драма — о людях, которые хотят быть счастливыми. Правда, шансов на это у них немного, ведь одного желания мало. Максим Лагашкин («Аритмия», «Живой») играет мэра некоего явно подмосковного городка. В первой же серии он появляется в элитной клинике, страдая от тяжелейшего запора. Причина этой немочи — сексуальные игрища, в которых он однажды поучаствовал, о чем теперь горько сожалеет. О том, надо ли бояться новых российских сериалов или ничего, как-нибудь привыкнем, актер рассказал «Телепрограмме».

— Максим, с каким чувством вы читали сценарий? Этот сериал, скажем так, сильно отличается от того, что показывают по телевизору. Не подумывали, что надо бы отказаться?

— Ни секунды. Во-первых, я был на пробах. Было ясно, что это будет сделано со вкусом и круто. Здорово написанный сценарий!

— Сериал можно назвать сатирическим?

— Сатиры в ее классическом понимании там нет. Мне очень нравится, как определили жанр: драматическая комедия. В сатире, на мой взгляд, все достаточно «заплюсовано» по персонажу, по градусу, по способу существования. А здесь же как бы реальные люди — они настоящие в своих поступках и проявлениях.

— Но ваш мэр волей-неволей олицетворяет мэров всех небольших городов. Как думаете, не обидятся на вас настоящие градоначальники?

— Честно говоря, об этом не думал. Вам показалось, что он типичный? Если кто-то увидит в нем себя, я же не виноват. Это просто чисто совпадение! Слушайте, когда мы играем, я не знаю, водителя, какого-то слесаря или юриста, все должны обижаться, что ли? Мы же людей играем, а профессия служит фоном. В данном случае чего обижаться? Это человек прежде всего, а не мэр, занимающий должность.

— Долгое время казалось, что у нас или снимают одинаковые мелодрамы, или копируют американское кино. А сейчас ощущение, что началось наконец движение тектонических плит — снимают много и интересно. Прогремели «Домашний арест», «Обычная женщина», «Звоните ДиКаприо!»… Согласны?

— Да! И счастье, что это началось. В хорошем смысле развязались руки и у сценаристов, и у режиссеров, вообще у всех в кино. И у артистов! Все-таки на интернет-платформе нет рамок — назовем это цензурой. Если так написано, значит, так и снимут. Если это слово так нужно сказать, значит, его нужно именно так произнести. Я не говорю сейчас о мате. Потому что мат ради мата — это тоже полная ерунда.

— Но ваш герой там позволяет себе. Это обязательно — материться?

— У нас были сцены, где мой персонаж говорит матом, да. И когда мы начали делать это в кадре, я иногда говорил: «Нет, это слишком много». Потому что, когда сценарий пишется, видится одно. А когда сцена снимается, режиссер окончательно складывает конструктор — становится понятно, что лишнее, а что к месту. Но там, где мат реально работает, его оставляли. Конечно, на телеканале мой герой не смог бы никак пройти. Сценарий бы завернули. Но герой же реальный? Такое, из-за чего он в клинику попал, в жизни могло случиться, правильно?

— Получается, что у интернет-сериалов неоспоримое преимущество перед телевизионными. На ваш взгляд, традиционные сериалы умирают?

— Наверное, они поживут какое-то время… Все-таки публика у них еще осталась — та часть зрителей, которая в силу возраста или незнания боится соваться на территорию интернета. Для них как-то сложно это звучит — «интернет-платформа», «онлайн-кинотеатр». Ментально это отпугивает. Хотя мой батя, на днях ему 70 лет исполняется, на ТНТ-Премьер подписан. Понятно, что наверняка из-за меня в какой-то степени. Но еще он просто любит кино.

— А вы сами какие сериалы смотрите?

— Я смотрю все американские сериалы, которые выходят, английские. Даже итальянские.

Нет такого сериала, который бы я не смотрел! Хотя есть… Некоторые могут быть шокированы, удивлены, но я не смотрел «Игру престолов». Вот когда весь этот истерический восторг пройдет, посмотрю.

— У нас долгое время не снимали про мир вокруг. Продюсеры говорили: народ хочет сказок, а про жизнь — это чернуха. И многие зрители так говорят: про любовь хотим, а правды жизни нам и без сериалов хватает. А может, и правда сказки лучше?

— В чем кайф нашего сериала? Он про людей из разных вселенных, они встречаются, и все они настоящие. И они узнаваемы! Мой мэр (по сюжету у него застряли анальные шарики в заднем проходе, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. — Авт.) — он что, не живой человек, что ли? Когда узнаваемо, тогда интересно. А если хочется сказку создать, тут «России 1» привет передайте. Нет, это замечательно, что продолжают снимать истории, которые уже по 48 раз сняли. И у этой продукции есть аудитория. Но, к сожалению, эти зрители ничего другого не видели, поэтому и продолжают это смотреть. Ну, скоро и они увидят.

— Кстати, вам приходилось играть в мелодрамах, как на «России 1»?

— Была у меня такая роль, конечно… Тяжеловато мне было, да. И там пытаешься что-то сделать, но все этому сопротивляется — в этом жанре есть свои законы. Я вот вчера ночью снимался в промо одного проекта. И моя подруга — актриса рассказала, что недавно снялась на одном известном телеканале. «Некуда было мне деваться», — говорит. Но ничего! Помните, как мексиканские сериалы все смотрели? Их и сейчас некоторые смотрят, но это уже нишевая история. Я много езжу по стране, и реакция на новые сериалы радует. Тот же «Домашний арест» — его смотрели все, хоть по телевидению его не показывали. Это как глоток свежего воздуха, как замечательные советские фильмы, которые мы до сих пор любим. Потому что в кадре — история человеческая.

Сюжет

После жизни в Америке в Россию вынуждены вернуться гинеколог-онколог Аркаша с женой Шурой (Шамиль Хаматов и Марина Васильева). Родина обрушивается на них со всей непосредственностью. Аркаша оказывается в эпицентре интриг. В элитной частной клинике не только лечат, но и раздевают пациентов как липку. Бездельник и сын владельца Евген (Александр Паль) ищет утешение в сексе с девственницами. Также в фильме снимались Мария Шалаева, Ольга Медынич, Александр Кузнецов, Максим Лагашкин и др. Режиссер — Аркадий Джунковский («Сладкая жизнь»).

«Это ироничный взгляд на поколение тридцатилетних, у которых все есть, а счастья нет», — обещает платформа ТНТ-Премьер, посмотреть «Бихэппи» можно только там.