Интервью Оскар Кучера: «Переходный возраст у детей? Надо сжать зубы и терпеть!» 
Интервью

Оскар Кучера: «Переходный возраст у детей? Надо сжать зубы и терпеть!» 

Инна Федотова

В интервью «Телепрограмме» актер и телеведущий рассуждал о методах воспитания, литературных пристрастиях и особенностях столичного климата 

Накануне 45-летия ведущий шоу «Звезды сошлись» в пятый раз стал отцом. Его сын появился на свет в Майами, и это не прихоть богатого и успешного артиста, а осознанный выбор, продиктованный прежде всего заботой о самых дорогих Оскару людях. 

«В соцсетях спрашивают: почему не Анапа или Сочи?» 

Оскар Кучера с женой и детьми. Фото
В Майами Юлию с новорожденным встречали из роддома ее супруг и дети — Саша (справа), Даниил и Алиса.
Это первое фото семьи в новом и почти полном составе — не хватает лишь Александра, старшего сына Оскара. Фото: Личный архив

— Расскажите как опытный родитель, чем отличаются роды в Майами от родов в Москве? 

— Наверное, климатом. Просто я никогда раньше не присутствовал на родах, поэтому, когда появлялись на свет мои старшие дети, я не мог видеть, что происходит там, за дверью. В этот раз я присутствовал и увидел, как это все четко и профессионально организовано. Но супруга говорит, что в Москве врачи работают не менее профессионально. В Сеченовском институте, где родились наши старшие, все было также на высшем уровне. Так что в этот раз мы выбрали другую страну не из-за уровня медицины. 

— В Инстаграме всем злопыхателям, недовольным тем, что вы выбрали зарубежные роды, вы объяснили, что вывезти всех детей на курорт и одновременно быть с супругой в самый ответственный момент - это просто дешевле и удобнее. В итоге так и вышло?

Дети Оскара Кучеры. Фото
Дети Оскара Кучеры. Фото: Личный архив

— Да, на сто процентов. Время родов попадало на середину лета. Чтобы дети отдохнули вместе с родителями, нам нужно было всем выехать на море. Поверьте, это единственная причина, по которой мы поехали рожать в Америку. Мне в социальных сетях многие задают вопрос: почему не Анапа, не Сочи? Чего лукавить-то: все прекрасно знают, что в России медицина на высоком уровне лишь в крупных городах. Поэтому, если рожать в России, то, естественно, в Москве. Опыта родов в небольших городах у нашей семьи или у друзей нет. Поэтому мы приехали в Майами, где отдыхали раньше, кроме того, у нас есть огромное количество рекомендаций по поводу успешных родов в этом месте. В Майами женщине комфортно доносить и родить ребенка, также важно, что первые месяцы жизни малыша проходят в благоприятном климате. Я хочу сделать для своей семьи так, как лучше. 

— Проводил ли доктор с вами инструктаж о поведении в родильном зале? Снимали ли на телефон какие-то трогательные моменты? 

— Никакого инструктажа со мной не проводили. Наоборот, доктор сказал, чтобы я даже не переживал: «Все будет отлично!» Я безумно нервничал, и единственное, что помню, как периодически ловил себя на мысли: зачем я хожу туда-сюда по сравнительно небольшой комнате, в которой и так достаточно народу? При этом младший сын, Даниил, который тоже поехал с нами на роды, потому что не хотел пропустить момент появления на свет брата, просто лежал в кресле под пледом и периодически засыпал. А у отца каждый раз нервы на пределе: я переживаю и за супругу, и за малыша - как все пройдет? А трогательные моменты - да, действительно снимал на телефон.

Температура воды в Майами сейчас 28 градусов. Кучера проверил лично! Фото
Температура воды в Майами сейчас 28 градусов. Кучера проверил лично! Фото: Личный архив

— Все ли прошло хорошо, без накладок? 

— Да, слава богу, врачи мегапрофессиональные, плюс у Юли и у малыша все было в порядке. Так что родили достаточно быстро и без особых мучений. 

— Рано задавать этот вопрос, но все же: на кого больше похож наследник? 

— Мне кажется, он на нашего старшего, Сашку больше всего похож. Хотя Саня говорит, что это не так. 

— Как отпраздновали? Что подарил благодарный муж и отец супруге? 

— Не поверите, но пока еще ничего не дарил Юле и не устраивал праздничных обедов, потому что мы здесь находимся одни: без няни, с детками. Я при этом еще учусь и просто физически не было возможности успеть к возвращению жены что-то организовать. В день выписки я с утра покормил детей, мы убрали дом, который арендуем в Майами, после чего я помчался на учебу, потом заехал за детьми, и мы сразу поехали в роддом забирать Юлю и малыша. 

Оскар Кучера. Фото
Оскар Кучера. Фото: Личный архив

— Расскажите поподробнее о вашей учебе. Знаю, вы проходите курс в киношколе New York Film Academy 

— Это работа с очень интересными педагогами. Скажу больше - я никогда в жизни не знал, как нужно проходить кастинг. Здесь специальные уроки на эту тему: учат, как ты должен выглядеть, говорить, смотреть… Нас, учеников, ставят в достаточно некомфортные условия на этих пробных кастингах, поэтому это очень интересно. Второй важный момент - глубокое погружение в английский язык. Мы снимаем сцены, и мне дают учить на английском тексты - по три-четыре страницы. 

«Делаем выбор не за ребенка, а вместе с ним» 

— Чтобы обеспечивать семью, многодетный папа должен очень много работать. Какая у вас «загрузка»? Хватает ли времени на занятия для души, к примеру, на хоккей? 

