Павел Деревянко: «Дочкам говорю, что в актрисы — только через мой труп!» 

Популярный актер - о сбывающихся мечтах, новой роли и планах стать мэром Новосибирска

Павла Деревянко знали абсолютно все. Он играл в известных кинокартинах, театральных постановках, часто появлялся на телевидении в юмористических шоу. Но 2018 год стал беспрецедентным прорывом для актера. После выхода сериала «Домашний арест», где Деревянко сыграл вороватого мэра Аникеева, он был чуть ли не канонизирован зрителем. И окончательно закреплен в статусе народного любимца. Теперь у Павла очередной вызов - сериал «Дылды» (СТС), где ему выпало сыграть сумасбродного тренера женской волейбольной команды. Актер поделился с «Телепрограммой» подробностями нового проекта, а еще объяснил, почему отказался от желания иметь плащ-невидимку.

«Управлять женщинами - это наказание»

— Павел, что за персонаж достался вам в сериале «Дылды»?

— Перефразируя песню моего друга Саши Реввы, Михаил Ковалев - грубиян, сексист и хам, разжалованный из главного тренера столичного волейбольного «Динамо». Вспыльчивый, неприятный характер и гонор довели его до института города Новочепецка, где он вынужден тренировать женскую сборную вуза. Называется, почувствуйте разницу. И теперь его задача - выиграть чемпионат по волейболу среди вузов, чтобы вернуться в топ.

— Сами играете в волейбол?

— Когда получается, делаю это с удовольствием. Правда, пару раз выбил пальцы и теперь немного поостыл к этому виду спорта. Нужны правильная техника, чтобы не травмировать пальцы, и, конечно, летняя пляжная практика. А именно летом и осенью снимается процентов девяносто всего кино в России. Так что чаще всего пролетаю мимо волейбола.

— Управление женским коллективом - дикий стресс?

— С непривычки это настоящее наказание! Но время идет, события развиваются, и притирка между моим героем и женским коллективом, хоть и с диким скрипом, но таки происходит. Мой Ковалев растет с этими дылдами человечески, а девочки с ним - профессионально. Будет много всего: романы, интриги, драки, подставы, любовь, и все это будут проходить наши герои на фоне игры в волейбол.

— Могли бы вы представить дочерей Варю и Сашу в такой команде?

— Если честно, был бы удивлен! Но если они захотят… Буду счастлив любым их волеизъявлениям. Лишь бы не становились актрисами. Говорю им так: «Актрисами только через мой труп!» На самом деле я не так категоричен, конечно же, но убежден, что хорошими могут быть только успешные актеры. А остальное - это… страдания и ненужные переживания. Спорт? Фиг знает, не думал.

— В секции не отдавали?

— Конечно, отдавали, а как же без спорта?! Они занимаются потихоньку, чем им нравится. Старшая, Варя, как я, занимается всем и ни на чем не останавливается (актер ездил верхом, занимался греблей, подводным плаванием, стрельбой, боксом. - Авт.). Ее носит так же, как и меня. Пока только теннис, танцы, плавание, в перспективе художественная гимнастика. Мечтает о воздушной акробатике. Увидела висящих под куполом красивых и извивающихся гимнасток в цирке и тоже захотела. Младшая, Саша, играет в теннис. На участке есть корт, где они тренируются.

«С братом достраиваем родовое гнездо»

— У вас нет ощущения, что именно сейчас вы находитесь на пике формы? Да, раньше были блестящие работы в «Брестской крепости», сериалах «Обратная сторона Луны», «Девять жизней Нестора Махно» и других. Но именно роль чиновника-коррупционера в «Домашнем аресте» утвердила вас в качестве народного артиста. Народного - это я не про звание.

— Думаю, так и произошло. До этого складывалась критическая масса из моих работ - разноплановых, хороших и не очень. Но нужен был прорыв, который дал бы мне новый импульс. Таким проектом стал «Домашний арест». И прорыв случился не только у меня, а почти у каждого из нашего суперколлектива. Помимо премий этот проект подарил мне свежую волну зрительской любви. Этот сериал можно посмотреть только лишь на интернет-платформе. Но его посмотрели практически все, включая Президента России. Многие признавались, что до «Ареста» вообще не смотрели русские сериалы.

— Чиновники звонили? Говорили, что вы их раскусили?

— Да, действительно, несколько раз говорили разные товарищи: «Как ты точно попал в образ! У меня знакомый - бывший мэр (называет город) или какой-то там чиновник, ну просто один в один! Интонация, речь, шутки, все точь-в-точь». Хотя ни с кого конкретно я своего Аникеева не снимал. Такой собирательный образ получился.

— В связи с этим следующая мысль: на Украине ваш друг, актер Владимир Зеленский, с которым вы снимались вместе в комедии «Ржевский против Наполеона», стал президентом. Не хочу подводить вас под монастырь, но, может быть, через несколько лет и вам подумать?

