Оскар Кучера: «Переходный возраст у детей? Надо сжать зубы и терпеть!» 

В интервью «Телепрограмме» актер и телеведущий рассуждал о методах воспитания, литературных пристрастиях и особенностях столичного климата

Накануне 45-летия ведущий шоу «Звезды сошлись» в пятый раз стал отцом. Его сын появился на свет в Майами, и это не прихоть богатого и успешного артиста, а осознанный выбор, продиктованный прежде всего заботой о самых дорогих Оскару людях.

«В соцсетях спрашивают: почему не Анапа или Сочи?»

— Расскажите как опытный родитель, чем отличаются роды в Майами от родов в Москве?

— Наверное, климатом. Просто я никогда раньше не присутствовал на родах, поэтому, когда появлялись на свет мои старшие дети, я не мог видеть, что происходит там, за дверью. В этот раз я присутствовал и увидел, как это все четко и профессионально организовано. Но супруга говорит, что в Москве врачи работают не менее профессионально. В Сеченовском институте, где родились наши старшие, все было также на высшем уровне. Так что в этот раз мы выбрали другую страну не из-за уровня медицины.

— В Инстаграме всем злопыхателям, недовольным тем, что вы выбрали зарубежные роды, вы объяснили, что вывезти всех детей на курорт и одновременно быть с супругой в самый ответственный момент - это просто дешевле и удобнее. В итоге так и вышло?

— Да, на сто процентов. Время родов попадало на середину лета. Чтобы дети отдохнули вместе с родителями, нам нужно было всем выехать на море. Поверьте, это единственная причина, по которой мы поехали рожать в Америку. Мне в социальных сетях многие задают вопрос: почему не Анапа, не Сочи? Чего лукавить-то: все прекрасно знают, что в России медицина на высоком уровне лишь в крупных городах. Поэтому, если рожать в России, то, естественно, в Москве. Опыта родов в небольших городах у нашей семьи или у друзей нет. Поэтому мы приехали в Майами, где отдыхали раньше, кроме того, у нас есть огромное количество рекомендаций по поводу успешных родов в этом месте. В Майами женщине комфортно доносить и родить ребенка, также важно, что первые месяцы жизни малыша проходят в благоприятном климате. Я хочу сделать для своей семьи так, как лучше.

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— Проводил ли доктор с вами инструктаж о поведении в родильном зале? Снимали ли на телефон какие-то трогательные моменты?

— Никакого инструктажа со мной не проводили. Наоборот, доктор сказал, чтобы я даже не переживал: «Все будет отлично!» Я безумно нервничал, и единственное, что помню, как периодически ловил себя на мысли: зачем я хожу туда-сюда по сравнительно небольшой комнате, в которой и так достаточно народу? При этом младший сын, Даниил, который тоже поехал с нами на роды, потому что не хотел пропустить момент появления на свет брата, просто лежал в кресле под пледом и периодически засыпал. А у отца каждый раз нервы на пределе: я переживаю и за супругу, и за малыша - как все пройдет? А трогательные моменты - да, действительно снимал на телефон.

— Все ли прошло хорошо, без накладок?

— Да, слава богу, врачи мегапрофессиональные, плюс у Юли и у малыша все было в порядке. Так что родили достаточно быстро и без особых мучений.

— Рано задавать этот вопрос, но все же: на кого больше похож наследник?

— Мне кажется, он на нашего старшего, Сашку больше всего похож. Хотя Саня говорит, что это не так.

— Как отпраздновали? Что подарил благодарный муж и отец супруге?

— Не поверите, но пока еще ничего не дарил Юле и не устраивал праздничных обедов, потому что мы здесь находимся одни: без няни, с детками. Я при этом еще учусь и просто физически не было возможности успеть к возвращению жены что-то организовать. В день выписки я с утра покормил детей, мы убрали дом, который арендуем в Майами, после чего я помчался на учебу, потом заехал за детьми, и мы сразу поехали в роддом забирать Юлю и малыша.

— Расскажите поподробнее о вашей учебе. Знаю, вы проходите курс в киношколе New York Film Academy…

— Это работа с очень интересными педагогами. Скажу больше - я никогда в жизни не знал, как нужно проходить кастинг. Здесь специальные уроки на эту тему: учат, как ты должен выглядеть, говорить, смотреть… Нас, учеников, ставят в достаточно некомфортные условия на этих пробных кастингах, поэтому это очень интересно. Второй важный момент - глубокое погружение в английский язык. Мы снимаем сцены, и мне дают учить на английском тексты - по три-четыре страницы.

«Делаем выбор не за ребенка, а вместе с ним»

— Чтобы обеспечивать семью, многодетный папа должен очень много работать. Какая у вас «загрузка»? Хватает ли времени на занятия для души, к примеру, на хоккей?