— На спорт время нахожу: в хоккей я стараюсь играть минимум два раза в неделю - либо поздним вечером, либо ранним утром в выходной день. А вообще работа есть работа: когда-то ее бывает больше, когда-то - меньше. Но в целом - да, работаю достаточно много. Я это делаю не только потому, что я должен обеспечивать семью, а просто потому, что мне нравится работать. 

Оскар Кучера и Лера Кудрявцева на шоу «Звезды сошлись». Фото
В шоу «Звезды сошлись» Оскар Кучера и Лера Кудрявцева разбираются в запутанных человеческих историях. Фото: НТВ

— Вы «болеете» хоккеем, а какие увлечения у ваших детей? 

— Все наши дети рисуют - они учатся живописи в Строгановской художественной академии на подготовительных курсах. Алиса недавно поступила в Московскую государственную академию хореографии, еще дочь увлекается конным спортом. Самый старший служит в детском музыкальном театре и уже снимается в сериале. Артист! Я так понимаю, готовит себя к поступлению в театральный институт. Плюс они с ребятами создали свою рок-группу, в которой сын играет на барабанах. Прямо-таки идет по моим следам: только я на гитаре играл (у Оскара был свой музыкальный коллектив. - Ред.). 

Средний сын, Саша, нашел себя в удивительном виде спорта, который называется хайдонк - это бои на мечах, и уже получил свой первый пояс. Ему с ранних лет нравилось быть рыцарем: он увлекался коллекционированием мечей, щитов, а теперь детские увлечения дали о себе знать, и он уже второй год занимается хайдонком. Сын еще и хорошо учится: выиграл Всероссийскую олимпиаду по экономике среди учеников восьмых классов. 

Даниилу 12 лет, он долго занимался хоккеем, потом стал ходить на футбол. Но сейчас секция, которую он посещал, закрылась, а возить ребенка куда-то далеко не очень удобно. Думаю, что осенью решим этот вопрос. Вывод такой: дети у нас - молодцы! 

Оскар Кучера с супругой Юлией. Фото
Оскар Кучера с супругой Юлией. Фото: Личный архив

— Следуете ли вы желаниям детей в выборе занятий или все же настаиваете на своем? 

— Мы всегда прислушиваемся к тому, что они хотят. Естественно, если видим, что ребенок сомневается, то подсказываем, направляем. Делаем выбор с ними, а не за них. 

— У старших сыновей сейчас как раз переходный возраст. Родителям сложно приходится? 

— Сложно, конечно, а что делать? Мне супруга все время говорит, что им тяжелее, чем нам. Я пытаюсь это понять, но не могу применить. Поэтому выхожу из себя периодически, но вспоминаю о том, что нужно взять себя в руки и просто перетерпеть. Поэтому сжимаем зубы и терпим. Надо всегда быть рядом с ребенком, помогать ему. Главное в переходном возрасте - надо залюбливать детей. 

— Многие родители жалуются на то, что их дети мало читают. Как с этим обстоят дела в вашей семье? 

— Дети читают постоянно, а мы следим за этим. Любовь к чтению мы привили тем, что с рождения и до сих пор читаем им на ночь. Другой вопрос, что литературу, которую задают в школе, они не всегда читают с удовольствием. Поэтому иногда приходится немного заставлять: договариваемся на прочтение определенного количество страниц в день. А есть литература, которую они с радостью читают для себя. Например, младший целую книжку - «Хранитель Пенхэллоу» писательницы Холли Вебб - прочитал за полтора дня. Старшего, Саньку, от Майн Рида или Жюля Верна вообще не оторвать. Вот сейчас я предложил ему параллельно со мной читать Валентина Пикуля. Нам нравится - приключения, любовь, море, корабли… 

«В Москве лучше не выпивать»

Оскар Кучера с отцом. Фото
Будущая телезвезда с отцом Александром Акимовичем. Фото: Личный архив

— Вы рассказали в Инстаграме об интересном опыте - не ели сладкого и практически не пили алкоголь 5 месяцев… 

— Этот режим я нарушил по приезде в Америку. Любимая у меня готовит будь здоров, поэтому я, естественно, начал отъедаться. Плюс тут такие вкусные сладости, что мимо пройти очень тяжело, особенно когда дома их полным-полно - дети все время покупают. А что касается алкоголя: да, действительно, я не пил очень долго, сейчас могу себе позволить выпить бокал-другой вина. Но я уверен, что, вернувшись в Москву, я опять завяжу с этим делом, потому что мне нравится, как я выгляжу и чувствую себя, когда совсем не пью, нежели когда я немного выпиваю. Важно, что в Майами даже воздух «позволяет» выпивать - он намного свежее, поэтому можно бокал или даже два вина выпить, и это не отразится на самочувствии. В Москве же из-за загазованности, из-за экологии лучше не выпивать вообще. 

— В августе у вас юбилей - 45 лет. Какие желания загадаете, когда будете задувать свечки на торте? 

— Хочется, чтобы дети росли в любви, чтобы с работой все было хорошо, чтобы мы занимались любимым делом. Хочется развиваться и как можно больше узнать, попутешествовать. В общем, наверное, хочется всего того же себе пожелать, что у меня уже есть сейчас. Хорошо бы развить это и дать возможность развиваться младшим членам нашей семьи. Ну и чтобы мир во всем мире был. Вот, если честно, очень этого хочется. В Майами, сталкиваясь с представителями других стран, я, к сожалению, вижу, как что-то надломилось в отношениях к нам, и очень переживаю по этому поводу…  

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Оскар Кучера: «Переходный возраст у детей? Надо сжать зубы и терпеть!» 
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