— Мне уже предложили.

— ?!

— Это очень смешно. Секунду… (Достает телефон, листает сообщения.) Вот, читаю. Письмо моему директору - от Бакшаева Александра Александровича (экс-кандидат в мэры Новосибирска. - Авт.): «Павел, добрый день! Прошу вас рассмотреть возможность участия в выборах кандидатом в мэры Новосибирска от партии «Возрождение села», региональным руководителем которой я являюсь. Выборы состоятся 8 сентября. Выдвижение кандидатов состоится с 17 июня по 18 июля. Политический расклад благоприятный. С вашей популярностью можно просто поднять власть (поднимает указательный палец) в третьем городе страны с земли, не сгибаясь в пояснице». Понимаете? Не сгибаясь в пояснице!

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— Изящно.

— Да уж! Смех смехом, а предложение официальное. Забавно, конечно. А если серьезно, то все, как в «Бешеных деньгах» Островского: «Не пойти ли мне в актрисы? Талант нужен». У меня хорошо получается быть актером, отцом, другом, сыном. А вот административных, управленческих или политических способностей в себе не наблюдаю. Что выросло, то выросло. В моей профессии развиваться можно бесконечно, этим, думаю, и продолжу заниматься дальше.

— С политикой понятно. А вот другое: «Дылд» снимают в стенах Строительного университета Москвы, а совсем недавно вы с женой у себя в Инстаграме показали, как занимаетесь межеванием земли. Где-то в красивых местах на Алтае размечали участок под дом. Решили перебраться в горы?

— В Алтай первой влюбилась жена Даша. Буквально год назад побывала там на йога-ретрите (это выездной тур такой), и после этого все срослось само. Специально для приобретения этого участка я ничего не делал. История дико крутая! Так получилось, что Володя Кристовский (лидер группы Uma2rman. - Авт.) подарил 40 соток земли моей жене. Жест доброй воли. У него был там участок, который ему оказался не нужен. Так совпало, что я оказался в тех краях с моим близким другом и кумом Артемом Ткаченко (звезда фильмов «Меченосец», сериалов «Игрок», «Sпарта» и др. - Авт.) - мы поехали на детокс-процедуры в алтайский Улутай, что в двух часах езды от той самой подаренной земли. Приехали, посмотрели. И попросили компанию, от которой у Кристовского была земля, показать еще варианты участков. Как перфекционист, я выбрал лучший гектар. Потрясающая красота! Нам сделали хорошую скидку - я доплатил, и вуаля. Потом мы съездили туда всей семьей и поняли, какой дом будем строить. Будет такая дача.

— А как дела в Таганроге?

— Там мы со старшим братом Сашей уже достраиваем дом - родовое гнездо, так сказать. Ведь мы росли в квартире, и я всегда мечтал о доме на берегу водоема - реки, залива. В итоге я нашел сумасшедший по красоте участок на берегу Миусского лимана - это устье реки Миус, рукав которой впадает в Азовское море и ширится все больше и больше. И вот обрыв, полуторакилометровый лиман, потрясающие виды. Это мое место силы.

— На том самом Алтае вы фотографировались на фоне гор голым по пояс. И на торсе у вас масса татуировок. Какая из них дороже всего?

— Выделить трудно. В каждой из них зашифровано что-то очень близкое и нужное мне. Индивидуальный пошив. Как минимум — тату связаны с определенными этапами моей жизни. Как максимум — смыслов гораздо больше. Не буду раскрывать детали, это довольно личное. Но могу сказать вот что: если бы я не стал артистом, был бы весь расписан. Мне нравится. Это красиво.

— Вы признавались, что в детстве мечтали о плаще-невидимке. В котором можно было бы заходить, к примеру, в женскую баню. О чем сейчас мечтает актер Павел Деревянко?

— Сейчас я сильнее всего хочу быть счастливым. И чтобы близкие мне любимые люди - дети, семья, мама, брат - тоже были счастливы вместе со мной. Чтобы им было хорошо. Это мое самое сильное желание. Что касается плащей-невидимок, то детство прошло… Хотя брат, который старше меня на девять лет, мне кажется, остался таким же мечтателем, как и был. А я немного повзрослел, что ли. Теперь хочется просто мира на Земле. И синего неба над головой. ￼

Личное дело

Павел ДЕРЕВЯНКО родился 2 июля 1976 года в Таганроге в рабочей семье. Окончив ГИТИС в 2000 году, был принят в Театр им. Моссовета. Приглашался в постановки Театра имени Пушкина. Снимался в картинах «Ехали два шофера», «СуперБобровы», «Салют-7», сериалах «Штрафбат», «Есенин», «Девять жизней Нестора Махно», «Братья Карамазовы», «Домашний арест» и других. Награжден премиями «Золотой орел», «Событие года» и АПКиТ. С женой Дарьей Мясищевой воспитывает дочерей Варю (9 лет) и Сашу (5 лет).