Новый режиссер «Двое против смерти» сменил актерский состав

Сериал, стартующий на Первом, расскажет историю любви современных Ромео и Джульетты.

22 июля на 1 канале состоится премьерный показ сериала «Двое против смерти». Это почти история Ромео и Джульетты, перенесенная в наши дни, только все намного жестче, чем у классика.

Режиссер Нурбек Эген взялся за проект, когда он был в стадии разброда и шатаний. Никак не могли свести к одному знаменателю все сопутствующие съемкам дела. Даже с актёрами не определились. Но с приходом Нурбека все решилось очень быстро. Перетасовалась колода актеров, были утверждены сценарии, подготовлен реквизит, отчетность, найдены локации в Санкт-Петербурге и Севастополе и все получилось!

Кто снимался в проекте «Двое против смерти»

Актеров искали по всем окрестным странам и в результате получился яркий и достойный звездный состав. После тщательного подбора роли достались Павлу Делонгу («Список Шиндлера», «Викинг»), Екатерине Гусевой («Тобол», «Тальянка»), Елене Мартыненко, Владимиру Маслакову, Валерии Дьяченко, Светлане Смирновой, Владимиру Колганову и другим.

Главные же роли достались Марии Палей («Вольная грамота», «Страсти по Чапаю») и молодому поляку, бизнесмену и модели Алексу Комаровски. Вот так, не подобрали подходящего по типажу профессионального актера в огромной базе российских артистов, но нашли в Польше. И пригласили, потому что он составил идеальную пару с Марией, исполнившей роль Леры.

Проект «Двое против смерти» — работа в нескольких жанрах

Имя режиссера Нурбека Эгена уже знакомо любителям сериалов по работам «Алиби», «Порт», «Шерлок в России», «Молот». Хорошо знакомый с законами кинематографа режиссер не может определиться, в каком же жанре снят сериал «Двое против смерти». Начатый как мелодрама, сериал позже будет дополнен детективом, а временами будет превращаться даже в криминальный триллер.

Вику и Лере довелось встретиться уже тогда, когда им оставалось всего по несколько недель жизни. У Вика врожденный порок сердца, и болезнь прогрессирует. Его богатые родители прилагают все усилия, чтобы найти донора сердца для сына, у которого вдобавок еще и редкая группа крови.

У Леры же опухоль мозга. Выяснилось это случайно, когда Лера, пережившая стресс, упала в обморок и была обследована в больнице. Оперировать можно, но все настолько сложно, что врачи разводят руками. Лера не знает о своей болезни, а родители не говорят ей ничего, надеясь найти хирурга, который возьмется прооперировать дочь.

В то же время в больницу с инфарктом доставлен молодой парень, Вик. Тогда герои и знакомятся. Вик с Лерой понимают, что между ними, как говорится, пробежала искра, хоть Лера и старается погасить ее, не доверяя красавцу-мажору.

Новостей – две: одна хорошая, другая – плохая

Родители почти одновременно получают новости насчет своих детей. Лериным родителям сообщают, что есть хирург с золотыми руками, и он готов взяться за лечение Леры. Только вот сумма, которую они должны выплатить за операцию, совершенно неподъемная для семьи.

Родители Вика узнают, что существует человек, который может в скором времени стать донором для их сына, потому что смертельно болен. И этот человек – Лера, в которую влюблен Вик. Они будут делать все, чтобы Лера умерла, но на их пути стоит сын, который во что бы то ни стало хочет защитить свою «Джульетту».

Мария Палей, исполнительница главной роли, очарована своей героиней и сюжетом картины.

— Говорят, почти каждая молодая актриса мечтает о роли Джульетты. И вот я ее получила! Ведь «Двое против смерти» — не что иное, как история современных Ромео и Джульетты. Сюжет фильма захватывающий, события развиваются очень драматично, ярко, почти детективно. Такая история любви и предательства, преступления и наказания, милости и проклятия судьбы не может не быть интересна!

— Как сложилась ваша с Алексом Комаровски пара? Ведь известно, что кастинг шел тяжело…

— Проекту не везло. Он переходил из рук в руки, я и сама не знаю, как в нем удержалась. Нурбек Эген расставил все точки. И Алекса он утвердил почти сразу после того, как мы сыграли небольшую любовную сцену! Алекс почти не говорил по-русски, но все получилось.

— Если он не знал языка, то как же вы взаимодействовали на площадке? Это ведь был его первый проект?

— Алекс молотил на смеси польского, английского и русского. Но это было неважно. На уровне эмоций с ним было легко — прекрасный партнёр! К тому же обаятельный, позитивный. Мне кажется, половина съемочной группы была в него влюблена. Но иногда наступал ступор или душил смех от его словосмешательства.

— Повезло вам с вашей «киношной» семьей? Кто как себя проявил?

— Они мне как родные! Работать с ними было замечательно, я многому научилась у каждого из них.

Помню, когда Владимир пригласил меня на свой спектакль, и в конце, когда я подарила ему цветы, одна зрительница сказала мне, что у меня очень талантливый папа. Это было смешно и трогательно.

Я тогда снималась параллельно в двух проектах. В обоих лето играли осенью, как водится. Несмотря на свой запал, я все же уставала, и осенний холод пробирал меня до трясучки. Светлана Смирнова, «бабушка» всегда была бодра, олицетворяла собой лето! Кстати, она помогала мне выйти на точку, не задев камеру, когда у меня на носу были жуткие очки с диоптриями.

Сложный образ мамы, которую играла Елена Мартыненко, никак мне не давал перейти с ней в жизни на «ты», хотя она меня доброжелательно много раз просила об этом. Это получилось легко лишь после сцены, где мы накричали друг на друга. Елена-интересная, разнообразная актриса, я с удовольствием смотрела на нее в театре в комедийной роли, совершенно противоположной роли «мамы».

С «дедом», Валерием Дьяченко, и Алексом, мы провели пару незабываемых питерских ночей, гуляя по крыше и наслаждаясь планетарием над головой. «Дедушка» Валерий — добрый, душевный, с ним всегда спокойно и хорошо.

— Вам пришлось играть смертельно больного человека, а значит, имитировать приступы болезни. Откуда вы узнавали, как делать это правдоподобно?

— Готовилась тщательно и подробно, по системе Станиславского, как учили. Ходила в хоспис, занималась с детьми. Нурбек, правда, сказал: кино есть кино. Делай, как чувствуешь, нечего консультироваться. Уже было смирилась сбрить свои длинные косы, но Нурбек пощадил!

— Вашей героине многое пришлось пережить в короткий промежуток времени. Что, по-вашему, стало для нее самым важным в жизни: известие о том, что она смертельно больна или встреча со своим «Ромео»?

— Лера в начале фильма — ботан, интроверт, сосредоточенный на учебе, потому и мальчишки на нее не смотрят. Мне Лера нравится тем, что она изначально сильная личность, но общение с Виком сделало ее женственной и нежной.

И, конечно, ей сразу захотелось жить. Обреченность болезни — ужас, который каждый день рядом, но любовь — сила.

Чем закончится эта история, полная крутых жизненных поворотов, смогут ли Вик с Лерой противостоять большим деньгам, коварству взрослых и смертельным болезням? Все это вы сможете узнать, только если посмотрите сериал «Двое против смерти» на Первом канале 22-25 июля в 21:30.