— На спорт время нахожу: в хоккей я стараюсь играть минимум два раза в неделю - либо поздним вечером, либо ранним утром в выходной день. А вообще работа есть работа: когда-то ее бывает больше, когда-то - меньше. Но в целом - да, работаю достаточно много. Я это делаю не только потому, что я должен обеспечивать семью, а просто потому, что мне нравится работать.

— Вы «болеете» хоккеем, а какие увлечения у ваших детей?

— Все наши дети рисуют - они учатся живописи в Строгановской художественной академии на подготовительных курсах. Алиса недавно поступила в Московскую государственную академию хореографии, еще дочь увлекается конным спортом. Самый старший служит в детском музыкальном театре и уже снимается в сериале. Артист! Я так понимаю, готовит себя к поступлению в театральный институт. Плюс они с ребятами создали свою рок-группу, в которой сын играет на барабанах. Прямо-таки идет по моим следам: только я на гитаре играл (у Оскара был свой музыкальный коллектив. - Ред.).

Средний сын, Саша, нашел себя в удивительном виде спорта, который называется хайдонк - это бои на мечах, и уже получил свой первый пояс. Ему с ранних лет нравилось быть рыцарем: он увлекался коллекционированием мечей, щитов, а теперь детские увлечения дали о себе знать, и он уже второй год занимается хайдонком. Сын еще и хорошо учится: выиграл Всероссийскую олимпиаду по экономике среди учеников восьмых классов.

Даниилу 12 лет, он долго занимался хоккеем, потом стал ходить на футбол. Но сейчас секция, которую он посещал, закрылась, а возить ребенка куда-то далеко не очень удобно. Думаю, что осенью решим этот вопрос. Вывод такой: дети у нас - молодцы!

— Следуете ли вы желаниям детей в выборе занятий или все же настаиваете на своем?

— Мы всегда прислушиваемся к тому, что они хотят. Естественно, если видим, что ребенок сомневается, то подсказываем, направляем. Делаем выбор с ними, а не за них.

— У старших сыновей сейчас как раз переходный возраст. Родителям сложно приходится?

— Сложно, конечно, а что делать? Мне супруга все время говорит, что им тяжелее, чем нам. Я пытаюсь это понять, но не могу применить. Поэтому выхожу из себя периодически, но вспоминаю о том, что нужно взять себя в руки и просто перетерпеть. Поэтому сжимаем зубы и терпим. Надо всегда быть рядом с ребенком, помогать ему. Главное в переходном возрасте - надо залюбливать детей.

— Многие родители жалуются на то, что их дети мало читают. Как с этим обстоят дела в вашей семье?

— Дети читают постоянно, а мы следим за этим. Любовь к чтению мы привили тем, что с рождения и до сих пор читаем им на ночь. Другой вопрос, что литературу, которую задают в школе, они не всегда читают с удовольствием. Поэтому иногда приходится немного заставлять: договариваемся на прочтение определенного количество страниц в день. А есть литература, которую они с радостью читают для себя. Например, младший целую книжку - «Хранитель Пенхэллоу» писательницы Холли Вебб - прочитал за полтора дня. Старшего, Саньку, от Майн Рида или Жюля Верна вообще не оторвать. Вот сейчас я предложил ему параллельно со мной читать Валентина Пикуля. Нам нравится - приключения, любовь, море, корабли…

«В Москве лучше не выпивать»

— Вы рассказали в Инстаграме об интересном опыте - не ели сладкого и практически не пили алкоголь 5 месяцев…

— Этот режим я нарушил по приезде в Америку. Любимая у меня готовит будь здоров, поэтому я, естественно, начал отъедаться. Плюс тут такие вкусные сладости, что мимо пройти очень тяжело, особенно когда дома их полным-полно - дети все время покупают. А что касается алкоголя: да, действительно, я не пил очень долго, сейчас могу себе позволить выпить бокал-другой вина. Но я уверен, что, вернувшись в Москву, я опять завяжу с этим делом, потому что мне нравится, как я выгляжу и чувствую себя, когда совсем не пью, нежели когда я немного выпиваю. Важно, что в Майами даже воздух «позволяет» выпивать - он намного свежее, поэтому можно бокал или даже два вина выпить, и это не отразится на самочувствии. В Москве же из-за загазованности, из-за экологии лучше не выпивать вообще.

— В августе у вас юбилей - 45 лет. Какие желания загадаете, когда будете задувать свечки на торте?

— Хочется, чтобы дети росли в любви, чтобы с работой все было хорошо, чтобы мы занимались любимым делом. Хочется развиваться и как можно больше узнать, попутешествовать. В общем, наверное, хочется всего того же себе пожелать, что у меня уже есть сейчас. Хорошо бы развить это и дать возможность развиваться младшим членам нашей семьи. Ну и чтобы мир во всем мире был. Вот, если честно, очень этого хочется. В Майами, сталкиваясь с представителями других стран, я, к сожалению, вижу, как что-то надломилось в отношениях к нам, и очень переживаю по этому поводу…